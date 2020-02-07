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جامعة الملك عبدالعزيز تحتفل بتخريج أكثر من 10 آلاف طالبة

على مدى 4 أيام بمركز الملك فيصل للمؤتمرات

يحتفل شطر الطالبات بجامعة الملك عبدالعزيز بتخريج دفعة العام الجامعي 1439 / 1440هـ، البالغ عددهن 10284 طالبة، وذلك على مدى أربعة أيام بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة، ابتداءً من ظهر غد، الذي خُصص لخريجات الانتساب والتعليم عن بُعد، وكلية الاقتصاد والإدارة، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية الأعمال برابغ.

وتواصل الجامعة الاحتفال في مساء اليوم الثاني بخريجات الانتظام بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية الحقوق، وكلية الاتصال والإعلام.

كما تواصل الجامعة الاحتفال مساء يوم الإثنين بطالبات الانتظام: كلية الاقتصاد والإدارة، وكلية الأعمال برابغ، وكلية الاقتصاد المنزلي، وكلية الحاسبات وتقنية المعلومات، وكلية الحاسبات وتقنية المعلومات برابغ، وكلية الهندسة، وكلية المجتمع، ومعهد اللغة الإنجليزية، ومعهد اللغة العربية لغير الناطقين بها، وكلية علوم البحار.

ويختتم الحفل مساء الثلاثاء بخريجات كلية العلوم، وكلية الطب، وكلية العلوم الطبية التطبيقية، وكلية طب الأسنان، وكلية الصيدلة، وكلية التمريض، وكلية التأهيل الطبي، وكلية العلوم والآداب برابغ، ومعهد الدراسات العليا التربوية.

ورفع مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي؛ خالص التهنئة لخريجات دفعة العام الجامعي 1439 / 1440هـ، وأعرب عن فخره بأن الجامعة تدفع بجيل جديد من الخريجات في جميع المجالات العلمية، وهن مؤهلات للانخراط في سوق العمل أو استكمال برامج الدراسات العليا، وأضاف أن الخريجات عليهن أن يفخرن بالانتماء لهذا الصرح العريق، الذي يلقى كل الدعم والاهتمام والرعاية من الحكومة الرشيدة، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وأكّد الدكتور اليوبي؛ أن المرأة في المملكة ومن خلال تمكينها سجّلت حضورها في مجالات التمييز والإبداع وذلك موثق بما حققته من إنجازات تشهد لها المحافل.

من جهتها، أعربت وكيلة الجامعة لشطر الطالبات الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم؛ عن بالغ سرورها بتخريج دفعة جديدة من خريجات الجامعة، ورفعت أسمى التهاني لهن ولأولياء أمورهن، مشيرة إلى أن الجامعة لم تدّخر جهداً في تأهيلهن ورفع كفاءتهن وأدائهن؛ ليسهمن في تحقيق رؤيتها ورسالتها بأن تكون في مصاف الجامعات العالمية في جميع المجالات التعليمية والبحثية والمعلوماتية.

جامعة الملك عبدالعزيز مركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة خريجات الانتساب والتعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة الملك عبدالعزيز تحتفل بتخريج أكثر من 10 آلاف طالبة
سبق

يحتفل شطر الطالبات بجامعة الملك عبدالعزيز بتخريج دفعة العام الجامعي 1439 / 1440هـ، البالغ عددهن 10284 طالبة، وذلك على مدى أربعة أيام بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة، ابتداءً من ظهر غد، الذي خُصص لخريجات الانتساب والتعليم عن بُعد، وكلية الاقتصاد والإدارة، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية الأعمال برابغ.

وتواصل الجامعة الاحتفال في مساء اليوم الثاني بخريجات الانتظام بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية الحقوق، وكلية الاتصال والإعلام.

كما تواصل الجامعة الاحتفال مساء يوم الإثنين بطالبات الانتظام: كلية الاقتصاد والإدارة، وكلية الأعمال برابغ، وكلية الاقتصاد المنزلي، وكلية الحاسبات وتقنية المعلومات، وكلية الحاسبات وتقنية المعلومات برابغ، وكلية الهندسة، وكلية المجتمع، ومعهد اللغة الإنجليزية، ومعهد اللغة العربية لغير الناطقين بها، وكلية علوم البحار.

ويختتم الحفل مساء الثلاثاء بخريجات كلية العلوم، وكلية الطب، وكلية العلوم الطبية التطبيقية، وكلية طب الأسنان، وكلية الصيدلة، وكلية التمريض، وكلية التأهيل الطبي، وكلية العلوم والآداب برابغ، ومعهد الدراسات العليا التربوية.

