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"صحة الطائف" تحتفل باليوم العالمي للمواليد الخدج

بمعرض توعوي لتعريف المجتمع بهؤلاء الأطفال

افتتح مدير مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، الأخصائي أول مبارك اليامي، فعاليات المعرض التوعوي بمناسبة اليوم العالمي للمواليد الخدج 2018 في مول جوري مول، بتنظيم مستشفى برج النساء والولادة بالمجمع.

وقام المستشفى بدعوة عدد من الأطفال الخدج الذين تمت ولادتهم بالمستشفى، وأصبحوا كبارًا. وقد حضر عدد منهم بصحبة آبائهم، وتم تكريمهم من قِبل مدير مجمع الملك فيصل.

وقال اليامي: إن الاحتفال باليوم العالمي يأتي ضمن جهود المجمع للتعريف بالأطفال الخدج. لافتًا إلى أن المجمع حرص على أن يشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للأطفال لأهمية الأمر.

يُشار إلى أن قسم حديثي الولادة بالمجمع يعتبر من أكبر الأقسام بالسعودية؛ إذ يضم ٩٢ سريرًا للعناية المركزة و١٢٠ سريرًا للحضانة. والقسم مجهز تجهيزًا كاملاً للعناية بهذه الفئة من المواليد التي تتراوح أوزانهم بين ٥٠٠ جرام و٢٥٠٠ جرام، ويحتوي على أحدث أجهزة الحضانات الثابتة والمتنقلة، وأجهزة التنفس الصناعي.

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"صحة الطائف" تحتفل باليوم العالمي للمواليد الخدج
سبق

افتتح مدير مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، الأخصائي أول مبارك اليامي، فعاليات المعرض التوعوي بمناسبة اليوم العالمي للمواليد الخدج 2018 في مول جوري مول، بتنظيم مستشفى برج النساء والولادة بالمجمع.

وقام المستشفى بدعوة عدد من الأطفال الخدج الذين تمت ولادتهم بالمستشفى، وأصبحوا كبارًا. وقد حضر عدد منهم بصحبة آبائهم، وتم تكريمهم من قِبل مدير مجمع الملك فيصل.

وقال اليامي: إن الاحتفال باليوم العالمي يأتي ضمن جهود المجمع للتعريف بالأطفال الخدج. لافتًا إلى أن المجمع حرص على أن يشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للأطفال لأهمية الأمر.

يُشار إلى أن قسم حديثي الولادة بالمجمع يعتبر من أكبر الأقسام بالسعودية؛ إذ يضم ٩٢ سريرًا للعناية المركزة و١٢٠ سريرًا للحضانة. والقسم مجهز تجهيزًا كاملاً للعناية بهذه الفئة من المواليد التي تتراوح أوزانهم بين ٥٠٠ جرام و٢٥٠٠ جرام، ويحتوي على أحدث أجهزة الحضانات الثابتة والمتنقلة، وأجهزة التنفس الصناعي.

17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440
09:40 PM

"صحة الطائف" تحتفل باليوم العالمي للمواليد الخدج

بمعرض توعوي لتعريف المجتمع بهؤلاء الأطفال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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افتتح مدير مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، الأخصائي أول مبارك اليامي، فعاليات المعرض التوعوي بمناسبة اليوم العالمي للمواليد الخدج 2018 في مول جوري مول، بتنظيم مستشفى برج النساء والولادة بالمجمع.

وقام المستشفى بدعوة عدد من الأطفال الخدج الذين تمت ولادتهم بالمستشفى، وأصبحوا كبارًا. وقد حضر عدد منهم بصحبة آبائهم، وتم تكريمهم من قِبل مدير مجمع الملك فيصل.

وقال اليامي: إن الاحتفال باليوم العالمي يأتي ضمن جهود المجمع للتعريف بالأطفال الخدج. لافتًا إلى أن المجمع حرص على أن يشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للأطفال لأهمية الأمر.

يُشار إلى أن قسم حديثي الولادة بالمجمع يعتبر من أكبر الأقسام بالسعودية؛ إذ يضم ٩٢ سريرًا للعناية المركزة و١٢٠ سريرًا للحضانة. والقسم مجهز تجهيزًا كاملاً للعناية بهذه الفئة من المواليد التي تتراوح أوزانهم بين ٥٠٠ جرام و٢٥٠٠ جرام، ويحتوي على أحدث أجهزة الحضانات الثابتة والمتنقلة، وأجهزة التنفس الصناعي.

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