النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المملكة وهولندا توقّعان مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي

رغبة من الجانبين في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني مع السلطة المختصة بمملكة هولندا، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال النقل الجوي.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالهادي بن أحمد المنصوري، اليوم، في مقر الهيئة سفيرة هولندا لدى

المملكة، جانيت ألبيردا.

ومثّل الهيئة في توقيع المذكرة مساعد الرئيس للسياسات الاقتصادية والنقل الجوي الدكتور بدر بن صالح الصقري، فيما وقعها من الجانب

الهولندي سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة السيدة جانيت ألبيردا.

وتأتي مذكرة التفاهم ضمن التعاون بين الجانبين ورغبة منهما في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين لزيادة معدل رحلات الشحن الجوي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المملكة وهولندا توقّعان مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي
سبق

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني مع السلطة المختصة بمملكة هولندا، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال النقل الجوي.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالهادي بن أحمد المنصوري، اليوم، في مقر الهيئة سفيرة هولندا لدى

المملكة، جانيت ألبيردا.

ومثّل الهيئة في توقيع المذكرة مساعد الرئيس للسياسات الاقتصادية والنقل الجوي الدكتور بدر بن صالح الصقري، فيما وقعها من الجانب

الهولندي سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة السيدة جانيت ألبيردا.

وتأتي مذكرة التفاهم ضمن التعاون بين الجانبين ورغبة منهما في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين لزيادة معدل رحلات الشحن الجوي.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
05:18 PM

المملكة وهولندا توقّعان مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي

رغبة من الجانبين في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
604

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني مع السلطة المختصة بمملكة هولندا، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال النقل الجوي.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالهادي بن أحمد المنصوري، اليوم، في مقر الهيئة سفيرة هولندا لدى

المملكة، جانيت ألبيردا.

ومثّل الهيئة في توقيع المذكرة مساعد الرئيس للسياسات الاقتصادية والنقل الجوي الدكتور بدر بن صالح الصقري، فيما وقعها من الجانب

الهولندي سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة السيدة جانيت ألبيردا.

وتأتي مذكرة التفاهم ضمن التعاون بين الجانبين ورغبة منهما في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين لزيادة معدل رحلات الشحن الجوي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,080
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,211
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,761
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,523

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة