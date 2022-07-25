جازان.. الديدان تهاجم قرية في "العارضة" وتستنفر معها 5 بلديات

"المحزري": تم رش المبيدات الحشرية للقضاء عليها

استنفرت الديدان التي هاجمت إحدى القرى الواقعة جنوب محافظة العارضة شرق منطقة جازان، معدات خمس بلديات، بعد أن تلقت بلدية المحافظة بلاغاً من السكان على إثر مهاجمتها لمنازلهم وتسببها في إزعاجهم ومخاوفهم من انتشار الأمراض بسببها.

وباشرت معدات البلدية اليوم أعمال الرش والمكافحة، بمتابعة مباشرة من رئيس بلدية العارضة سعيد بن جبران التليدي، ورئيس المجلس البلدي محمد ماطر المحزري.

وقال "المحزري": إن التحرك جاء بعد تلقي البلدية لعدد من البلاغات حول ظهور نوع من الديدان في قرية أبو العصمة الواقعة على ضفاف وادي الدحن المكتظ بالأشجار والحشائش، موضحًا أنه تم الانتقال للموقع بمساندة عدد من الفرق، وبدعم من كل من بلدية الدرب وبلدية ضمد وبلد فيفا وبلدية وادي جيزان وبلدية أبو عريش بجانب بلدية العارضة.

وأوضح أنه تم عمل اللازم من رش للمبيدات الحشرية لمكافحتها والقضاء عليها، وأخذ عينات منها لعرضها على المختصين، لافتًا إلى أنها تسببت في إزعاج وقلق السكان بعد مهاجمتها للمنازل، مبينًا أنه ستتم متابعة الأمر مع الجهات المعنية الأخرى، فيما ستستمر فرق البلدية في المكافحة.

وقال السكان لـ"سبق": إنهم تفاجؤوا بأحد أنواع الديدان بأعداد كبيرة للغاية، تقتحم منازلهم المحاذية للوادي، مشيرين إلى أنهم تقدموا ببلاغات للجهات المعنية لمكافحتها، ومنها بلدية المحافظة التي تفاعلت بشكل عاجل مع الأمر، مطالبين باستمرار عمليات الرش للقضاء عليها بشكل نهائي.

