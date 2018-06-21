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سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي

بحث تطورات الأحداث بالمنطقة والإجراءات الكفيلة للتصدي لإيران

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالًا هاتفيًّا مساء اليوم من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة، والإجراءات الضرورية والكفيلة للتصدي للنشاطات الإيرانية العدائية، إلى جانب العمل معاً بما يكفل أمن وسلامة وحماية المنافذ البحرية.

كما تم استعراض الجهود المبذولة لاستقرار الإمدادات النفطية، والعلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي
سبق

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالًا هاتفيًّا مساء اليوم من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة، والإجراءات الضرورية والكفيلة للتصدي للنشاطات الإيرانية العدائية، إلى جانب العمل معاً بما يكفل أمن وسلامة وحماية المنافذ البحرية.

كما تم استعراض الجهود المبذولة لاستقرار الإمدادات النفطية، والعلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.

21 يونيو 2019 - 18 شوّال 1440
09:29 PM
اخر تعديل
21 يونيو 2019 - 18 شوّال 1440
10:54 PM

سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي

بحث تطورات الأحداث بالمنطقة والإجراءات الكفيلة للتصدي لإيران

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
2
4,734

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالًا هاتفيًّا مساء اليوم من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة، والإجراءات الضرورية والكفيلة للتصدي للنشاطات الإيرانية العدائية، إلى جانب العمل معاً بما يكفل أمن وسلامة وحماية المنافذ البحرية.

كما تم استعراض الجهود المبذولة لاستقرار الإمدادات النفطية، والعلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.

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