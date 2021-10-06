النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"جائزة الأميرة صيتة" تُطلق دورتها التاسعة وتكرّم الفائزين في "أم الجود".

تستهدف دعم وتشجيع وتحفيز رواد العمل الاجتماعي في المناطق الطرفية

أعلنت جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، انطلاق دورتها التاسعة لعام 2021 بعنوان: "العمل الاجتماعي في تنمية المناطق الطرفية"، في حفل سيقام بالرياض يوم الثلاثاء 12 أكتوبر.

وسيتم خلال الحفل تكريم الفائزين في الدورة الثانية من جائزة "أم الجود"، وتكريم المميزين في مركز التنسيق الاجتماعي والأكثر تفاعلاً في النصف الأول لعام 2021م، وتدشين مركز الأميرة صيتة للتأهيل المهني والاجتماعي، وتوقيع عديد من الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص لتفعيل مركز الأميرة صيتة للتأهيل المهني والاجتماعي.

وتهدف أمانة الجائزة من تخصيص موضوع الدورة التاسعة إلى توجيه الجهات المترشحة للتوجه لخدمة هذه المناطق كلٌ وحسب استطاعته وإمكاناته، بما يسهم في إنجاح موضوع الدورة التاسعة، وكذلك دعم وتشجيع وتحفيز رواد العمل الاجتماعي في المناطق الطرفية.

وتضمنت الدورة التاسعة فرعاً جديداً تحت مسمى "الاستدامة البيئية"، إضافة إلى فروع الجائزة الخمسة، بهدف المحافظة على التوازن البيئي، لاسيما في الوقت الذي أصبح كوكب الأرض مهدداً بالتلوّث والانبعاثات الضارة التي ستؤثر فيه سلباً.

وأوضح الأمين العام للجائزة الدكتور فهد المغلوث؛ أن أمانة الجائزة تتابع التغيرات الاجتماعية في العالم لتواكبها بالموضوعات والفروع في دورات الجائزة، لتشجيع وتحفيز رواد العمل الاجتماعي للمشاركة، وتقديم أعمال ومبادرات اجتماعية جليلة ترتقي لطموحات الوطن وتتماشى مع إنجازاته.

وأضاف المغلوث؛ أن الجائزة تسعى من خلال مبادراتها إلى إيجاد وعي مجتمعي لدى الجهات والشركات كافة، ومواكبة الفعاليات والأحداث التي تهم المجتمع، وتتماشى مع توجهات الدولة في تعزيز الأعمال الاجتماعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"جائزة الأميرة صيتة" تُطلق دورتها التاسعة وتكرّم الفائزين في "أم الجود".
سبق

أعلنت جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، انطلاق دورتها التاسعة لعام 2021 بعنوان: "العمل الاجتماعي في تنمية المناطق الطرفية"، في حفل سيقام بالرياض يوم الثلاثاء 12 أكتوبر.

وسيتم خلال الحفل تكريم الفائزين في الدورة الثانية من جائزة "أم الجود"، وتكريم المميزين في مركز التنسيق الاجتماعي والأكثر تفاعلاً في النصف الأول لعام 2021م، وتدشين مركز الأميرة صيتة للتأهيل المهني والاجتماعي، وتوقيع عديد من الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص لتفعيل مركز الأميرة صيتة للتأهيل المهني والاجتماعي.

وتهدف أمانة الجائزة من تخصيص موضوع الدورة التاسعة إلى توجيه الجهات المترشحة للتوجه لخدمة هذه المناطق كلٌ وحسب استطاعته وإمكاناته، بما يسهم في إنجاح موضوع الدورة التاسعة، وكذلك دعم وتشجيع وتحفيز رواد العمل الاجتماعي في المناطق الطرفية.

وتضمنت الدورة التاسعة فرعاً جديداً تحت مسمى "الاستدامة البيئية"، إضافة إلى فروع الجائزة الخمسة، بهدف المحافظة على التوازن البيئي، لاسيما في الوقت الذي أصبح كوكب الأرض مهدداً بالتلوّث والانبعاثات الضارة التي ستؤثر فيه سلباً.

وأوضح الأمين العام للجائزة الدكتور فهد المغلوث؛ أن أمانة الجائزة تتابع التغيرات الاجتماعية في العالم لتواكبها بالموضوعات والفروع في دورات الجائزة، لتشجيع وتحفيز رواد العمل الاجتماعي للمشاركة، وتقديم أعمال ومبادرات اجتماعية جليلة ترتقي لطموحات الوطن وتتماشى مع إنجازاته.

وأضاف المغلوث؛ أن الجائزة تسعى من خلال مبادراتها إلى إيجاد وعي مجتمعي لدى الجهات والشركات كافة، ومواكبة الفعاليات والأحداث التي تهم المجتمع، وتتماشى مع توجهات الدولة في تعزيز الأعمال الاجتماعية.

06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
11:22 AM

"جائزة الأميرة صيتة" تُطلق دورتها التاسعة وتكرّم الفائزين في "أم الجود".

تستهدف دعم وتشجيع وتحفيز رواد العمل الاجتماعي في المناطق الطرفية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
327

أعلنت جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، انطلاق دورتها التاسعة لعام 2021 بعنوان: "العمل الاجتماعي في تنمية المناطق الطرفية"، في حفل سيقام بالرياض يوم الثلاثاء 12 أكتوبر.

وسيتم خلال الحفل تكريم الفائزين في الدورة الثانية من جائزة "أم الجود"، وتكريم المميزين في مركز التنسيق الاجتماعي والأكثر تفاعلاً في النصف الأول لعام 2021م، وتدشين مركز الأميرة صيتة للتأهيل المهني والاجتماعي، وتوقيع عديد من الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص لتفعيل مركز الأميرة صيتة للتأهيل المهني والاجتماعي.

وتهدف أمانة الجائزة من تخصيص موضوع الدورة التاسعة إلى توجيه الجهات المترشحة للتوجه لخدمة هذه المناطق كلٌ وحسب استطاعته وإمكاناته، بما يسهم في إنجاح موضوع الدورة التاسعة، وكذلك دعم وتشجيع وتحفيز رواد العمل الاجتماعي في المناطق الطرفية.

وتضمنت الدورة التاسعة فرعاً جديداً تحت مسمى "الاستدامة البيئية"، إضافة إلى فروع الجائزة الخمسة، بهدف المحافظة على التوازن البيئي، لاسيما في الوقت الذي أصبح كوكب الأرض مهدداً بالتلوّث والانبعاثات الضارة التي ستؤثر فيه سلباً.

وأوضح الأمين العام للجائزة الدكتور فهد المغلوث؛ أن أمانة الجائزة تتابع التغيرات الاجتماعية في العالم لتواكبها بالموضوعات والفروع في دورات الجائزة، لتشجيع وتحفيز رواد العمل الاجتماعي للمشاركة، وتقديم أعمال ومبادرات اجتماعية جليلة ترتقي لطموحات الوطن وتتماشى مع إنجازاته.

وأضاف المغلوث؛ أن الجائزة تسعى من خلال مبادراتها إلى إيجاد وعي مجتمعي لدى الجهات والشركات كافة، ومواكبة الفعاليات والأحداث التي تهم المجتمع، وتتماشى مع توجهات الدولة في تعزيز الأعمال الاجتماعية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,279
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,822
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,988
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,493

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة