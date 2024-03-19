فعّلت هيئة الهلال الأحمر السعودي تقنية التعليم عن بُعد لإعداد الدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية حول برنامج مكافحة العدوى والوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن الجهود والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة مؤخرًا لمنع انتشار فيروس covid 19. وفي هذا السياق نظمت الهيئة عددًا من الدورات والمحاضرات التوعوية عن بُعد، استفاد منها أكثر من 7500 متدرب، بينهم 2800 متدرب من منسوبي الهيئة، وأكثر من3000 متدرب من المتطوعين بالهيئة، و220 طالبًا و1100 متدرب من منسوبي وزارة التعليم والصحة وعدد من القطاعات الأخرى. وأوضح مدير عام إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد السويح، أن الهيئة فعلت تقنية التدريب عن بُعد ضمن سلسلة الجهود التوعوية والتدريبية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة. وأضاف الدكتور السويح، أن الدورات استفاد منها منسوبو الهيئة العاملين في الميدان من موظفين رسميين ومتطوعين حول برنامج مكافحة العدوى "Infection Control، وفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، بالإضافة إلى عدد الممارسين الصحيين الذين رغبوا في الالتحاق بتلك الدورات. وأشار السويح إلى أن الهيئة تستهدف من خلال هذه البرامج تعزيز سبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا لموظفيها الإداريين والميدانين من خلال رفع الوعي بالإجراءات الوقائية اللازمة والتعريف بمخاطر الإصابة بهذا الفيروس.

الهلال الأحمر يفعل تقنية التدريب عن بعد للوقاية من كورونا الجديد عبدالله الراجحي سبق 2020-03-19 فعّلت هيئة الهلال الأحمر السعودي تقنية التعليم عن بُعد لإعداد الدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية حول برنامج مكافحة العدوى والوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن الجهود والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة مؤخرًا لمنع انتشار فيروس covid 19.



وفي هذا السياق نظمت الهيئة عددًا من الدورات والمحاضرات التوعوية عن بُعد، استفاد منها أكثر من 7500 متدرب، بينهم 2800 متدرب من منسوبي الهيئة، وأكثر من3000 متدرب من المتطوعين بالهيئة، و220 طالبًا و1100 متدرب من منسوبي وزارة التعليم والصحة وعدد من القطاعات الأخرى.



وأوضح مدير عام إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد السويح، أن الهيئة فعلت تقنية التدريب عن بُعد ضمن سلسلة الجهود التوعوية والتدريبية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة.



وأضاف الدكتور السويح، أن الدورات استفاد منها منسوبو الهيئة العاملين في الميدان من موظفين رسميين ومتطوعين حول برنامج مكافحة العدوى "Infection Control، وفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، بالإضافة إلى عدد الممارسين الصحيين الذين رغبوا في الالتحاق بتلك الدورات.



وأشار السويح إلى أن الهيئة تستهدف من خلال هذه البرامج تعزيز سبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا لموظفيها الإداريين والميدانين من خلال رفع الوعي بالإجراءات الوقائية اللازمة والتعريف بمخاطر الإصابة بهذا الفيروس.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441 05:14 PM

اخر تعديل 19 مارس 2020 - 24 رجب 1441 05:51 PM

الهلال الأحمر يفعل تقنية التدريب عن بعد للوقاية من كورونا الجديد استفاد منها أكثر من 7500 متدرب بينهم 2800 من منسوبي الهيئة





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فعّلت هيئة الهلال الأحمر السعودي تقنية التعليم عن بُعد لإعداد الدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية حول برنامج مكافحة العدوى والوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن الجهود والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة مؤخرًا لمنع انتشار فيروس covid 19.



وفي هذا السياق نظمت الهيئة عددًا من الدورات والمحاضرات التوعوية عن بُعد، استفاد منها أكثر من 7500 متدرب، بينهم 2800 متدرب من منسوبي الهيئة، وأكثر من3000 متدرب من المتطوعين بالهيئة، و220 طالبًا و1100 متدرب من منسوبي وزارة التعليم والصحة وعدد من القطاعات الأخرى.



وأوضح مدير عام إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد السويح، أن الهيئة فعلت تقنية التدريب عن بُعد ضمن سلسلة الجهود التوعوية والتدريبية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة.



وأضاف الدكتور السويح، أن الدورات استفاد منها منسوبو الهيئة العاملين في الميدان من موظفين رسميين ومتطوعين حول برنامج مكافحة العدوى "Infection Control، وفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، بالإضافة إلى عدد الممارسين الصحيين الذين رغبوا في الالتحاق بتلك الدورات.



وأشار السويح إلى أن الهيئة تستهدف من خلال هذه البرامج تعزيز سبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا لموظفيها الإداريين والميدانين من خلال رفع الوعي بالإجراءات الوقائية اللازمة والتعريف بمخاطر الإصابة بهذا الفيروس.