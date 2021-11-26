"إرادة والصحة النفسية" يختتم برنامجه التوعوي بـ"شرطة الطائف"

اختتم برنامج التوعية الصحية للتوعية بأضرار المخدرات، والذي أقامه مجمع إرادة والصحة النفسية بالطائف بشرطة محافظة الطائف.



وذكر مدير العلاقات والتوعية الصحية بالمجمع فيصل السيالي أن البرنامج استهدف منسوبي ومنسوبات شرطة محافظة الطائف والمراكز التابعة لها داخل المحافظة تخلله محاضرات توعوية ومشاهد مسجلة لبعض المدمنين توضح معاناتهم مع الإدمان.



وقال "السيالي" إنه سيتم اعادة البرنامج لمراكز شرطة المحافظة الطرفية، وسيكون عن طريق الاتصال المرئي الافتراضي (زوم).



وذكر أنه تم عمل رابط مخصص للمدمنين الراغبين في العلاج بالمجمع لتسجيل بعض البيانات التي ستكون في غاية السرية، وسيتواصل الفريق الطبي مع المسجلين لتقديم الخدمة لهم.