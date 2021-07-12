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جازان.. "الخلاوية والنجوع" تناشد استحداث ثانوية للبنين والبنات والإدارة ترد

الأهالى: يعاني أبناؤنا بين القرى لإيجاد مقعد دراسي.. خطر طريق ومتاعب تنقل

طالب سكان مركز الخلاوية والنجوع التابع لمحافظة بيش شمال منطقة جازان، الجهات المسؤولة، باستحداث ثانوية للبنين والبنات، نظرًا لعدم تمكن الأهالي من نقل أبنائهم إلى مركز آخر وهو مركز مسلية الذي يستقبل بعضاً من الطلاب سكان قرى مركز الخلاوية والنجوع والبعض الآخر لا يتمكن من الانتقال للمركز والدراسة؛ نظرًا لبُعد المسافة.

وقال الأهالي، إن كثيراً من أبناء وبنات المركز والقرى التابعة له توقفوا عن الدراسة بعد تخرجهم في المتوسطة؛ نظرًا لعدم القدرة على الانتقال إلى مسلية التي تبعد ما يزيد على 10 كم من مركز الخلاوية والنجوع (أبو الحشف).

وتابعوا: "نحن أهالي قرى الخلاوية التابعة لمحافظة بيش نعاني الأمرين من عدم وجود مدارس ثانوية للبنين والبنات بالقرية علماً أن هناك مطالبة منذ سنين طويلة ولكن دون جدوى؛ حيث يعاني أبناؤنا وبناتنا بين القرى والمدن لإيجاد مقعد دراسي لإكمال دراستهم الثانوية؛ إضافة إلى متاعب التنقل وخطر الطريق وكذلك الأوضاع المادية لبعض الأسر؛ وحيث إن عدد الأبناء والبنات الذين يدرسون الثانوية خارج المركز كبير جدًا، إضافة إلى أن وسائل النقل غير جيدة ويكثر تعطلها؛ فضلاً عن قلق الآباء لتأخرهم".

من جهته، قال إبراهيم الحازمي؛ المتحدث باسم تعليم صبيا، لـ"سبق": "بناءً على الاستفسار الوارد حول عدم إحداث مدارس ثانوية للبنين والبنات في مركز الخلاوية، فإنه وبناءً على ضوابط إحداث المدارس المبلغة بتعميم وزير الداخلية رقم 247750 بتاريخ 07 / 11 / 1439هـ والمبلغة ببرقية رئيس الديوان الملكي رقم 54990 في 28 / 11 / 1439هـ بعد إقرارها من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء-حفظه الله- وبعد مراجعة المواقع المشار إليها أعلاه وقياس المسافة تبين عدم انطباق ضوابط الإحداث عليها من حيث المسافة إلى أقرب ثانوية وهي ثانوية مسلية".

جازان مركز الخلاوية والنجوع

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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جازان.. "الخلاوية والنجوع" تناشد استحداث ثانوية للبنين والبنات والإدارة ترد
سبق

طالب سكان مركز الخلاوية والنجوع التابع لمحافظة بيش شمال منطقة جازان، الجهات المسؤولة، باستحداث ثانوية للبنين والبنات، نظرًا لعدم تمكن الأهالي من نقل أبنائهم إلى مركز آخر وهو مركز مسلية الذي يستقبل بعضاً من الطلاب سكان قرى مركز الخلاوية والنجوع والبعض الآخر لا يتمكن من الانتقال للمركز والدراسة؛ نظرًا لبُعد المسافة.

وقال الأهالي، إن كثيراً من أبناء وبنات المركز والقرى التابعة له توقفوا عن الدراسة بعد تخرجهم في المتوسطة؛ نظرًا لعدم القدرة على الانتقال إلى مسلية التي تبعد ما يزيد على 10 كم من مركز الخلاوية والنجوع (أبو الحشف).

