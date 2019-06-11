بدعوة رسمية من شركة سناب شات، وبمشاركة إيفان شبيجل مؤسس التطبيق، تواجدت "سبق" بمؤتمر سناب شات التعريفي الافتراضي استعداداً للإعلان اليوم عن تحديثات جديدة ونوعية للبرنامج. وينتظر أن يشهد المؤتمر الافتراضي اليوم التدشين الرسمي للتحديثات النوعية لعدة عناصر ومنها عدة ألعاب أكثر تفاعلية، وبرامج ومسلسلات جديدة من إنتاج شركة سناب شات، وكذلك التعاون مع تطبيقات عدة أخرى من بينها SoundCloud وألعاب الواقع المعزز (AR)، وغيرها الكثير. ومن المتوقع أن تكشف سناب شات عن العديد من التحسينات التي تمت على أدوات التطوير الخاصة بها، والتي تسمح للمطورين بتضمين وظائف سناب شات في تطبيقاتهم. ويستخدم تطبيق سناب شات بحسب إحصائية حديثة أكثر من 12 مليون مستخدم نشط في دول مجلس التعاون الخليجي، مع أكثر من تسعة ملايين من هؤلاء في السعودية وحدها.

مؤتمر "سناب شات" الافتراضي يعلن عن مزايا جديدة.. ينتظر إطلاقها اليوم محمد البقمي سبق 2020-06-11 بدعوة رسمية من شركة سناب شات، وبمشاركة إيفان شبيجل مؤسس التطبيق، تواجدت "سبق" بمؤتمر سناب شات التعريفي الافتراضي استعداداً للإعلان اليوم عن تحديثات جديدة ونوعية للبرنامج.



وينتظر أن يشهد المؤتمر الافتراضي اليوم التدشين الرسمي للتحديثات النوعية لعدة عناصر ومنها عدة ألعاب أكثر تفاعلية، وبرامج ومسلسلات جديدة من إنتاج شركة سناب شات، وكذلك التعاون مع تطبيقات عدة أخرى من بينها SoundCloud وألعاب الواقع المعزز (AR)، وغيرها الكثير.



ومن المتوقع أن تكشف سناب شات عن العديد من التحسينات التي تمت على أدوات التطوير الخاصة بها، والتي تسمح للمطورين بتضمين وظائف سناب شات في تطبيقاتهم.



ويستخدم تطبيق سناب شات بحسب إحصائية حديثة أكثر من 12 مليون مستخدم نشط في دول مجلس التعاون الخليجي، مع أكثر من تسعة ملايين من هؤلاء في السعودية وحدها.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441 10:27 AM

مؤتمر "سناب شات" الافتراضي يعلن عن مزايا جديدة.. ينتظر إطلاقها اليوم تحسينات كثيرة بالتطبيق الذي يستخدمه 9 ملايين بالمملكة ضمن 12 مليوناً بالخليج





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بدعوة رسمية من شركة سناب شات، وبمشاركة إيفان شبيجل مؤسس التطبيق، تواجدت "سبق" بمؤتمر سناب شات التعريفي الافتراضي استعداداً للإعلان اليوم عن تحديثات جديدة ونوعية للبرنامج.



وينتظر أن يشهد المؤتمر الافتراضي اليوم التدشين الرسمي للتحديثات النوعية لعدة عناصر ومنها عدة ألعاب أكثر تفاعلية، وبرامج ومسلسلات جديدة من إنتاج شركة سناب شات، وكذلك التعاون مع تطبيقات عدة أخرى من بينها SoundCloud وألعاب الواقع المعزز (AR)، وغيرها الكثير.



ومن المتوقع أن تكشف سناب شات عن العديد من التحسينات التي تمت على أدوات التطوير الخاصة بها، والتي تسمح للمطورين بتضمين وظائف سناب شات في تطبيقاتهم.



ويستخدم تطبيق سناب شات بحسب إحصائية حديثة أكثر من 12 مليون مستخدم نشط في دول مجلس التعاون الخليجي، مع أكثر من تسعة ملايين من هؤلاء في السعودية وحدها.