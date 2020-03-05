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أوصل ابنته وعاد ثم سقط.. تفاصيل وفاة مُرافق أئمة الحرم "العسيري" يرويها شقيقه

شكر من واساهم وقال: قضى 25 عاماً بالخدمة ومن أعماله الخيرية تأمين المياه للمساجد

روى شقيق مُرافق أئمة الحرم المكي الشريف الرقيب "الحسين محمد علي العسيري" الذي وافته المنية الخميس الماضي، تفاصيل وفاته بسكتة قلبية مفاجئة بعد 24 عاماً من العمل داخل أروقة المسجد الحرام.

وقال شقيقه الأكبر "فهد العسيري" لـ"سبق" راوياً تفاصيل وفاة أخيه: "بعد عودة شقيقي الحسين البالغ من العمر 47 عاماً من توصيل ابنته إلى المدرسة الخميس الماضي شعر عند عودته إلى المنزل بحالة دخل معها في غيبوبة، وسقط بين أفراد أسرته، ما استدعى نقله إلى مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة، بسبب سكتة قلبية أصابته بشكل مفاجئ”.

وأضاف: "قضى شقيقي قرابة 25 عاماً في شرطة الحرم المكي الشريف، حيث عُرف بمُرافق أئمة الحرم، أثناء الصلوات، ولديه أربع بنات وولد واحد لا يزالون يعيشون حالة من الصدمة بعد وفاة والدهم بشكل مفاجئ، برغم أنه لا يعاني من أي أمراض، رحمه الله.

وأشار إلى أن أخاه كانت لديه أعمال خيرية في تأمين عدد من المساجد بالماء، وكان محباً لأعمال الخير، ومتفانياً في عمله طيلة السنوات الماضية.

وتقدم شقيقه بالشكر لكل من واساهم في فقيدهم من مشايخ وأعيان وزملائه في العمل، داعياً الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان.

المسجد الحرام وفاة مرافق أئمة الحرم المكي الشريف الحسين محمد علي العسيري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أوصل ابنته وعاد ثم سقط.. تفاصيل وفاة مُرافق أئمة الحرم "العسيري" يرويها شقيقه
سبق

روى شقيق مُرافق أئمة الحرم المكي الشريف الرقيب "الحسين محمد علي العسيري" الذي وافته المنية الخميس الماضي، تفاصيل وفاته بسكتة قلبية مفاجئة بعد 24 عاماً من العمل داخل أروقة المسجد الحرام.

وقال شقيقه الأكبر "فهد العسيري" لـ"سبق" راوياً تفاصيل وفاة أخيه: "بعد عودة شقيقي الحسين البالغ من العمر 47 عاماً من توصيل ابنته إلى المدرسة الخميس الماضي شعر عند عودته إلى المنزل بحالة دخل معها في غيبوبة، وسقط بين أفراد أسرته، ما استدعى نقله إلى مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة، بسبب سكتة قلبية أصابته بشكل مفاجئ”.

وأضاف: "قضى شقيقي قرابة 25 عاماً في شرطة الحرم المكي الشريف، حيث عُرف بمُرافق أئمة الحرم، أثناء الصلوات، ولديه أربع بنات وولد واحد لا يزالون يعيشون حالة من الصدمة بعد وفاة والدهم بشكل مفاجئ، برغم أنه لا يعاني من أي أمراض، رحمه الله.

وأشار إلى أن أخاه كانت لديه أعمال خيرية في تأمين عدد من المساجد بالماء، وكان محباً لأعمال الخير، ومتفانياً في عمله طيلة السنوات الماضية.

وتقدم شقيقه بالشكر لكل من واساهم في فقيدهم من مشايخ وأعيان وزملائه في العمل، داعياً الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
01:10 PM

أوصل ابنته وعاد ثم سقط.. تفاصيل وفاة مُرافق أئمة الحرم "العسيري" يرويها شقيقه

شكر من واساهم وقال: قضى 25 عاماً بالخدمة ومن أعماله الخيرية تأمين المياه للمساجد

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
10
11,017

روى شقيق مُرافق أئمة الحرم المكي الشريف الرقيب "الحسين محمد علي العسيري" الذي وافته المنية الخميس الماضي، تفاصيل وفاته بسكتة قلبية مفاجئة بعد 24 عاماً من العمل داخل أروقة المسجد الحرام.

وقال شقيقه الأكبر "فهد العسيري" لـ"سبق" راوياً تفاصيل وفاة أخيه: "بعد عودة شقيقي الحسين البالغ من العمر 47 عاماً من توصيل ابنته إلى المدرسة الخميس الماضي شعر عند عودته إلى المنزل بحالة دخل معها في غيبوبة، وسقط بين أفراد أسرته، ما استدعى نقله إلى مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة، بسبب سكتة قلبية أصابته بشكل مفاجئ”.

وأضاف: "قضى شقيقي قرابة 25 عاماً في شرطة الحرم المكي الشريف، حيث عُرف بمُرافق أئمة الحرم، أثناء الصلوات، ولديه أربع بنات وولد واحد لا يزالون يعيشون حالة من الصدمة بعد وفاة والدهم بشكل مفاجئ، برغم أنه لا يعاني من أي أمراض، رحمه الله.

وأشار إلى أن أخاه كانت لديه أعمال خيرية في تأمين عدد من المساجد بالماء، وكان محباً لأعمال الخير، ومتفانياً في عمله طيلة السنوات الماضية.

وتقدم شقيقه بالشكر لكل من واساهم في فقيدهم من مشايخ وأعيان وزملائه في العمل، داعياً الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان.

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