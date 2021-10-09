خلال الدورة 2021-2024.. الصبان يفوز بمنصب نائب رئيس الآسيوي للمبارزة

فاز رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان بمقعد نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للمبارزة للدورة المقبلة 2021 – 2024 وذلك خلال الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي التي أقيمت اليوم في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وبفوز الصبان بمنصب النائب ينضم إلى عضوية المكتب التنفيذي في الاتحاد القاري؛ حيث يحق له التصويت على جميع القرارات الصادرة من الاتحاد، ويعد أعلى منصب سعودي بتاريخ اللعبة في الاتحاد الآسيوي.

وكان قد فاز الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد العربي والإماراتي للمبارزة، برئاسة الاتحاد الآسيوي، وفازت الماليزية روزني أبو الحسن بمنصب الأمين العام للاتحاد القاري.