ورفع مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي؛ خالص التهنئة لخريجات دفعة العام الجامعي 1439 / 1440هـ، وأعرب عن فخره بأن الجامعة تدفع بجيل جديد من الخريجات في جميع المجالات العلمية، وهن مؤهلات للانخراط في سوق العمل أو استكمال برامج الدراسات العليا، وأضاف أن الخريجات عليهن أن يفخرن بالانتماء لهذا الصرح العريق، الذي يلقى كل الدعم والاهتمام والرعاية من الحكومة الرشيدة، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وأكّد الدكتور اليوبي؛ أن المرأة في المملكة ومن خلال تمكينها سجّلت حضورها في مجالات التمييز والإبداع وذلك موثق بما حققته من إنجازات تشهد لها المحافل.

من جهتها، أعربت وكيلة الجامعة لشطر الطالبات الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم؛ عن بالغ سرورها بتخريج دفعة جديدة من خريجات الجامعة، ورفعت أسمى التهاني لهن ولأولياء أمورهن، مشيرة إلى أن الجامعة لم تدّخر جهداً في تأهيلهن ورفع كفاءتهن وأدائهن؛ ليسهمن في تحقيق رؤيتها ورسالتها بأن تكون في مصاف الجامعات العالمية في جميع المجالات التعليمية والبحثية والمعلوماتية.

07 فبراير 2020 - 13 جمادى الآخر 1441
01:52 PM

جامعة الملك عبدالعزيز تحتفل بتخريج أكثر من 10 آلاف طالبة

على مدى 4 أيام بمركز الملك فيصل للمؤتمرات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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يحتفل شطر الطالبات بجامعة الملك عبدالعزيز بتخريج دفعة العام الجامعي 1439 / 1440هـ، البالغ عددهن 10284 طالبة، وذلك على مدى أربعة أيام بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة، ابتداءً من ظهر غد، الذي خُصص لخريجات الانتساب والتعليم عن بُعد، وكلية الاقتصاد والإدارة، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية الأعمال برابغ.

وتواصل الجامعة الاحتفال في مساء اليوم الثاني بخريجات الانتظام بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية الحقوق، وكلية الاتصال والإعلام.

كما تواصل الجامعة الاحتفال مساء يوم الإثنين بطالبات الانتظام: كلية الاقتصاد والإدارة، وكلية الأعمال برابغ، وكلية الاقتصاد المنزلي، وكلية الحاسبات وتقنية المعلومات، وكلية الحاسبات وتقنية المعلومات برابغ، وكلية الهندسة، وكلية المجتمع، ومعهد اللغة الإنجليزية، ومعهد اللغة العربية لغير الناطقين بها، وكلية علوم البحار.

ويختتم الحفل مساء الثلاثاء بخريجات كلية العلوم، وكلية الطب، وكلية العلوم الطبية التطبيقية، وكلية طب الأسنان، وكلية الصيدلة، وكلية التمريض، وكلية التأهيل الطبي، وكلية العلوم والآداب برابغ، ومعهد الدراسات العليا التربوية.

ورفع مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي؛ خالص التهنئة لخريجات دفعة العام الجامعي 1439 / 1440هـ، وأعرب عن فخره بأن الجامعة تدفع بجيل جديد من الخريجات في جميع المجالات العلمية، وهن مؤهلات للانخراط في سوق العمل أو استكمال برامج الدراسات العليا، وأضاف أن الخريجات عليهن أن يفخرن بالانتماء لهذا الصرح العريق، الذي يلقى كل الدعم والاهتمام والرعاية من الحكومة الرشيدة، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وأكّد الدكتور اليوبي؛ أن المرأة في المملكة ومن خلال تمكينها سجّلت حضورها في مجالات التمييز والإبداع وذلك موثق بما حققته من إنجازات تشهد لها المحافل.

من جهتها، أعربت وكيلة الجامعة لشطر الطالبات الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم؛ عن بالغ سرورها بتخريج دفعة جديدة من خريجات الجامعة، ورفعت أسمى التهاني لهن ولأولياء أمورهن، مشيرة إلى أن الجامعة لم تدّخر جهداً في تأهيلهن ورفع كفاءتهن وأدائهن؛ ليسهمن في تحقيق رؤيتها ورسالتها بأن تكون في مصاف الجامعات العالمية في جميع المجالات التعليمية والبحثية والمعلوماتية.

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