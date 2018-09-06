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"مركز اللغة العربية" يحضِّر لليوم الوطني ويختتم ملتقى الإعاقة السمعية

يبدأ في تنفيذ برنامجه بباكستان

نظم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، الملتقى الأول للخبراء والجهات المعنية بمهارات اللغة العربية لذوي الإعاقة السمعية (الصم وضعاف السمع) في المملكة العربية السعودية، يوم الخميس 26/12/1439هـ بالرياض، وشارك فيه خبراء ومتخصصون من جهات متعددة.

أوضح الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، أن المركز عقد هذا الملتقى بوصفه جهة لغوية تهتم بالحاجات اللغوية لجميع الفئات المجتمعية، ولتعزيز الحضور اللغوي لدى مختلف الفئات، حيث استشعر المركز الحاجة لدى هذه الفئة الغالية في مجتمعنا، متطلعًا إلى أن تكون المناقشات التي دارت في هذا الملتقى بذرة لتقديم مبادرات مثمرة تخدم احتياجاتهم في المجال اللغوي.

وأضاف: جمع المركز عددًا من الجهات المعنية بهذا الموضوع واستعرض خلال الجلستين اللتين تضمنهما الملتقى الجهود المبذولة والخطط والاستراتيجيات في مجال خدمة اللغة العربية للصم وضعاف السمع في المملكة، والعمل على تطويرها وتجويدها، وإطلاق مبادرات في مجال تعليم اللغة العربية والقراءة والكتابة لهذه الفئة الغالية.

وشارك في الملتقى خبراء ومتخصصون في هذا المجال، كما شارك في الحضور عدد من المهتمين من ذوي الإعاقة السمعية.

وكان المركز وجّه دعوته إلى المهتمين من العاملين في هذا المجال، أو من هذه الفئة المهمة في المجتمع؛ لإثراء النقاش في هذا الملتقى، حيث ناقش إطلاق وثيقة لتعليم اللغة العربية لهذه الشريحة، وواقع تعليمها في البلاد العربية، والمشكلات القرائية لدى الشريحة، إضافة إلى تطوير المهارات اللغوية والدليل الإرشادي وإجراءات المواءمة والتكييف في مناهج العربية لذوي الإعاقة السمعية، ومن الموضوعات التي ناقشها الملتقى: المشكلات القرائية لدى الصم وضعاف السمع، وتحليل نظرية التشابه النوعي لفهم المشكلات القرائية لدى الطلاب الصم وضعاف السمع، وتطوير المهارة اللغوية للصم وضعاف السمع بآلية البناء اللغوي البسيط، وواقع تعليم اللغة العربية للصم وضعاف السمع في المملكة وجهود ومبادرات المؤسسات والأفراد في تعليمهم، وإجراءات المواءمة والتكييف في منهج اللغة العربية للصم، والدليل الإرشادي للصم في التعليم العالي، ولغة الإشارة وأهميتها في تطوير مهارات القراءة والكتابة لدى طلاب الصم الفئة، وإطار تعلم اللغة العربية في المملكة للصم وضعاف السمع وجهود الهيئة في بناء الوثيقة أو الإطار العام.

ومن الخبراء الذين شاركوا في الملتقى د. خالد ناصر العاصم، د.فيصل بن محمد القريني، أ.محمّد بن عبدالله الغانم، أ.عبدالله بن غالب المطيري، د.أروى بنت علي أخضر، أ.سعود بن عبدالله القباني، د.أحمد الفقيه الغامدي، أ.محمد بن عبدالله الحسن، وأدار الجلستين: د.إبراهيم بن محمد أبانمي، د.بدر بن ناصر الجبر.

وفي سياق أعمال المركز وبرامجه، تنطلق فعاليات البرنامج التدريبي الذي ينفذه المركز في جمهورية باكستان في المدة 10-14 سبتمبر 2018م الموافق 30/12/1439هـ - 4/1/1440هـ، وذلك في موضوع (مهارات البحث العلمي اللغوي) بالتعاون مع الملحقية الثقافية السعودية في إسلام آباد.

ويستهدف البرنامج الباحثين في المجال اللغوي وأعضاء الهيئات التدريسية في المؤسسات التعليمية الباكستانية بمعهد اللغة العربية في إسلام آباد، ويقدمه د.فهد الملحم.

وأوضح د.الوشمي، أن برنامج المركز في باكستان يأتي استمرارًا لبرامجه التي نفذها في وقت سابق في باكستان ضمن حزمة برامج تنوعت في تشاد وأوغندا وفيتنام وإندونيسيا.

من جهة أخرى، أوضح "الوشمي" أن المركز يستعد للاحتفاء باليوم الوطني بإطلاق مجموعة من الكتب والإصدارات العلمية في الأيام القادمة، إضافة إلى عدد من البرامج الأخرى.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"مركز اللغة العربية" يحضِّر لليوم الوطني ويختتم ملتقى الإعاقة السمعية
سبق

نظم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، الملتقى الأول للخبراء والجهات المعنية بمهارات اللغة العربية لذوي الإعاقة السمعية (الصم وضعاف السمع) في المملكة العربية السعودية، يوم الخميس 26/12/1439هـ بالرياض، وشارك فيه خبراء ومتخصصون من جهات متعددة.

أوضح الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، أن المركز عقد هذا الملتقى بوصفه جهة لغوية تهتم بالحاجات اللغوية لجميع الفئات المجتمعية، ولتعزيز الحضور اللغوي لدى مختلف الفئات، حيث استشعر المركز الحاجة لدى هذه الفئة الغالية في مجتمعنا، متطلعًا إلى أن تكون المناقشات التي دارت في هذا الملتقى بذرة لتقديم مبادرات مثمرة تخدم احتياجاتهم في المجال اللغوي.

وأضاف: جمع المركز عددًا من الجهات المعنية بهذا الموضوع واستعرض خلال الجلستين اللتين تضمنهما الملتقى الجهود المبذولة والخطط والاستراتيجيات في مجال خدمة اللغة العربية للصم وضعاف السمع في المملكة، والعمل على تطويرها وتجويدها، وإطلاق مبادرات في مجال تعليم اللغة العربية والقراءة والكتابة لهذه الفئة الغالية.

وشارك في الملتقى خبراء ومتخصصون في هذا المجال، كما شارك في الحضور عدد من المهتمين من ذوي الإعاقة السمعية.

وكان المركز وجّه دعوته إلى المهتمين من العاملين في هذا المجال، أو من هذه الفئة المهمة في المجتمع؛ لإثراء النقاش في هذا الملتقى، حيث ناقش إطلاق وثيقة لتعليم اللغة العربية لهذه الشريحة، وواقع تعليمها في البلاد العربية، والمشكلات القرائية لدى الشريحة، إضافة إلى تطوير المهارات اللغوية والدليل الإرشادي وإجراءات المواءمة والتكييف في مناهج العربية لذوي الإعاقة السمعية، ومن الموضوعات التي ناقشها الملتقى: المشكلات القرائية لدى الصم وضعاف السمع، وتحليل نظرية التشابه النوعي لفهم المشكلات القرائية لدى الطلاب الصم وضعاف السمع، وتطوير المهارة اللغوية للصم وضعاف السمع بآلية البناء اللغوي البسيط، وواقع تعليم اللغة العربية للصم وضعاف السمع في المملكة وجهود ومبادرات المؤسسات والأفراد في تعليمهم، وإجراءات المواءمة والتكييف في منهج اللغة العربية للصم، والدليل الإرشادي للصم في التعليم العالي، ولغة الإشارة وأهميتها في تطوير مهارات القراءة والكتابة لدى طلاب الصم الفئة، وإطار تعلم اللغة العربية في المملكة للصم وضعاف السمع وجهود الهيئة في بناء الوثيقة أو الإطار العام.

ومن الخبراء الذين شاركوا في الملتقى د. خالد ناصر العاصم، د.فيصل بن محمد القريني، أ.محمّد بن عبدالله الغانم، أ.عبدالله بن غالب المطيري، د.أروى بنت علي أخضر، أ.سعود بن عبدالله القباني، د.أحمد الفقيه الغامدي، أ.محمد بن عبدالله الحسن، وأدار الجلستين: د.إبراهيم بن محمد أبانمي، د.بدر بن ناصر الجبر.

وفي سياق أعمال المركز وبرامجه، تنطلق فعاليات البرنامج التدريبي الذي ينفذه المركز في جمهورية باكستان في المدة 10-14 سبتمبر 2018م الموافق 30/12/1439هـ - 4/1/1440هـ، وذلك في موضوع (مهارات البحث العلمي اللغوي) بالتعاون مع الملحقية الثقافية السعودية في إسلام آباد.

ويستهدف البرنامج الباحثين في المجال اللغوي وأعضاء الهيئات التدريسية في المؤسسات التعليمية الباكستانية بمعهد اللغة العربية في إسلام آباد، ويقدمه د.فهد الملحم.

وأوضح د.الوشمي، أن برنامج المركز في باكستان يأتي استمرارًا لبرامجه التي نفذها في وقت سابق في باكستان ضمن حزمة برامج تنوعت في تشاد وأوغندا وفيتنام وإندونيسيا.

