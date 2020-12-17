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القيادة تعزي حاكم الشارقة في وفاة الشيخ سلطان بن عبدالله

بعثت لأسرة الفقيد بأصدق المواساة ودعت الله أن يتغمده برحمته

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في وفاة الشيخ سلطان بن عبدالله بن سلطان القاسمي.

وقال الملك: علمنا بنبأ وفاة الشيخ سلطان بن عبدالله بن سلطان القاسمي، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.

وقال سمو ولي العهد: تلقينا نبأ وفاة الشيخ سلطان بن عبدالله بن سلطان القاسمي، ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب.

الملك سلمان بن عبدالعزيز الأمير محمد بن سلمان سلطان بن محمد القاسمي

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القيادة تعزي حاكم الشارقة في وفاة الشيخ سلطان بن عبدالله
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في وفاة الشيخ سلطان بن عبدالله بن سلطان القاسمي.

وقال الملك: علمنا بنبأ وفاة الشيخ سلطان بن عبدالله بن سلطان القاسمي، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.

وقال سمو ولي العهد: تلقينا نبأ وفاة الشيخ سلطان بن عبدالله بن سلطان القاسمي، ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
02:18 PM

القيادة تعزي حاكم الشارقة في وفاة الشيخ سلطان بن عبدالله

بعثت لأسرة الفقيد بأصدق المواساة ودعت الله أن يتغمده برحمته

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في وفاة الشيخ سلطان بن عبدالله بن سلطان القاسمي.

وقال الملك: علمنا بنبأ وفاة الشيخ سلطان بن عبدالله بن سلطان القاسمي، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.

وقال سمو ولي العهد: تلقينا نبأ وفاة الشيخ سلطان بن عبدالله بن سلطان القاسمي، ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب.

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