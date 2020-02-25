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#السعودية_تحتفي_بالكويت.. الخارجية تهنئ الأشقاء: من قلوب يملؤها الحب

نشرت مقطع فيديو على حسابها في "تويتر" لتقديم التقدير للبلد الشقيق قيادةً وشعباً

نشرت وزارة الخارجية، اليوم، مقطع فيديو، عبر حسابها في "تويتر"؛ لتهنئة الكويت بمناسبة اليوم الوطني رقم 59 عبر وسم #السعودية_تحتفي_بالكويت.

وقالت: من قلوب يملؤها الحب والتقدير للكويت الغالية قيادةً وشعباً.. نشارك الأشقاء فرحة اليوم الوطني.

وكان قد ثمّن سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد الجابر الصباح مشاركة المملكة الفعالة في احتفالات الكويت الوطنية على المستويين الرسمي والشعبي، مشيراً إلى أن تلك المشاركة تعكس روح الترابط بين البلدين الشقيقين.

وأكد الشيخ علي الخالد أن الكويت والمملكة تربطهما الأخوّة الراسخة، لافتاً إلى دورهما في استقرار المنطقة وعملهما مع المتغيرات المتسارعة بكل حكمة وبوتيرة عالية في جميع المجالات والأصعدة كافة.

وأعرب السفير "الصباح" عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم؛ لما أبدوه من مشاعر أخوية متينة تجاه احتفالات الكويت الوطنية.

وزارة الخارجية الكويت

الرئيسية/ المملكة / محليات

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#السعودية_تحتفي_بالكويت.. الخارجية تهنئ الأشقاء: من قلوب يملؤها الحب
سبق

نشرت وزارة الخارجية، اليوم، مقطع فيديو، عبر حسابها في "تويتر"؛ لتهنئة الكويت بمناسبة اليوم الوطني رقم 59 عبر وسم #السعودية_تحتفي_بالكويت.

وقالت: من قلوب يملؤها الحب والتقدير للكويت الغالية قيادةً وشعباً.. نشارك الأشقاء فرحة اليوم الوطني.

وكان قد ثمّن سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد الجابر الصباح مشاركة المملكة الفعالة في احتفالات الكويت الوطنية على المستويين الرسمي والشعبي، مشيراً إلى أن تلك المشاركة تعكس روح الترابط بين البلدين الشقيقين.

وأكد الشيخ علي الخالد أن الكويت والمملكة تربطهما الأخوّة الراسخة، لافتاً إلى دورهما في استقرار المنطقة وعملهما مع المتغيرات المتسارعة بكل حكمة وبوتيرة عالية في جميع المجالات والأصعدة كافة.

وأعرب السفير "الصباح" عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم؛ لما أبدوه من مشاعر أخوية متينة تجاه احتفالات الكويت الوطنية.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
02:54 PM

#السعودية_تحتفي_بالكويت.. الخارجية تهنئ الأشقاء: من قلوب يملؤها الحب

نشرت مقطع فيديو على حسابها في "تويتر" لتقديم التقدير للبلد الشقيق قيادةً وشعباً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشرت وزارة الخارجية، اليوم، مقطع فيديو، عبر حسابها في "تويتر"؛ لتهنئة الكويت بمناسبة اليوم الوطني رقم 59 عبر وسم #السعودية_تحتفي_بالكويت.

وقالت: من قلوب يملؤها الحب والتقدير للكويت الغالية قيادةً وشعباً.. نشارك الأشقاء فرحة اليوم الوطني.

وكان قد ثمّن سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد الجابر الصباح مشاركة المملكة الفعالة في احتفالات الكويت الوطنية على المستويين الرسمي والشعبي، مشيراً إلى أن تلك المشاركة تعكس روح الترابط بين البلدين الشقيقين.

وأكد الشيخ علي الخالد أن الكويت والمملكة تربطهما الأخوّة الراسخة، لافتاً إلى دورهما في استقرار المنطقة وعملهما مع المتغيرات المتسارعة بكل حكمة وبوتيرة عالية في جميع المجالات والأصعدة كافة.

وأعرب السفير "الصباح" عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم؛ لما أبدوه من مشاعر أخوية متينة تجاه احتفالات الكويت الوطنية.

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