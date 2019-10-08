النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المنيع": بهذه الشروط يجوز الزواج بالهاتف

أكّد ضرورة نسبة 100% وقال: "التليفون" يقلد

أفتى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، عبدالله بن سليمان المنيع؛ بجواز عقد النكاح عن طريق الهاتف إذا أُمن التلاعب، وتُحقق من شخص الزوج والولي، وتمت جميع أركان وشروط هذا الزواج وانتفت موانعه.

تفصيلاً، أجاب "المنيع"؛ عن سؤال جاء فيه: ما حكم الزواج بعقد إيجاب وقبول وباستكمال أركان النكاح وشروطه وانتفاء موانعه ولكن عن طريق "التليفون"؟ قائلاً: "التليفون هو يقلد، فإذا تم التأكد 100 % لا نقول 99 وثلاثة أرباع، بل نقول إذا تم التأكد 100 % بأن الإيجاب والقبول صدر من المختصين به؛ الإيجاب صدر من ولي الزوجة، والقبول صدر من الزوج نفسه وتمت جميع الأركان وشروط هذا الزواج وانتفت موانعه فلا يظهر مانع من اعتباره".

واستدرك، خلال إجابته ضمن برنامج فتاوى على القناة السعودية، بقوله: "لكنه يحتاج إلى توثيق، ولا يعني إذا لم يتم التوثيق أن يكون النكاح غير صحيح، وإنما التوثيق هو التوثق من صحة انعقاد هذا الزواج".

عبدالله المنيع الزواج

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المنيع": بهذه الشروط يجوز الزواج بالهاتف
سبق

أفتى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، عبدالله بن سليمان المنيع؛ بجواز عقد النكاح عن طريق الهاتف إذا أُمن التلاعب، وتُحقق من شخص الزوج والولي، وتمت جميع أركان وشروط هذا الزواج وانتفت موانعه.

تفصيلاً، أجاب "المنيع"؛ عن سؤال جاء فيه: ما حكم الزواج بعقد إيجاب وقبول وباستكمال أركان النكاح وشروطه وانتفاء موانعه ولكن عن طريق "التليفون"؟ قائلاً: "التليفون هو يقلد، فإذا تم التأكد 100 % لا نقول 99 وثلاثة أرباع، بل نقول إذا تم التأكد 100 % بأن الإيجاب والقبول صدر من المختصين به؛ الإيجاب صدر من ولي الزوجة، والقبول صدر من الزوج نفسه وتمت جميع الأركان وشروط هذا الزواج وانتفت موانعه فلا يظهر مانع من اعتباره".

واستدرك، خلال إجابته ضمن برنامج فتاوى على القناة السعودية، بقوله: "لكنه يحتاج إلى توثيق، ولا يعني إذا لم يتم التوثيق أن يكون النكاح غير صحيح، وإنما التوثيق هو التوثق من صحة انعقاد هذا الزواج".

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
12:44 PM

"المنيع": بهذه الشروط يجوز الزواج بالهاتف

أكّد ضرورة نسبة 100% وقال: "التليفون" يقلد

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
7
4,652

أفتى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، عبدالله بن سليمان المنيع؛ بجواز عقد النكاح عن طريق الهاتف إذا أُمن التلاعب، وتُحقق من شخص الزوج والولي، وتمت جميع أركان وشروط هذا الزواج وانتفت موانعه.

تفصيلاً، أجاب "المنيع"؛ عن سؤال جاء فيه: ما حكم الزواج بعقد إيجاب وقبول وباستكمال أركان النكاح وشروطه وانتفاء موانعه ولكن عن طريق "التليفون"؟ قائلاً: "التليفون هو يقلد، فإذا تم التأكد 100 % لا نقول 99 وثلاثة أرباع، بل نقول إذا تم التأكد 100 % بأن الإيجاب والقبول صدر من المختصين به؛ الإيجاب صدر من ولي الزوجة، والقبول صدر من الزوج نفسه وتمت جميع الأركان وشروط هذا الزواج وانتفت موانعه فلا يظهر مانع من اعتباره".

واستدرك، خلال إجابته ضمن برنامج فتاوى على القناة السعودية، بقوله: "لكنه يحتاج إلى توثيق، ولا يعني إذا لم يتم التوثيق أن يكون النكاح غير صحيح، وإنما التوثيق هو التوثق من صحة انعقاد هذا الزواج".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,740
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,579
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,642
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,318

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة