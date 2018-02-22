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ضمن برامج جائزة الملك سلمان.. انطلاق دورة تحكيم المسابقات القرآنية

بمشاركة 45 متدرباً ومتدربة يمثلون مختلف المناطق والمحافظات

انطلقت اليوم الدورة التدريبية الثانية عشرة في مهارات تحكيم المسابقات القرآنية، التي تنظمها الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتزامن مع المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات (20) بمدينة الرياض.

وقال الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية الدكتور منصور بن محمد السميح: إنَّ الدورة التدريبية على مهارات تحكيم المسابقات القرآنية تستضيف في نسختها (الثانية عشرة ) خمسةً وعشرين متدرباً، وعشرين متدربة يمثلون مختلف المناطق والمحافظات،وهم نخبة مختارة، وصفوة منتقاة من الكفاءات العلمية المنشغلين بتعليم كتاب الله تعالى،وعلوم القرآن الكريم.

وكشف الدكتور السميح عن أهداف البرنامج التدريبي وهي نشر قواعد التحكيم ومعاييره، والإسهام في رفع مستوى محكمي المسابقات القرآنية والمحكمات، وتأهيلهم وإعدادهم على درجة عالية من المهنية والاحتراف.

يُذكر أن برنامج التدريب يستمر أربعة أيام، ويقام خلال فترتين صباحية ومسائية، وقد انطلقت جلسة التدريب الأولى بحضور المدرب الأمين العام للمسابقة الدكتور منصور بن محمد السميح، ويتولى تنفيذ الخطة التدريبية ثلاثة مدربين ومدربتين اثنتين.

ويحصل من يجتاز الدورة بنجاح على شهادة حضور ومشاركة مصدقة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

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ضمن برامج جائزة الملك سلمان.. انطلاق دورة تحكيم المسابقات القرآنية
سبق

انطلقت اليوم الدورة التدريبية الثانية عشرة في مهارات تحكيم المسابقات القرآنية، التي تنظمها الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتزامن مع المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات (20) بمدينة الرياض.

وقال الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية الدكتور منصور بن محمد السميح: إنَّ الدورة التدريبية على مهارات تحكيم المسابقات القرآنية تستضيف في نسختها (الثانية عشرة ) خمسةً وعشرين متدرباً، وعشرين متدربة يمثلون مختلف المناطق والمحافظات،وهم نخبة مختارة، وصفوة منتقاة من الكفاءات العلمية المنشغلين بتعليم كتاب الله تعالى،وعلوم القرآن الكريم.

وكشف الدكتور السميح عن أهداف البرنامج التدريبي وهي نشر قواعد التحكيم ومعاييره، والإسهام في رفع مستوى محكمي المسابقات القرآنية والمحكمات، وتأهيلهم وإعدادهم على درجة عالية من المهنية والاحتراف.

يُذكر أن برنامج التدريب يستمر أربعة أيام، ويقام خلال فترتين صباحية ومسائية، وقد انطلقت جلسة التدريب الأولى بحضور المدرب الأمين العام للمسابقة الدكتور منصور بن محمد السميح، ويتولى تنفيذ الخطة التدريبية ثلاثة مدربين ومدربتين اثنتين.

ويحصل من يجتاز الدورة بنجاح على شهادة حضور ومشاركة مصدقة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
02:36 PM

ضمن برامج جائزة الملك سلمان.. انطلاق دورة تحكيم المسابقات القرآنية

بمشاركة 45 متدرباً ومتدربة يمثلون مختلف المناطق والمحافظات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلقت اليوم الدورة التدريبية الثانية عشرة في مهارات تحكيم المسابقات القرآنية، التي تنظمها الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتزامن مع المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات (20) بمدينة الرياض.

وقال الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية الدكتور منصور بن محمد السميح: إنَّ الدورة التدريبية على مهارات تحكيم المسابقات القرآنية تستضيف في نسختها (الثانية عشرة ) خمسةً وعشرين متدرباً، وعشرين متدربة يمثلون مختلف المناطق والمحافظات،وهم نخبة مختارة، وصفوة منتقاة من الكفاءات العلمية المنشغلين بتعليم كتاب الله تعالى،وعلوم القرآن الكريم.

وكشف الدكتور السميح عن أهداف البرنامج التدريبي وهي نشر قواعد التحكيم ومعاييره، والإسهام في رفع مستوى محكمي المسابقات القرآنية والمحكمات، وتأهيلهم وإعدادهم على درجة عالية من المهنية والاحتراف.

يُذكر أن برنامج التدريب يستمر أربعة أيام، ويقام خلال فترتين صباحية ومسائية، وقد انطلقت جلسة التدريب الأولى بحضور المدرب الأمين العام للمسابقة الدكتور منصور بن محمد السميح، ويتولى تنفيذ الخطة التدريبية ثلاثة مدربين ومدربتين اثنتين.

ويحصل من يجتاز الدورة بنجاح على شهادة حضور ومشاركة مصدقة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

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