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"العسكر": "بن نحيت" له مسار إنساني ونظرية مجتمعية مختلفة

قال: الراحل أسس عملاً فريدًا منذ أكثر من 40 عاماً

توجّه المستشار خالد العسكر بالشكر لكل من تناول سيرة الشيخ حجاب بن نحيت، وذلك في معرض تعليقه على برنامج "الراحل".

وقال "العسكر": وددت أن أضيف وبحكم قربي منه بالذات في مساره الإنساني نظرية مجتمعية جميلة جدًا وضع لها حجاب كمصلح اجتماعي استثنائي مفهومًا خاصًا ثم أسس له بل عمل به منذ أكثر من 40 سنة.

وأضاف: هذه طريقة فريدة أن يجعل رجل الأعمال المحب للخير والميسور ماديًا لابن المجتمع الذي لا يملك وفرة مالية مساحة في تلاقٍ للعمل من خلال مسؤولية مجتمعية واحدة لتجاوز موقف من المواقف المؤلمة والتي تواجه المكون السعودي أحيانًا سواء كان قبيلة أو أسرة، وبالذات في قضايا ما يسمى عرفًا "عتق الرقاب".

وأردف: هذا المفهوم عمل به الشيخ حجاب رحمه الله بشمولية، تكتنفها نظرة حكيم ثاقبة زادت لحمة المجتمع السعودي، حيث إن محتواه يعتمد على التسامح والعفو وإطاره على مساندة من لديه مال لمن لا يملكه وهو يقع تحت طائلة قضية تستوجب القصاص بحيث يدفع الشيخ حجاب المبلغ المطلوب كاملاً بشيك مصدق كي لا يفوت أوان التنازل؛ ويخرج السجين لأهله، ويأخذ ذوو المعفى عنه وقتهم لجمع المبلغ حتى ولو طالت المدة لسنوات.

وتابع: كم من القضايا التي يحتفظ بها أرشيفي الخاص جاءت نتائجها إيجابية بسبب توفيق الله ثم بسبب تلك النظرية الإنسانية.

وقال "العسكر": لهذا الرجل ولكل من سار على نهجه الدعاء الصادق بأن يجزيهم الله عن الوطن والمجتمع خير الجزاء، حتى وإن تغير مسار هذا العمل الخيري اليوم وأخذ منحى فيه من المبالغة بالديات التي عمل المستحيل الوالد حجاب بن نحيت للتصدي لها وعدم تجاوزها للحدود الشرعية، إلا أن حدود تحركه هذا كانت تحكمه شؤون خاصة لكل قبيلة أو أسرة لا يستطيع التدخل بها.

وكان برنامج "الراحل" في قناة روتانا خليجية قد تناول في إحدى حلقاته سيرة الشيخ حجاب بن نحيت، مستضيفًا أحفاده.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العسكر": "بن نحيت" له مسار إنساني ونظرية مجتمعية مختلفة
سبق

توجّه المستشار خالد العسكر بالشكر لكل من تناول سيرة الشيخ حجاب بن نحيت، وذلك في معرض تعليقه على برنامج "الراحل".

وقال "العسكر": وددت أن أضيف وبحكم قربي منه بالذات في مساره الإنساني نظرية مجتمعية جميلة جدًا وضع لها حجاب كمصلح اجتماعي استثنائي مفهومًا خاصًا ثم أسس له بل عمل به منذ أكثر من 40 سنة.

وأضاف: هذه طريقة فريدة أن يجعل رجل الأعمال المحب للخير والميسور ماديًا لابن المجتمع الذي لا يملك وفرة مالية مساحة في تلاقٍ للعمل من خلال مسؤولية مجتمعية واحدة لتجاوز موقف من المواقف المؤلمة والتي تواجه المكون السعودي أحيانًا سواء كان قبيلة أو أسرة، وبالذات في قضايا ما يسمى عرفًا "عتق الرقاب".

وأردف: هذا المفهوم عمل به الشيخ حجاب رحمه الله بشمولية، تكتنفها نظرة حكيم ثاقبة زادت لحمة المجتمع السعودي، حيث إن محتواه يعتمد على التسامح والعفو وإطاره على مساندة من لديه مال لمن لا يملكه وهو يقع تحت طائلة قضية تستوجب القصاص بحيث يدفع الشيخ حجاب المبلغ المطلوب كاملاً بشيك مصدق كي لا يفوت أوان التنازل؛ ويخرج السجين لأهله، ويأخذ ذوو المعفى عنه وقتهم لجمع المبلغ حتى ولو طالت المدة لسنوات.

وتابع: كم من القضايا التي يحتفظ بها أرشيفي الخاص جاءت نتائجها إيجابية بسبب توفيق الله ثم بسبب تلك النظرية الإنسانية.

وقال "العسكر": لهذا الرجل ولكل من سار على نهجه الدعاء الصادق بأن يجزيهم الله عن الوطن والمجتمع خير الجزاء، حتى وإن تغير مسار هذا العمل الخيري اليوم وأخذ منحى فيه من المبالغة بالديات التي عمل المستحيل الوالد حجاب بن نحيت للتصدي لها وعدم تجاوزها للحدود الشرعية، إلا أن حدود تحركه هذا كانت تحكمه شؤون خاصة لكل قبيلة أو أسرة لا يستطيع التدخل بها.

وكان برنامج "الراحل" في قناة روتانا خليجية قد تناول في إحدى حلقاته سيرة الشيخ حجاب بن نحيت، مستضيفًا أحفاده.

05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
04:42 PM

"العسكر": "بن نحيت" له مسار إنساني ونظرية مجتمعية مختلفة

قال: الراحل أسس عملاً فريدًا منذ أكثر من 40 عاماً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توجّه المستشار خالد العسكر بالشكر لكل من تناول سيرة الشيخ حجاب بن نحيت، وذلك في معرض تعليقه على برنامج "الراحل".

وقال "العسكر": وددت أن أضيف وبحكم قربي منه بالذات في مساره الإنساني نظرية مجتمعية جميلة جدًا وضع لها حجاب كمصلح اجتماعي استثنائي مفهومًا خاصًا ثم أسس له بل عمل به منذ أكثر من 40 سنة.

وأضاف: هذه طريقة فريدة أن يجعل رجل الأعمال المحب للخير والميسور ماديًا لابن المجتمع الذي لا يملك وفرة مالية مساحة في تلاقٍ للعمل من خلال مسؤولية مجتمعية واحدة لتجاوز موقف من المواقف المؤلمة والتي تواجه المكون السعودي أحيانًا سواء كان قبيلة أو أسرة، وبالذات في قضايا ما يسمى عرفًا "عتق الرقاب".

وأردف: هذا المفهوم عمل به الشيخ حجاب رحمه الله بشمولية، تكتنفها نظرة حكيم ثاقبة زادت لحمة المجتمع السعودي، حيث إن محتواه يعتمد على التسامح والعفو وإطاره على مساندة من لديه مال لمن لا يملكه وهو يقع تحت طائلة قضية تستوجب القصاص بحيث يدفع الشيخ حجاب المبلغ المطلوب كاملاً بشيك مصدق كي لا يفوت أوان التنازل؛ ويخرج السجين لأهله، ويأخذ ذوو المعفى عنه وقتهم لجمع المبلغ حتى ولو طالت المدة لسنوات.

وتابع: كم من القضايا التي يحتفظ بها أرشيفي الخاص جاءت نتائجها إيجابية بسبب توفيق الله ثم بسبب تلك النظرية الإنسانية.

وقال "العسكر": لهذا الرجل ولكل من سار على نهجه الدعاء الصادق بأن يجزيهم الله عن الوطن والمجتمع خير الجزاء، حتى وإن تغير مسار هذا العمل الخيري اليوم وأخذ منحى فيه من المبالغة بالديات التي عمل المستحيل الوالد حجاب بن نحيت للتصدي لها وعدم تجاوزها للحدود الشرعية، إلا أن حدود تحركه هذا كانت تحكمه شؤون خاصة لكل قبيلة أو أسرة لا يستطيع التدخل بها.

وكان برنامج "الراحل" في قناة روتانا خليجية قد تناول في إحدى حلقاته سيرة الشيخ حجاب بن نحيت، مستضيفًا أحفاده.

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