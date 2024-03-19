النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الهلال الأحمر يفعل تقنية التدريب عن بعد للوقاية من كورونا الجديد

استفاد منها أكثر من 7500 متدرب بينهم 2800 من منسوبي الهيئة

فعّلت هيئة الهلال الأحمر السعودي تقنية التعليم عن بُعد لإعداد الدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية حول برنامج مكافحة العدوى والوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن الجهود والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة مؤخرًا لمنع انتشار فيروس covid 19.

وفي هذا السياق نظمت الهيئة عددًا من الدورات والمحاضرات التوعوية عن بُعد، استفاد منها أكثر من 7500 متدرب، بينهم 2800 متدرب من منسوبي الهيئة، وأكثر من3000 متدرب من المتطوعين بالهيئة، و220 طالبًا و1100 متدرب من منسوبي وزارة التعليم والصحة وعدد من القطاعات الأخرى.

وأوضح مدير عام إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد السويح، أن الهيئة فعلت تقنية التدريب عن بُعد ضمن سلسلة الجهود التوعوية والتدريبية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة.

وأضاف الدكتور السويح، أن الدورات استفاد منها منسوبو الهيئة العاملين في الميدان من موظفين رسميين ومتطوعين حول برنامج مكافحة العدوى "Infection Control، وفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، بالإضافة إلى عدد الممارسين الصحيين الذين رغبوا في الالتحاق بتلك الدورات.

وأشار السويح إلى أن الهيئة تستهدف من خلال هذه البرامج تعزيز سبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا لموظفيها الإداريين والميدانين من خلال رفع الوعي بالإجراءات الوقائية اللازمة والتعريف بمخاطر الإصابة بهذا الفيروس.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الهلال الأحمر يفعل تقنية التدريب عن بعد للوقاية من كورونا الجديد
سبق

فعّلت هيئة الهلال الأحمر السعودي تقنية التعليم عن بُعد لإعداد الدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية حول برنامج مكافحة العدوى والوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن الجهود والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة مؤخرًا لمنع انتشار فيروس covid 19.

وفي هذا السياق نظمت الهيئة عددًا من الدورات والمحاضرات التوعوية عن بُعد، استفاد منها أكثر من 7500 متدرب، بينهم 2800 متدرب من منسوبي الهيئة، وأكثر من3000 متدرب من المتطوعين بالهيئة، و220 طالبًا و1100 متدرب من منسوبي وزارة التعليم والصحة وعدد من القطاعات الأخرى.

وأوضح مدير عام إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد السويح، أن الهيئة فعلت تقنية التدريب عن بُعد ضمن سلسلة الجهود التوعوية والتدريبية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة.

وأضاف الدكتور السويح، أن الدورات استفاد منها منسوبو الهيئة العاملين في الميدان من موظفين رسميين ومتطوعين حول برنامج مكافحة العدوى "Infection Control، وفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، بالإضافة إلى عدد الممارسين الصحيين الذين رغبوا في الالتحاق بتلك الدورات.

وأشار السويح إلى أن الهيئة تستهدف من خلال هذه البرامج تعزيز سبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا لموظفيها الإداريين والميدانين من خلال رفع الوعي بالإجراءات الوقائية اللازمة والتعريف بمخاطر الإصابة بهذا الفيروس.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
05:14 PM
اخر تعديل
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
05:51 PM

الهلال الأحمر يفعل تقنية التدريب عن بعد للوقاية من كورونا الجديد

استفاد منها أكثر من 7500 متدرب بينهم 2800 من منسوبي الهيئة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
282

فعّلت هيئة الهلال الأحمر السعودي تقنية التعليم عن بُعد لإعداد الدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية حول برنامج مكافحة العدوى والوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن الجهود والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة مؤخرًا لمنع انتشار فيروس covid 19.

وفي هذا السياق نظمت الهيئة عددًا من الدورات والمحاضرات التوعوية عن بُعد، استفاد منها أكثر من 7500 متدرب، بينهم 2800 متدرب من منسوبي الهيئة، وأكثر من3000 متدرب من المتطوعين بالهيئة، و220 طالبًا و1100 متدرب من منسوبي وزارة التعليم والصحة وعدد من القطاعات الأخرى.

وأوضح مدير عام إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد السويح، أن الهيئة فعلت تقنية التدريب عن بُعد ضمن سلسلة الجهود التوعوية والتدريبية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة.

وأضاف الدكتور السويح، أن الدورات استفاد منها منسوبو الهيئة العاملين في الميدان من موظفين رسميين ومتطوعين حول برنامج مكافحة العدوى "Infection Control، وفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، بالإضافة إلى عدد الممارسين الصحيين الذين رغبوا في الالتحاق بتلك الدورات.

وأشار السويح إلى أن الهيئة تستهدف من خلال هذه البرامج تعزيز سبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا لموظفيها الإداريين والميدانين من خلال رفع الوعي بالإجراءات الوقائية اللازمة والتعريف بمخاطر الإصابة بهذا الفيروس.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,393
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,920
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,800
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,009

المقالات

ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني
ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

صالح مطر الغامدي
الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

عبدالغني الشيخ
كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل شرمة
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة