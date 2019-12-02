بالفيديو.. أرادت مصافحته فلم ينتبه لها.. هذه قصة "عائشة" التي زارها "محمد بن زايد"

نشر صورًا لزيارة منزلها.. ولاقى موقفه رواجًا وإشادة

انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطعٌ مصورٌ لطفلة، تحاول مصافحة ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، وذلك أثناء استقباله الأمير محمد بن سلمان في زيارته الأخيرة.

وتفصيلاً، ظهر في الفيديو تغيير الطفلة "عائشة" موقعها رغبة منها في مصافحة الشيخ محمد بن زايد إلا أن الأخير لم ينتبه لها، ولم يصافحها. وبعد مشاهدة ولي عهد أبوظبي الفيديو المتداول قام بزيارتها اليوم الاثنين في منزلها، والتقط معها ومع عائلتها صورًا تذكارية.

وعبر حاسبه في "تويتر" نشر محمد بن زايد صورًا لزيارة منزل الطفلة "عائشة"، وكتب في التغريدة: "زرتُ اليوم الطفلة عائشة محمد مشيط المزروعي، وسعدت بالسلام عليها ولقاء أهلها".





ولقيت زيارة الشيخ محمد بن زايد للطفلة رواجًا وإشادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما صعد وسم #محمد_بن_زايد إلى الترند في تويتر.

