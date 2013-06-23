بنك التنمية الاجتماعية يدرّب ويمكّن السجناء وأسرهم على الحرف اليدوية

ضمن مبادرة "اصنع مستقبلك بأناملك"

‬قدّم بنك التنمية الاجتماعية في ضوء الاتفاقية التي وُقّعت مع المديرية العامة للسجون من خلال جمعية الأنامل المبدعة، عدداً من الخدمات غير المالية، للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم ضمن مبادرة "أصنع مستقبلك بأناملك"، حيث استفاد منها أكثر من 93 مشاركاً في مشروع الرعاية اللاحقة، منها 40 من أسر المفرج عنهم.

كما تم تدريب 20 متدرباً ومتدربةً من الشرائح المستهدفة؛ بهدف الانطلاق لجميع مناطق المملكة ونقل التجربة، بالإضافة إلى تقديم عدد من اللقاءات التعريفية والدورات التدريبية العامة، استفاد منها 3842 مستفيداً، بواقع 54 دورة موزعة على 29 مدينة.

وتهدف الاتفاقية المبرمة مع المديرية العامة للسجون "مبادرة الرعاية اللاحقة للسجناء والمفرج عنهم"، إلى نشر ثقافة العمل الحر، والإدارة المالية للنزلاء، وتدريب النزلاء وكذلك العاملين على السجون، وبناء القدرات للفئات المستهدفة.

كما تشمل على إيجاد حلول مشتركة للإقراض الاجتماعي والمشاريع، ويأتي ذلك تجسيداً لدور بنك التنمية الاجتماعية في تفعيل الدور الاجتماعي والاقتصادي من خلال البرامج والخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها ومن ضمنهم نزلاء السجون مما ينعكس ايجابًا في التمكين وجوانبه.