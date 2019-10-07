"الحقباني": ملاحظات اللائحة تحت أيدينا .. والمعلم سيحصل على حقوقه أبشروا

قال عنها: جاءت للارتقاء بأداء المُعلمين وكفاءتهم لتحسين مستوى المخرجات

أكّد مدير إدارة مكاتب التعليم بوكالة التعليم العام فهد الحقباني؛ أن لائحة الوظائف التعليمية التي أُقرت أخيراً وسيتم البدء بتطبيقها بعد أشهر قليلة جاءت للارتقاء بأداء المُعلم وكفاءته لتحسين مستوى المخرجات، موضحاً أن الوزير حريصٌ جداً على المُعلم.

وقال "الحقباني"؛ في مداخلة مع برنامج "يا هلا": وصلت من إدارات التعليم كل الملاحظات المرصودة حول اللائحة الجديدة؛ مبيناً أنه تم عقد ورش عمل عدة من أجل تبسيطها.. وبشروا المعلمين بشارة خير؛ فالمعلم سيحصل على كامل حقوقه وسيجد ما يسره في قادم الأيام سواء على مستوى البرامج التدريبية أو التطويرية أو غيرهما من البرامج التي تحرص الوزارة من خلالها للارتقاء بأدائه.

وكانت وزارة التعليم ووزارة الخدمة المدنية قد أسدلتا الستار على لائحة الوظائف التعليمية الجديدة في ذي القعدة الماضي التي حملت عديداً من المتغيرات الجذرية، ومنها: ربط التعيين بالتأهيل العلمي والمهاري، وكذلك ربط الترقيات بالجدارة والاستحقاق نظير الكفاءة في الأداء والالتزام الوظيفي للمعلم، فضلاً عن التمييز الإيجابي للمعلمين المتميزين من خلال رتب علمية مبنية على مستوى الأداء والتطور المهني.

وتشمل هذه الرتب: رتبة معلم مساعد، ورتبة معلم ممارس، ورتبة معلم متقدم، ورتبة معلم خبير، وتقسم هذه الرتب إلى مستويات عدة.

وستقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب، بترخيص جميع المعلمين الذين اجتازوا اختبار كفايات المعلمين خلال السنوات الخمس الماضية، أما المعلمون الذين لم يسبق لهم اختبار الكفايات، فبإمكانهم الحصول على الرخصة المهنية المتناسبة مع خبراتهم على رأس العمل باجتيازهم اختبار الرخصة المهنية التي تؤهلهم لشغل وظائف: معلم ممارس، ومعلم متقدم، ومعلم خبير، موضحاً أنه سيُعطى المعلمون والمعلمات فرصاً عدة لاجتياز الاختبار الخاص بالهيئة.