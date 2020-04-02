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الأردن يفرض حظر تجول كاملًا للحد من انتشار "كورونا"

يطبّق عند انتصاف الليل

فرض الأردن حظر تجول مدته 24 ساعة، اليوم (الخميس)، اعتبارا من منتصف الليل للمساعدة في الحد من تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية أن الحظر لا يشمل الكوادر الطبية.

وسجل الأردن 278 حالة إصابة بالفيروس وخمس حالات وفاة حتى أمس.

فيروس كورونا الجديد

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الأردن يفرض حظر تجول كاملًا للحد من انتشار "كورونا"
سبق

فرض الأردن حظر تجول مدته 24 ساعة، اليوم (الخميس)، اعتبارا من منتصف الليل للمساعدة في الحد من تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية أن الحظر لا يشمل الكوادر الطبية.

وسجل الأردن 278 حالة إصابة بالفيروس وخمس حالات وفاة حتى أمس.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
09:04 PM

الأردن يفرض حظر تجول كاملًا للحد من انتشار "كورونا"

يطبّق عند انتصاف الليل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,617

فرض الأردن حظر تجول مدته 24 ساعة، اليوم (الخميس)، اعتبارا من منتصف الليل للمساعدة في الحد من تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية أن الحظر لا يشمل الكوادر الطبية.

وسجل الأردن 278 حالة إصابة بالفيروس وخمس حالات وفاة حتى أمس.

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