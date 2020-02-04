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مديرة مركز رجال وسيدات الأعمال بعسير: خدمة المستثمرين بلا شروط

الأول من نوعه على مستوى الأمانات .. تقول لـ"سبق": منبثق من رؤية الأمير

أكّدت مديرة مركز رجال وسيدات الأعمال بأمانة منطقة عسير، نورة آل مسرع؛ لـ"سبق"، أن المركز منبثق من رؤية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وبمتابعة أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي.

كما رحبت بأي رجل أعمال يرغب في الاستثمار بالمنطقة، وشددت على أن المركز يقوم بخدمة جميع المستثمرين دون أي شروط.

هذا وقد دعمت أمانة عسير أكثر من 200 رجل وسيدة أعمال من خلال "مركز خدمة رجال الأعمال" الذي يعد الأول من نوعه على مستوى أمانات المناطق، ويهدف المركز إلى تقديم الخدمات والتسهيلات كافة للمستثمرين ورجال الأعمال في منطقة عسير.

ويقوم المركز بإنهاء جميع معاملات المستثمر منذ الخطوة الأولى والمتابعة معه في أثناء سير المشروع لضمان توفير البيئة الجاذبة للاستثمار في منطقة عسير.

ويضم المركز ممثلي جهات حكومية عدة من أجل سرعة وإنهاء المعاملات المتعلقة برجال وسيدات الأعمال كافة.

كما يقدم المركز الأفكار والاستشارات للمستثمرين من أجل النهوض بمشاريعهم وجعل منطقة عسير رائدة في مجال الاستثمار خلال السنوات المقبلة.

عسير أمانة منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مديرة مركز رجال وسيدات الأعمال بعسير: خدمة المستثمرين بلا شروط
سبق

أكّدت مديرة مركز رجال وسيدات الأعمال بأمانة منطقة عسير، نورة آل مسرع؛ لـ"سبق"، أن المركز منبثق من رؤية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وبمتابعة أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي.

كما رحبت بأي رجل أعمال يرغب في الاستثمار بالمنطقة، وشددت على أن المركز يقوم بخدمة جميع المستثمرين دون أي شروط.

هذا وقد دعمت أمانة عسير أكثر من 200 رجل وسيدة أعمال من خلال "مركز خدمة رجال الأعمال" الذي يعد الأول من نوعه على مستوى أمانات المناطق، ويهدف المركز إلى تقديم الخدمات والتسهيلات كافة للمستثمرين ورجال الأعمال في منطقة عسير.

ويقوم المركز بإنهاء جميع معاملات المستثمر منذ الخطوة الأولى والمتابعة معه في أثناء سير المشروع لضمان توفير البيئة الجاذبة للاستثمار في منطقة عسير.

ويضم المركز ممثلي جهات حكومية عدة من أجل سرعة وإنهاء المعاملات المتعلقة برجال وسيدات الأعمال كافة.

كما يقدم المركز الأفكار والاستشارات للمستثمرين من أجل النهوض بمشاريعهم وجعل منطقة عسير رائدة في مجال الاستثمار خلال السنوات المقبلة.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
12:17 PM

مديرة مركز رجال وسيدات الأعمال بعسير: خدمة المستثمرين بلا شروط

الأول من نوعه على مستوى الأمانات .. تقول لـ"سبق": منبثق من رؤية الأمير

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رائد القرفي - أبها
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أكّدت مديرة مركز رجال وسيدات الأعمال بأمانة منطقة عسير، نورة آل مسرع؛ لـ"سبق"، أن المركز منبثق من رؤية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وبمتابعة أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي.

كما رحبت بأي رجل أعمال يرغب في الاستثمار بالمنطقة، وشددت على أن المركز يقوم بخدمة جميع المستثمرين دون أي شروط.

هذا وقد دعمت أمانة عسير أكثر من 200 رجل وسيدة أعمال من خلال "مركز خدمة رجال الأعمال" الذي يعد الأول من نوعه على مستوى أمانات المناطق، ويهدف المركز إلى تقديم الخدمات والتسهيلات كافة للمستثمرين ورجال الأعمال في منطقة عسير.

ويقوم المركز بإنهاء جميع معاملات المستثمر منذ الخطوة الأولى والمتابعة معه في أثناء سير المشروع لضمان توفير البيئة الجاذبة للاستثمار في منطقة عسير.

ويضم المركز ممثلي جهات حكومية عدة من أجل سرعة وإنهاء المعاملات المتعلقة برجال وسيدات الأعمال كافة.

كما يقدم المركز الأفكار والاستشارات للمستثمرين من أجل النهوض بمشاريعهم وجعل منطقة عسير رائدة في مجال الاستثمار خلال السنوات المقبلة.

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