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بالصور احذروا "شلال الموت" وأفعاله مع سياح العالم.. وهذا هو السبب

للمرة الثانية على التوالي، توفي سائح فرنسي في الثلاثينيات من عمره بالقرب من شلال "نا موييانغ" جزيرة ساموي بتايلاند؛ وفق ما كشفته الشرطة التايلاندي.
وذكرت التقارير الرسمية، أن الحادثة وقعت في جزيرة كوه ساموي التايلاندية التي تُعَد شواطئها الرملية البيضاء المليئة بالنخيل، نقطة جذب للسياح من كافة أنحاء العالم؛ فيما أوضح المسؤول في الشرطة السياحية التايلاندية أن السائح الفرنس، البالغ من العمر 33 عامًا، سقط من شلال نا موييانغ 2، وهو المكان نفسه الذي توفي فيه سائح إسباني من قبل، وقد استغرق الأمر ساعات عدة لانتشال جثته؛ لأن الشلال شديد الانحدار، وأوضحت التقارير أن السبب هو محاولة أخذ صورة شخصية سيلفي بطريقة مميزة، وعلقت لافتات تُحذّر أن المنطقة خطيرة جدًّا وأن المنطقة شديدة الانحدار.

شلال جزيرة ساموي تايلاند وفاة سائح

الرئيسية/ سياحة / غرائب وعجائب

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بالصور احذروا "شلال الموت" وأفعاله مع سياح العالم.. وهذا هو السبب
سبق

للمرة الثانية على التوالي، توفي سائح فرنسي في الثلاثينيات من عمره بالقرب من شلال "نا موييانغ" جزيرة ساموي بتايلاند؛ وفق ما كشفته الشرطة التايلاندي.
وذكرت التقارير الرسمية، أن الحادثة وقعت في جزيرة كوه ساموي التايلاندية التي تُعَد شواطئها الرملية البيضاء المليئة بالنخيل، نقطة جذب للسياح من كافة أنحاء العالم؛ فيما أوضح المسؤول في الشرطة السياحية التايلاندية أن السائح الفرنس، البالغ من العمر 33 عامًا، سقط من شلال نا موييانغ 2، وهو المكان نفسه الذي توفي فيه سائح إسباني من قبل، وقد استغرق الأمر ساعات عدة لانتشال جثته؛ لأن الشلال شديد الانحدار، وأوضحت التقارير أن السبب هو محاولة أخذ صورة شخصية سيلفي بطريقة مميزة، وعلقت لافتات تُحذّر أن المنطقة خطيرة جدًّا وأن المنطقة شديدة الانحدار.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
10:55 AM

بالصور احذروا "شلال الموت" وأفعاله مع سياح العالم.. وهذا هو السبب

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خالد خليل - الرياض
0
5,721

للمرة الثانية على التوالي، توفي سائح فرنسي في الثلاثينيات من عمره بالقرب من شلال "نا موييانغ" جزيرة ساموي بتايلاند؛ وفق ما كشفته الشرطة التايلاندي.
وذكرت التقارير الرسمية، أن الحادثة وقعت في جزيرة كوه ساموي التايلاندية التي تُعَد شواطئها الرملية البيضاء المليئة بالنخيل، نقطة جذب للسياح من كافة أنحاء العالم؛ فيما أوضح المسؤول في الشرطة السياحية التايلاندية أن السائح الفرنس، البالغ من العمر 33 عامًا، سقط من شلال نا موييانغ 2، وهو المكان نفسه الذي توفي فيه سائح إسباني من قبل، وقد استغرق الأمر ساعات عدة لانتشال جثته؛ لأن الشلال شديد الانحدار، وأوضحت التقارير أن السبب هو محاولة أخذ صورة شخصية سيلفي بطريقة مميزة، وعلقت لافتات تُحذّر أن المنطقة خطيرة جدًّا وأن المنطقة شديدة الانحدار.

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