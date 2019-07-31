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تركيا تتحدى القانون الدولي بمزيد من التنقيب شرقي المتوسط.. واليونان ترد

زعمت أن جزءًا من المياه المحيطة بالجزيرة يتبع لسيادة أنقرة

اتهمت اليونان تركيا أمس الثلاثاء بتقويض الأمن في شرق البحر المتوسط بالتنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص، وذلك في بعض من أقوى التعليقات بشأن القضية من جانب حكومة أثينا المنتخبة حديثًا، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، اكتشفت قبرص الغاز الطبيعي في مناطق قبالة سواحلها الجنوبية، لكن أنقرة تتحدى محاولات للقيام بمزيد من التنقيب زاعمة أن جزءًا من المياه المحيطة بالجزيرة يتبع تركيا.

وقال نيكوس ديندياس، وزير الخارجية اليوناني، للصحفيين عقب اجتماع مع نظيره المصري سامح شكري: "أفعال تركيا غير القانونية، التي تتحدى القانون الدولي، تهدد الأمن في المنطقة؛ وبالتالي تستحق الإدانة قطعًا".

ولا توجد علاقات دبلوماسية بين تركيا وقبرص منذ أن قسّم صراع بدأ قبل عقود الجزيرة بين القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين.


وزاد التركيز على الأزمة القبرصية التي استعصت على جهود الوساطة الدبلوماسية مع اكتشاف احتياطيات النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.

الرئيسية/ أخبار العالم

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تركيا تتحدى القانون الدولي بمزيد من التنقيب شرقي المتوسط.. واليونان ترد
سبق

اتهمت اليونان تركيا أمس الثلاثاء بتقويض الأمن في شرق البحر المتوسط بالتنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص، وذلك في بعض من أقوى التعليقات بشأن القضية من جانب حكومة أثينا المنتخبة حديثًا، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، اكتشفت قبرص الغاز الطبيعي في مناطق قبالة سواحلها الجنوبية، لكن أنقرة تتحدى محاولات للقيام بمزيد من التنقيب زاعمة أن جزءًا من المياه المحيطة بالجزيرة يتبع تركيا.

وقال نيكوس ديندياس، وزير الخارجية اليوناني، للصحفيين عقب اجتماع مع نظيره المصري سامح شكري: "أفعال تركيا غير القانونية، التي تتحدى القانون الدولي، تهدد الأمن في المنطقة؛ وبالتالي تستحق الإدانة قطعًا".

ولا توجد علاقات دبلوماسية بين تركيا وقبرص منذ أن قسّم صراع بدأ قبل عقود الجزيرة بين القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين.


وزاد التركيز على الأزمة القبرصية التي استعصت على جهود الوساطة الدبلوماسية مع اكتشاف احتياطيات النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
12:53 AM

تركيا تتحدى القانون الدولي بمزيد من التنقيب شرقي المتوسط.. واليونان ترد

زعمت أن جزءًا من المياه المحيطة بالجزيرة يتبع لسيادة أنقرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتهمت اليونان تركيا أمس الثلاثاء بتقويض الأمن في شرق البحر المتوسط بالتنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص، وذلك في بعض من أقوى التعليقات بشأن القضية من جانب حكومة أثينا المنتخبة حديثًا، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، اكتشفت قبرص الغاز الطبيعي في مناطق قبالة سواحلها الجنوبية، لكن أنقرة تتحدى محاولات للقيام بمزيد من التنقيب زاعمة أن جزءًا من المياه المحيطة بالجزيرة يتبع تركيا.

وقال نيكوس ديندياس، وزير الخارجية اليوناني، للصحفيين عقب اجتماع مع نظيره المصري سامح شكري: "أفعال تركيا غير القانونية، التي تتحدى القانون الدولي، تهدد الأمن في المنطقة؛ وبالتالي تستحق الإدانة قطعًا".

ولا توجد علاقات دبلوماسية بين تركيا وقبرص منذ أن قسّم صراع بدأ قبل عقود الجزيرة بين القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين.


وزاد التركيز على الأزمة القبرصية التي استعصت على جهود الوساطة الدبلوماسية مع اكتشاف احتياطيات النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.

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