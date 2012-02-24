"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة على جازان
قال: الحالة تستمر حتى 8 مساء وتشمل 10 محافظات
نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على محافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ8 مساءً.
"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة على جازان
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-02-24
نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على محافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ8 مساءً.
24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
08:50 AM
"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة على جازان
نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على محافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ8 مساءً.