من جهة أخرى، أوضح "الوشمي" أن المركز يستعد للاحتفاء باليوم الوطني بإطلاق مجموعة من الكتب والإصدارات العلمية في الأيام القادمة، إضافة إلى عدد من البرامج الأخرى.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
04:55 PM

"مركز اللغة العربية" يحضِّر لليوم الوطني ويختتم ملتقى الإعاقة السمعية

يبدأ في تنفيذ برنامجه بباكستان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، الملتقى الأول للخبراء والجهات المعنية بمهارات اللغة العربية لذوي الإعاقة السمعية (الصم وضعاف السمع) في المملكة العربية السعودية، يوم الخميس 26/12/1439هـ بالرياض، وشارك فيه خبراء ومتخصصون من جهات متعددة.

أوضح الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، أن المركز عقد هذا الملتقى بوصفه جهة لغوية تهتم بالحاجات اللغوية لجميع الفئات المجتمعية، ولتعزيز الحضور اللغوي لدى مختلف الفئات، حيث استشعر المركز الحاجة لدى هذه الفئة الغالية في مجتمعنا، متطلعًا إلى أن تكون المناقشات التي دارت في هذا الملتقى بذرة لتقديم مبادرات مثمرة تخدم احتياجاتهم في المجال اللغوي.

وأضاف: جمع المركز عددًا من الجهات المعنية بهذا الموضوع واستعرض خلال الجلستين اللتين تضمنهما الملتقى الجهود المبذولة والخطط والاستراتيجيات في مجال خدمة اللغة العربية للصم وضعاف السمع في المملكة، والعمل على تطويرها وتجويدها، وإطلاق مبادرات في مجال تعليم اللغة العربية والقراءة والكتابة لهذه الفئة الغالية.

وشارك في الملتقى خبراء ومتخصصون في هذا المجال، كما شارك في الحضور عدد من المهتمين من ذوي الإعاقة السمعية.

وكان المركز وجّه دعوته إلى المهتمين من العاملين في هذا المجال، أو من هذه الفئة المهمة في المجتمع؛ لإثراء النقاش في هذا الملتقى، حيث ناقش إطلاق وثيقة لتعليم اللغة العربية لهذه الشريحة، وواقع تعليمها في البلاد العربية، والمشكلات القرائية لدى الشريحة، إضافة إلى تطوير المهارات اللغوية والدليل الإرشادي وإجراءات المواءمة والتكييف في مناهج العربية لذوي الإعاقة السمعية، ومن الموضوعات التي ناقشها الملتقى: المشكلات القرائية لدى الصم وضعاف السمع، وتحليل نظرية التشابه النوعي لفهم المشكلات القرائية لدى الطلاب الصم وضعاف السمع، وتطوير المهارة اللغوية للصم وضعاف السمع بآلية البناء اللغوي البسيط، وواقع تعليم اللغة العربية للصم وضعاف السمع في المملكة وجهود ومبادرات المؤسسات والأفراد في تعليمهم، وإجراءات المواءمة والتكييف في منهج اللغة العربية للصم، والدليل الإرشادي للصم في التعليم العالي، ولغة الإشارة وأهميتها في تطوير مهارات القراءة والكتابة لدى طلاب الصم الفئة، وإطار تعلم اللغة العربية في المملكة للصم وضعاف السمع وجهود الهيئة في بناء الوثيقة أو الإطار العام.

ومن الخبراء الذين شاركوا في الملتقى د. خالد ناصر العاصم، د.فيصل بن محمد القريني، أ.محمّد بن عبدالله الغانم، أ.عبدالله بن غالب المطيري، د.أروى بنت علي أخضر، أ.سعود بن عبدالله القباني، د.أحمد الفقيه الغامدي، أ.محمد بن عبدالله الحسن، وأدار الجلستين: د.إبراهيم بن محمد أبانمي، د.بدر بن ناصر الجبر.

وفي سياق أعمال المركز وبرامجه، تنطلق فعاليات البرنامج التدريبي الذي ينفذه المركز في جمهورية باكستان في المدة 10-14 سبتمبر 2018م الموافق 30/12/1439هـ - 4/1/1440هـ، وذلك في موضوع (مهارات البحث العلمي اللغوي) بالتعاون مع الملحقية الثقافية السعودية في إسلام آباد.

ويستهدف البرنامج الباحثين في المجال اللغوي وأعضاء الهيئات التدريسية في المؤسسات التعليمية الباكستانية بمعهد اللغة العربية في إسلام آباد، ويقدمه د.فهد الملحم.

وأوضح د.الوشمي، أن برنامج المركز في باكستان يأتي استمرارًا لبرامجه التي نفذها في وقت سابق في باكستان ضمن حزمة برامج تنوعت في تشاد وأوغندا وفيتنام وإندونيسيا.

من جهة أخرى، أوضح "الوشمي" أن المركز يستعد للاحتفاء باليوم الوطني بإطلاق مجموعة من الكتب والإصدارات العلمية في الأيام القادمة، إضافة إلى عدد من البرامج الأخرى.

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