وتابعوا: "نحن أهالي قرى الخلاوية التابعة لمحافظة بيش نعاني الأمرين من عدم وجود مدارس ثانوية للبنين والبنات بالقرية علماً أن هناك مطالبة منذ سنين طويلة ولكن دون جدوى؛ حيث يعاني أبناؤنا وبناتنا بين القرى والمدن لإيجاد مقعد دراسي لإكمال دراستهم الثانوية؛ إضافة إلى متاعب التنقل وخطر الطريق وكذلك الأوضاع المادية لبعض الأسر؛ وحيث إن عدد الأبناء والبنات الذين يدرسون الثانوية خارج المركز كبير جدًا، إضافة إلى أن وسائل النقل غير جيدة ويكثر تعطلها؛ فضلاً عن قلق الآباء لتأخرهم".

من جهته، قال إبراهيم الحازمي؛ المتحدث باسم تعليم صبيا، لـ"سبق": "بناءً على الاستفسار الوارد حول عدم إحداث مدارس ثانوية للبنين والبنات في مركز الخلاوية، فإنه وبناءً على ضوابط إحداث المدارس المبلغة بتعميم وزير الداخلية رقم 247750 بتاريخ 07 / 11 / 1439هـ والمبلغة ببرقية رئيس الديوان الملكي رقم 54990 في 28 / 11 / 1439هـ بعد إقرارها من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء-حفظه الله- وبعد مراجعة المواقع المشار إليها أعلاه وقياس المسافة تبين عدم انطباق ضوابط الإحداث عليها من حيث المسافة إلى أقرب ثانوية وهي ثانوية مسلية".

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
01:09 PM

جازان.. "الخلاوية والنجوع" تناشد استحداث ثانوية للبنين والبنات والإدارة ترد

الأهالى: يعاني أبناؤنا بين القرى لإيجاد مقعد دراسي.. خطر طريق ومتاعب تنقل

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محمد المواسي - جازان
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طالب سكان مركز الخلاوية والنجوع التابع لمحافظة بيش شمال منطقة جازان، الجهات المسؤولة، باستحداث ثانوية للبنين والبنات، نظرًا لعدم تمكن الأهالي من نقل أبنائهم إلى مركز آخر وهو مركز مسلية الذي يستقبل بعضاً من الطلاب سكان قرى مركز الخلاوية والنجوع والبعض الآخر لا يتمكن من الانتقال للمركز والدراسة؛ نظرًا لبُعد المسافة.

وقال الأهالي، إن كثيراً من أبناء وبنات المركز والقرى التابعة له توقفوا عن الدراسة بعد تخرجهم في المتوسطة؛ نظرًا لعدم القدرة على الانتقال إلى مسلية التي تبعد ما يزيد على 10 كم من مركز الخلاوية والنجوع (أبو الحشف).

وتابعوا: "نحن أهالي قرى الخلاوية التابعة لمحافظة بيش نعاني الأمرين من عدم وجود مدارس ثانوية للبنين والبنات بالقرية علماً أن هناك مطالبة منذ سنين طويلة ولكن دون جدوى؛ حيث يعاني أبناؤنا وبناتنا بين القرى والمدن لإيجاد مقعد دراسي لإكمال دراستهم الثانوية؛ إضافة إلى متاعب التنقل وخطر الطريق وكذلك الأوضاع المادية لبعض الأسر؛ وحيث إن عدد الأبناء والبنات الذين يدرسون الثانوية خارج المركز كبير جدًا، إضافة إلى أن وسائل النقل غير جيدة ويكثر تعطلها؛ فضلاً عن قلق الآباء لتأخرهم".

من جهته، قال إبراهيم الحازمي؛ المتحدث باسم تعليم صبيا، لـ"سبق": "بناءً على الاستفسار الوارد حول عدم إحداث مدارس ثانوية للبنين والبنات في مركز الخلاوية، فإنه وبناءً على ضوابط إحداث المدارس المبلغة بتعميم وزير الداخلية رقم 247750 بتاريخ 07 / 11 / 1439هـ والمبلغة ببرقية رئيس الديوان الملكي رقم 54990 في 28 / 11 / 1439هـ بعد إقرارها من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء-حفظه الله- وبعد مراجعة المواقع المشار إليها أعلاه وقياس المسافة تبين عدم انطباق ضوابط الإحداث عليها من حيث المسافة إلى أقرب ثانوية وهي ثانوية مسلية".

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