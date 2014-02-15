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19 ألف أسرة مستفيدة من خيارات "سكني" في يناير الماضي

تنوعت بين القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات وخيار البناء الذاتي

كشف برنامج "سكني" عن استفادة 19,353 أسرة خلال شهر يناير الماضي 2022 من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة التي يتيحها البرنامج إلكترونيًا لمستفيديه ضمن إجراءات سهلة وميسرة، منها 18,890 أسرة سكنت منازلها، وذلك في إطار سعي البرنامج إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030- برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.

وأوضح البرنامج في بيان صحفي اليوم أن اختيارات الأسر المستفيدة من "سكني" تنوعت بين القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة استفاد منه أكثر من 7 آلاف أسرة، ونحو ما يزيد على 3 آلاف أسرة فضلت خيار البناء الذاتي، وأكثر من 6 آلاف أسرة اختارت الاستفادة من الأراضي السكنية ضمن مخططات "سكني"، و1500 أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء.

وأكد "سكني" استمراره في ضخ الوحدات والأراضي السكنية المتنوعة بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين من خلال إجراءات سهلة واستحقاق فوري، وتوفير الخدمات السكنية المتنوعة التي تلبّي احتياجات الأسر ورغباتها؛ وذلك لتسريع تملّك الأسر السعودية للمساكن، تماشيًا مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - الذي يستهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.

ويُوفّر موقع وتطبيق "سكني" 114 مشروعًا تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، تتضمن نحو 149 ألف وحدة سكنية متنوعة بين الفلل والشقق والتاون هاوس، تتوزّع معظمها في 7 ضواحِ سكنية كبرى في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وخميس مشيط؛ لتوفير حياة عصرية تتكامل فيها جودة الوحدات السكنية وفق المعايير العالمية مع المرافق والخدمات المتنوعة التي تعزز جودة الحياة لساكنيها والأسعار المناسبة بمتوسط 700 ألف ريال.

ويتيح "سكني" مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عروض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونيًا، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و"المقاول المعتمد"، وخدمة التمويل الإلكتروني و"السوق العقاري"، فضلًا عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونيًا.

يذكر أن "سكني" يستهدف خلال العام الجاري 2022 استفادة 180 ألف أسرة، منها 130 ألفًا تسكن منازلها، وتقديم 100 ألف قرض عقاري مدعوم، ويمكن التعرف على جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط https://sakani.housing.sa/، أو بالاتصال على الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين "199090" للإجابة عن جميع التساؤلات والاستفسارات، إلى جانب تطبيق "سكني" للأجهزة الذكيّة، أو زيارة مركز "سكني" الشامل بالرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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19 ألف أسرة مستفيدة من خيارات "سكني" في يناير الماضي
سبق

كشف برنامج "سكني" عن استفادة 19,353 أسرة خلال شهر يناير الماضي 2022 من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة التي يتيحها البرنامج إلكترونيًا لمستفيديه ضمن إجراءات سهلة وميسرة، منها 18,890 أسرة سكنت منازلها، وذلك في إطار سعي البرنامج إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030- برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.

وأوضح البرنامج في بيان صحفي اليوم أن اختيارات الأسر المستفيدة من "سكني" تنوعت بين القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة استفاد منه أكثر من 7 آلاف أسرة، ونحو ما يزيد على 3 آلاف أسرة فضلت خيار البناء الذاتي، وأكثر من 6 آلاف أسرة اختارت الاستفادة من الأراضي السكنية ضمن مخططات "سكني"، و1500 أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء.

وأكد "سكني" استمراره في ضخ الوحدات والأراضي السكنية المتنوعة بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين من خلال إجراءات سهلة واستحقاق فوري، وتوفير الخدمات السكنية المتنوعة التي تلبّي احتياجات الأسر ورغباتها؛ وذلك لتسريع تملّك الأسر السعودية للمساكن، تماشيًا مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - الذي يستهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.

