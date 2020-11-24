المملكة وهولندا توقّعان مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي

رغبة من الجانبين في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني مع السلطة المختصة بمملكة هولندا، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال النقل الجوي.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالهادي بن أحمد المنصوري، اليوم، في مقر الهيئة سفيرة هولندا لدى

المملكة، جانيت ألبيردا.

ومثّل الهيئة في توقيع المذكرة مساعد الرئيس للسياسات الاقتصادية والنقل الجوي الدكتور بدر بن صالح الصقري، فيما وقعها من الجانب

الهولندي سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة السيدة جانيت ألبيردا.

وتأتي مذكرة التفاهم ضمن التعاون بين الجانبين ورغبة منهما في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين لزيادة معدل رحلات الشحن الجوي.