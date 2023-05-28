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500 متطوع يقدّمون الخدمات الإسعافية للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام

ضمن برنامج "شباب مكة في خدمتك" ويستهدفون عدة مواقع بالمسجد

يشارك 30 شاباً من أبناء مكة المكرمة ضمن برنامج "شباب مكة في خدمتك" التابع لمشروع تعظيم البلد الحرام، في نشاط الإسعافات الأولية، ضمن 500 متطوع من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية يقدمون الخدمات الإسعافية للمعتمرين وزوار الحرم المكي الشريف.

وبلغ إجمالي أعداد المتطوعين ٥٠٠ متطوع من جميع أنحاء المملكة، ضمنهم ٣٠ شاباً من برنامج "شباب مكة في خدمتك" التابع لمشروع تعظيم البلد الحرام.

ويستهدف المتطوعون عدة مواقع تتمثل في صحن المطاف؛ بواقع أربعة مراكز، وكذلك في الأبواب، حيث يوجد مراكز في جميع الأبواب الرئيسية كباب الملك فهد والملك عبدالعزيز والملك عبدالله، والتي تغطي الأبواب والطريق المؤدية إلى الكعبة والمصليات حول الأبواب، إلى جانب الساحات، والتي تغطي مشايات الساحة ومصلياتها كمركز الشبيكة، وساحات القشاشية وساحات توسعة الملك عبدالله، بالإضافة إلى المسعى في جميع أدواره.

وتكمن مهمة المتطوعين في تلقي الحالة في المركز الإسعافي ومن ثم تفحّص حاجاتها إذا كانت طارئة أم لا، وإذا كانت الحالة عادية يمكن علاجها في المركز الإسعافي، أما إذا كانت الحالة غير مستقرة يتم تشخيصها وفحص علاماتها الحيوية، وفي حال كان العلاج متوفراً يتم تلقي المريض العلاج داخل المركز الإسعافي، فيما يتم نقل الحالات الطارئة إلى أقرب مركز صحي داخل الحرم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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500 متطوع يقدّمون الخدمات الإسعافية للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام
سبق

يشارك 30 شاباً من أبناء مكة المكرمة ضمن برنامج "شباب مكة في خدمتك" التابع لمشروع تعظيم البلد الحرام، في نشاط الإسعافات الأولية، ضمن 500 متطوع من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية يقدمون الخدمات الإسعافية للمعتمرين وزوار الحرم المكي الشريف.

وبلغ إجمالي أعداد المتطوعين ٥٠٠ متطوع من جميع أنحاء المملكة، ضمنهم ٣٠ شاباً من برنامج "شباب مكة في خدمتك" التابع لمشروع تعظيم البلد الحرام.

ويستهدف المتطوعون عدة مواقع تتمثل في صحن المطاف؛ بواقع أربعة مراكز، وكذلك في الأبواب، حيث يوجد مراكز في جميع الأبواب الرئيسية كباب الملك فهد والملك عبدالعزيز والملك عبدالله، والتي تغطي الأبواب والطريق المؤدية إلى الكعبة والمصليات حول الأبواب، إلى جانب الساحات، والتي تغطي مشايات الساحة ومصلياتها كمركز الشبيكة، وساحات القشاشية وساحات توسعة الملك عبدالله، بالإضافة إلى المسعى في جميع أدواره.

وتكمن مهمة المتطوعين في تلقي الحالة في المركز الإسعافي ومن ثم تفحّص حاجاتها إذا كانت طارئة أم لا، وإذا كانت الحالة عادية يمكن علاجها في المركز الإسعافي، أما إذا كانت الحالة غير مستقرة يتم تشخيصها وفحص علاماتها الحيوية، وفي حال كان العلاج متوفراً يتم تلقي المريض العلاج داخل المركز الإسعافي، فيما يتم نقل الحالات الطارئة إلى أقرب مركز صحي داخل الحرم.

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
02:24 PM

500 متطوع يقدّمون الخدمات الإسعافية للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام

ضمن برنامج "شباب مكة في خدمتك" ويستهدفون عدة مواقع بالمسجد

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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يشارك 30 شاباً من أبناء مكة المكرمة ضمن برنامج "شباب مكة في خدمتك" التابع لمشروع تعظيم البلد الحرام، في نشاط الإسعافات الأولية، ضمن 500 متطوع من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية يقدمون الخدمات الإسعافية للمعتمرين وزوار الحرم المكي الشريف.

وبلغ إجمالي أعداد المتطوعين ٥٠٠ متطوع من جميع أنحاء المملكة، ضمنهم ٣٠ شاباً من برنامج "شباب مكة في خدمتك" التابع لمشروع تعظيم البلد الحرام.

ويستهدف المتطوعون عدة مواقع تتمثل في صحن المطاف؛ بواقع أربعة مراكز، وكذلك في الأبواب، حيث يوجد مراكز في جميع الأبواب الرئيسية كباب الملك فهد والملك عبدالعزيز والملك عبدالله، والتي تغطي الأبواب والطريق المؤدية إلى الكعبة والمصليات حول الأبواب، إلى جانب الساحات، والتي تغطي مشايات الساحة ومصلياتها كمركز الشبيكة، وساحات القشاشية وساحات توسعة الملك عبدالله، بالإضافة إلى المسعى في جميع أدواره.

وتكمن مهمة المتطوعين في تلقي الحالة في المركز الإسعافي ومن ثم تفحّص حاجاتها إذا كانت طارئة أم لا، وإذا كانت الحالة عادية يمكن علاجها في المركز الإسعافي، أما إذا كانت الحالة غير مستقرة يتم تشخيصها وفحص علاماتها الحيوية، وفي حال كان العلاج متوفراً يتم تلقي المريض العلاج داخل المركز الإسعافي، فيما يتم نقل الحالات الطارئة إلى أقرب مركز صحي داخل الحرم.

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