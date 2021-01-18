"بيلوسي" تطالب بوقف تعيين مسؤول منحاز لترامب في "الأمن القومي"

عبّرت عن شكوكها في تصريحات البنتاغون بعدم وجود تدخُّل سياسي بالمسألة

طالبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بوقف تعيين مايكل إيليس في منصب المستشار العام لوكالة الأمن القومي، معبّرة عن شكوكها في انحيازه السياسي.

وتفصيلاً، قالت بيلوسي في رسالة إلى القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي كريستوفر ميلر: "أطالبكم بإيقاف خطط تعيين مايكل إيليس بطريقة غير صحيحة مستشارًا عامًّا جديدًا لوكالة الأمن القومي فورًا".

وأضافت بأنها ستطالب بفتح تحقيق في كيفية اختيار إيليس لهذا المنصب، معبِّرة عن شكوكها في تصريحات البنتاغون بشأن عدم وجود أي تدخل سياسي في المسألة.

وأوضحت بيلوسي أن هناك معلومات تشير إلى أن إيليس تم ترشيحه لهذا المنصب بتدخل من البيت الأبيض، مضيفة بأنه كان "متورط في أنشطة مشبوهة؛ إذ حاول إخفاء معلومات متعلقة باتصال الرئيس دونالد ترامب بنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في يوليو 2019، الذي تم فتح ملف عزل ترامب على إثره لوجود شبهات بأن الرئيس الأمريكي مارس ضغطًا على نظيره الأوكراني من أجل تحقيق مكاسب سياسية خاصة".

وأعربت عن قلقها إزاء محاولات الإدارة الأمريكية تعيين هذا الشخص في "مثل هذا المنصب الحساس" قبل 72 ساعة من رحيل الإدارة الحالية، مصرة على "عدم المضي قُدمًا بهذا التعيين".