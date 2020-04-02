الأردن يفرض حظر تجول كاملًا للحد من انتشار "كورونا"

فرض الأردن حظر تجول مدته 24 ساعة، اليوم (الخميس)، اعتبارا من منتصف الليل للمساعدة في الحد من تفشي فيروس كورونا.
وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية أن الحظر لا يشمل الكوادر الطبية.
وسجل الأردن 278 حالة إصابة بالفيروس وخمس حالات وفاة حتى أمس.
فرض الأردن حظر تجول مدته 24 ساعة، اليوم (الخميس)، اعتبارا من منتصف الليل للمساعدة في الحد من تفشي فيروس كورونا.
وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية أن الحظر لا يشمل الكوادر الطبية.
وسجل الأردن 278 حالة إصابة بالفيروس وخمس حالات وفاة حتى أمس.فيروس كورونا الجديد
فرض الأردن حظر تجول مدته 24 ساعة، اليوم (الخميس)، اعتبارا من منتصف الليل للمساعدة في الحد من تفشي فيروس كورونا.
وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية أن الحظر لا يشمل الكوادر الطبية.
وسجل الأردن 278 حالة إصابة بالفيروس وخمس حالات وفاة حتى أمس.
فرض الأردن حظر تجول مدته 24 ساعة، اليوم (الخميس)، اعتبارا من منتصف الليل للمساعدة في الحد من تفشي فيروس كورونا.
وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية أن الحظر لا يشمل الكوادر الطبية.
وسجل الأردن 278 حالة إصابة بالفيروس وخمس حالات وفاة حتى أمس.