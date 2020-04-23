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"ذاكرة وطن".. مسابقة رمضانية تنظمها مكتبة الملك فهد الوطنية

تتضمن مجموعة من الأسئلة عن الأحداث والمواقع التاريخية في المملكة

أعدت مكتبة الملك فهد الوطنية مع حلول شهر رمضان، مسابقة تفاعلية بعنوان "ذاكرة وطن"، تستهدف الجميع عبر حسابها في منصة "تويتر".

وتتضمن المسابقة في المدة 1 إلى 20 رمضان، مجموعة من الأسئلة التعريفية عن الأحداث والمواقع التاريخية والشخصيات البارزة في المملكة؛ بهدف تعزيز الثقافة الوطنية والتفاعل مع مستخدمي حسابات الشبكات الاجتماعية للمكتبة.

واشترطت المكتبة للمشاركة في المسابقة، متابعة حسابها على "تويتر"، وإعادة التغريد لسؤال المسابقة اليومي، والإجابة على هشتاق السؤال، وعدم تكرارها أكثر من مرة من نفس الحساب.

مكتبة الملك فهد الوطنية مسابقة ذاكرة وطن

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"ذاكرة وطن".. مسابقة رمضانية تنظمها مكتبة الملك فهد الوطنية
سبق

أعدت مكتبة الملك فهد الوطنية مع حلول شهر رمضان، مسابقة تفاعلية بعنوان "ذاكرة وطن"، تستهدف الجميع عبر حسابها في منصة "تويتر".

وتتضمن المسابقة في المدة 1 إلى 20 رمضان، مجموعة من الأسئلة التعريفية عن الأحداث والمواقع التاريخية والشخصيات البارزة في المملكة؛ بهدف تعزيز الثقافة الوطنية والتفاعل مع مستخدمي حسابات الشبكات الاجتماعية للمكتبة.

واشترطت المكتبة للمشاركة في المسابقة، متابعة حسابها على "تويتر"، وإعادة التغريد لسؤال المسابقة اليومي، والإجابة على هشتاق السؤال، وعدم تكرارها أكثر من مرة من نفس الحساب.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
10:03 AM

"ذاكرة وطن".. مسابقة رمضانية تنظمها مكتبة الملك فهد الوطنية

تتضمن مجموعة من الأسئلة عن الأحداث والمواقع التاريخية في المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,698

أعدت مكتبة الملك فهد الوطنية مع حلول شهر رمضان، مسابقة تفاعلية بعنوان "ذاكرة وطن"، تستهدف الجميع عبر حسابها في منصة "تويتر".

وتتضمن المسابقة في المدة 1 إلى 20 رمضان، مجموعة من الأسئلة التعريفية عن الأحداث والمواقع التاريخية والشخصيات البارزة في المملكة؛ بهدف تعزيز الثقافة الوطنية والتفاعل مع مستخدمي حسابات الشبكات الاجتماعية للمكتبة.

واشترطت المكتبة للمشاركة في المسابقة، متابعة حسابها على "تويتر"، وإعادة التغريد لسؤال المسابقة اليومي، والإجابة على هشتاق السؤال، وعدم تكرارها أكثر من مرة من نفس الحساب.

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