ويُوفّر موقع وتطبيق "سكني" 114 مشروعًا تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، تتضمن نحو 149 ألف وحدة سكنية متنوعة بين الفلل والشقق والتاون هاوس، تتوزّع معظمها في 7 ضواحِ سكنية كبرى في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وخميس مشيط؛ لتوفير حياة عصرية تتكامل فيها جودة الوحدات السكنية وفق المعايير العالمية مع المرافق والخدمات المتنوعة التي تعزز جودة الحياة لساكنيها والأسعار المناسبة بمتوسط 700 ألف ريال.

ويتيح "سكني" مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عروض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونيًا، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و"المقاول المعتمد"، وخدمة التمويل الإلكتروني و"السوق العقاري"، فضلًا عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونيًا.

يذكر أن "سكني" يستهدف خلال العام الجاري 2022 استفادة 180 ألف أسرة، منها 130 ألفًا تسكن منازلها، وتقديم 100 ألف قرض عقاري مدعوم، ويمكن التعرف على جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط https://sakani.housing.sa/، أو بالاتصال على الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين "199090" للإجابة عن جميع التساؤلات والاستفسارات، إلى جانب تطبيق "سكني" للأجهزة الذكيّة، أو زيارة مركز "سكني" الشامل بالرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
06:50 PM

19 ألف أسرة مستفيدة من خيارات "سكني" في يناير الماضي

تنوعت بين القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات وخيار البناء الذاتي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشف برنامج "سكني" عن استفادة 19,353 أسرة خلال شهر يناير الماضي 2022 من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة التي يتيحها البرنامج إلكترونيًا لمستفيديه ضمن إجراءات سهلة وميسرة، منها 18,890 أسرة سكنت منازلها، وذلك في إطار سعي البرنامج إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030- برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.

وأوضح البرنامج في بيان صحفي اليوم أن اختيارات الأسر المستفيدة من "سكني" تنوعت بين القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة استفاد منه أكثر من 7 آلاف أسرة، ونحو ما يزيد على 3 آلاف أسرة فضلت خيار البناء الذاتي، وأكثر من 6 آلاف أسرة اختارت الاستفادة من الأراضي السكنية ضمن مخططات "سكني"، و1500 أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء.

وأكد "سكني" استمراره في ضخ الوحدات والأراضي السكنية المتنوعة بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين من خلال إجراءات سهلة واستحقاق فوري، وتوفير الخدمات السكنية المتنوعة التي تلبّي احتياجات الأسر ورغباتها؛ وذلك لتسريع تملّك الأسر السعودية للمساكن، تماشيًا مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - الذي يستهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.

ويُوفّر موقع وتطبيق "سكني" 114 مشروعًا تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، تتضمن نحو 149 ألف وحدة سكنية متنوعة بين الفلل والشقق والتاون هاوس، تتوزّع معظمها في 7 ضواحِ سكنية كبرى في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وخميس مشيط؛ لتوفير حياة عصرية تتكامل فيها جودة الوحدات السكنية وفق المعايير العالمية مع المرافق والخدمات المتنوعة التي تعزز جودة الحياة لساكنيها والأسعار المناسبة بمتوسط 700 ألف ريال.

ويتيح "سكني" مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عروض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونيًا، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و"المقاول المعتمد"، وخدمة التمويل الإلكتروني و"السوق العقاري"، فضلًا عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونيًا.

يذكر أن "سكني" يستهدف خلال العام الجاري 2022 استفادة 180 ألف أسرة، منها 130 ألفًا تسكن منازلها، وتقديم 100 ألف قرض عقاري مدعوم، ويمكن التعرف على جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط https://sakani.housing.sa/، أو بالاتصال على الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين "199090" للإجابة عن جميع التساؤلات والاستفسارات، إلى جانب تطبيق "سكني" للأجهزة الذكيّة، أو زيارة مركز "سكني" الشامل بالرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.

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