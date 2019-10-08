"المنيع": بهذه الشروط يجوز الزواج بالهاتف

أكّد ضرورة نسبة 100% وقال: "التليفون" يقلد

أفتى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، عبدالله بن سليمان المنيع؛ بجواز عقد النكاح عن طريق الهاتف إذا أُمن التلاعب، وتُحقق من شخص الزوج والولي، وتمت جميع أركان وشروط هذا الزواج وانتفت موانعه.

تفصيلاً، أجاب "المنيع"؛ عن سؤال جاء فيه: ما حكم الزواج بعقد إيجاب وقبول وباستكمال أركان النكاح وشروطه وانتفاء موانعه ولكن عن طريق "التليفون"؟ قائلاً: "التليفون هو يقلد، فإذا تم التأكد 100 % لا نقول 99 وثلاثة أرباع، بل نقول إذا تم التأكد 100 % بأن الإيجاب والقبول صدر من المختصين به؛ الإيجاب صدر من ولي الزوجة، والقبول صدر من الزوج نفسه وتمت جميع الأركان وشروط هذا الزواج وانتفت موانعه فلا يظهر مانع من اعتباره".

واستدرك، خلال إجابته ضمن برنامج فتاوى على القناة السعودية، بقوله: "لكنه يحتاج إلى توثيق، ولا يعني إذا لم يتم التوثيق أن يكون النكاح غير صحيح، وإنما التوثيق هو التوثق من صحة انعقاد هذا الزواج".