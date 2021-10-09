النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خلال الدورة 2021-2024.. الصبان يفوز بمنصب نائب رئيس الآسيوي للمبارزة

فاز رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان بمقعد نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للمبارزة للدورة المقبلة 2021 – 2024 وذلك خلال الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي التي أقيمت اليوم في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وبفوز الصبان بمنصب النائب ينضم إلى عضوية المكتب التنفيذي في الاتحاد القاري؛ حيث يحق له التصويت على جميع القرارات الصادرة من الاتحاد، ويعد أعلى منصب سعودي بتاريخ اللعبة في الاتحاد الآسيوي.

وكان قد فاز الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد العربي والإماراتي للمبارزة، برئاسة الاتحاد الآسيوي، وفازت الماليزية روزني أبو الحسن بمنصب الأمين العام للاتحاد القاري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
خلال الدورة 2021-2024.. الصبان يفوز بمنصب نائب رئيس الآسيوي للمبارزة
سبق

فاز رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان بمقعد نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للمبارزة للدورة المقبلة 2021 – 2024 وذلك خلال الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي التي أقيمت اليوم في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وبفوز الصبان بمنصب النائب ينضم إلى عضوية المكتب التنفيذي في الاتحاد القاري؛ حيث يحق له التصويت على جميع القرارات الصادرة من الاتحاد، ويعد أعلى منصب سعودي بتاريخ اللعبة في الاتحاد الآسيوي.

وكان قد فاز الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد العربي والإماراتي للمبارزة، برئاسة الاتحاد الآسيوي، وفازت الماليزية روزني أبو الحسن بمنصب الأمين العام للاتحاد القاري.

09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443
03:41 PM
اخر تعديل
10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
01:59 AM

خلال الدورة 2021-2024.. الصبان يفوز بمنصب نائب رئيس الآسيوي للمبارزة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,029

فاز رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان بمقعد نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للمبارزة للدورة المقبلة 2021 – 2024 وذلك خلال الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي التي أقيمت اليوم في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وبفوز الصبان بمنصب النائب ينضم إلى عضوية المكتب التنفيذي في الاتحاد القاري؛ حيث يحق له التصويت على جميع القرارات الصادرة من الاتحاد، ويعد أعلى منصب سعودي بتاريخ اللعبة في الاتحاد الآسيوي.

وكان قد فاز الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد العربي والإماراتي للمبارزة، برئاسة الاتحاد الآسيوي، وفازت الماليزية روزني أبو الحسن بمنصب الأمين العام للاتحاد القاري.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,367
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,854
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,008
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,552

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة