الأردن تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي

قالت: عمّان تؤيد الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها

أدانت الحكومة الأردنية، اليوم، بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مطار أبها الدولي، الذي أودى بحياة شخص وإصابة 7 آخرين.

وشدّد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة؛ على أن أي استهداف لأمن المملكة العربية السعودية هو استهداف لأمن الأردن والمنطقة بكاملها، مؤكدًا أن عمّان تؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها والتصدّي للإرهاب بكل صوره وأشكاله، معبراً في الوقت نفسه عن صادق التعازي لذوي المتوفى والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.