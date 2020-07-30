تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من رياحٍ نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة تشمل محافظات: الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من رياحٍ نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة تشمل محافظات: الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من رياحٍ نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة تشمل محافظات: الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من رياحٍ نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة تشمل محافظات: الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.