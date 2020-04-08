بإجمالي 15 حالة.. السودان يعلن إصابة جديدة بكورونا

سجّل حالتَي وفاة وسط إجراءات احترازية وحالة طوارئ

أعلنت وزارة الصحة السودانية، الأربعاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في ولاية الخرطوم؛ ليرتفع الإجمالي إلى 15 مصاباً.

وقالت الوزارة في بيان، إن الحالة الجديدة لمواطن سوداني في الثلاثينيات من العمر، قادم من مصر في 21 مارس الماضي، ولم تظهر عليه أعراض، وهو من عائلة المريض رقم "13".

وأكّدت "الصحة" السودانية، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا ثابت في الحالتين التي تم الإعلان عنهما في وقت سابق.

ويعيش السودان منذ أسابيع تحت حالة الطوارئ الصحية التي تم بموجبها إغلاق الحدود والمعابر البرية والبحرية والجوية ووقف الدراسة في جميع المراحل، ومنع التجمعات، إلى جانب حظر تجوال جزئي من الساعة السادسة مساءً إلى السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي.

ووفق "رويترز" كانت السلطة الانتقالية قد أعلنت أنها تدرس فرض الإغلاق الكامل أو زيادة ساعات حظر التجوال في البلاد لمحاصرة فيروس كورونا المستجد.





وقالت وزارة الصحة السودانية، إنها ستعلن الأربعاء، حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية.

ودعت جميع المواطنين، إلى الالتزام بالإرشادات الصحية التي تقدم عبر مختلف وسائل الإعلام والتواصل مع وزارة الصحة حال الشعور بأيّ أعراض أو كانوا مخالطين لأي من الحالات المعلنة.