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وفد لأرصاد" الزائر لليابان: هدفنا تحسين جودة الخدمات بالمملكة

دراسة إمكانية إيجاد سوق جديدة تحقيقاً لأهداف "رؤية 2030"

كشف مدير عام تطوير الأعمال والشراكات بهيئة الأرصاد وحماية البيئة، سعد الزبيدي؛ عن أن زيارة وفد من الهيئة إلى اليابان تهدف إلى الوقوف على الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص في مجال الارصاد، والاطلاع على أوجه الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تأتي الزيارة في إطار العمل على تحسين جودة الخدمات الأرصادية في المملكة، ودراسة إمكانية إيجاد سوق جديدة في هذا المجال، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.

ويواصل فريق من الهيئة برئاسة نائب الرئيس لشؤون الأرصاد الدكتور أيمن غلام؛ ومدير عام تطوير الأعمال والشراكات سعد الزبيدي؛ وعدد من المختصين، جولته للتعرف على أحدث التقنيات اليابانية المستخدمة في قطاع الأرصاد، ومنها وكالة الأرصاد اليابانية، ومركز الأعمال للأرصاد اليابانية، وشركة "ويذر نيوز" اليابانية، وعدد من القطاعات المعنية بمجال الأرصاد والمناخ.

وفد لأرصاد الزائر لليابان هيئة الأرصاد وحماية البيئة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وفد لأرصاد" الزائر لليابان: هدفنا تحسين جودة الخدمات بالمملكة
سبق

كشف مدير عام تطوير الأعمال والشراكات بهيئة الأرصاد وحماية البيئة، سعد الزبيدي؛ عن أن زيارة وفد من الهيئة إلى اليابان تهدف إلى الوقوف على الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص في مجال الارصاد، والاطلاع على أوجه الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تأتي الزيارة في إطار العمل على تحسين جودة الخدمات الأرصادية في المملكة، ودراسة إمكانية إيجاد سوق جديدة في هذا المجال، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.

ويواصل فريق من الهيئة برئاسة نائب الرئيس لشؤون الأرصاد الدكتور أيمن غلام؛ ومدير عام تطوير الأعمال والشراكات سعد الزبيدي؛ وعدد من المختصين، جولته للتعرف على أحدث التقنيات اليابانية المستخدمة في قطاع الأرصاد، ومنها وكالة الأرصاد اليابانية، ومركز الأعمال للأرصاد اليابانية، وشركة "ويذر نيوز" اليابانية، وعدد من القطاعات المعنية بمجال الأرصاد والمناخ.

15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
02:25 PM

وفد لأرصاد" الزائر لليابان: هدفنا تحسين جودة الخدمات بالمملكة

دراسة إمكانية إيجاد سوق جديدة تحقيقاً لأهداف "رؤية 2030"

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عبدالله الراجحي - الرياض
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كشف مدير عام تطوير الأعمال والشراكات بهيئة الأرصاد وحماية البيئة، سعد الزبيدي؛ عن أن زيارة وفد من الهيئة إلى اليابان تهدف إلى الوقوف على الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص في مجال الارصاد، والاطلاع على أوجه الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تأتي الزيارة في إطار العمل على تحسين جودة الخدمات الأرصادية في المملكة، ودراسة إمكانية إيجاد سوق جديدة في هذا المجال، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.

ويواصل فريق من الهيئة برئاسة نائب الرئيس لشؤون الأرصاد الدكتور أيمن غلام؛ ومدير عام تطوير الأعمال والشراكات سعد الزبيدي؛ وعدد من المختصين، جولته للتعرف على أحدث التقنيات اليابانية المستخدمة في قطاع الأرصاد، ومنها وكالة الأرصاد اليابانية، ومركز الأعمال للأرصاد اليابانية، وشركة "ويذر نيوز" اليابانية، وعدد من القطاعات المعنية بمجال الأرصاد والمناخ.

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