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"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة على جازان

قال: الحالة تستمر حتى 8 مساء وتشمل 10 محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على محافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ8 مساءً.

جازان الأرصاد حالة الطقس

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"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة على جازان
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على محافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ8 مساءً.

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
08:50 AM

"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة على جازان

قال: الحالة تستمر حتى 8 مساء وتشمل 10 محافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على محافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ8 مساءً.

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