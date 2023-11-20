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وزير الثقافة يبحث مع مديرة "اليونسكو" سبل التعاون في مجالات العلوم والفنون والتراث

خلال لقائهما على هامش منتدى وزراء الثقافة الدولي 2019

التقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، أودري أزولاي، أمس الثلاثاء، على هامش منتدى وزراء الثقافة الدولي 2019 في "اليونسكو".

وجرى خلال اللقاء، مناقشة سبل التعاون بين المنظمة الدولية ووزارة الثقافة في مجالات العلوم والثقافة والفنون والتراث.

وزير الثقافة المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة منتدى وزراء الثقافة الدولي 2019

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الثقافة يبحث مع مديرة "اليونسكو" سبل التعاون في مجالات العلوم والفنون والتراث
سبق

التقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، أودري أزولاي، أمس الثلاثاء، على هامش منتدى وزراء الثقافة الدولي 2019 في "اليونسكو".

وجرى خلال اللقاء، مناقشة سبل التعاون بين المنظمة الدولية ووزارة الثقافة في مجالات العلوم والثقافة والفنون والتراث.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
07:27 PM

وزير الثقافة يبحث مع مديرة "اليونسكو" سبل التعاون في مجالات العلوم والفنون والتراث

خلال لقائهما على هامش منتدى وزراء الثقافة الدولي 2019

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، أودري أزولاي، أمس الثلاثاء، على هامش منتدى وزراء الثقافة الدولي 2019 في "اليونسكو".

وجرى خلال اللقاء، مناقشة سبل التعاون بين المنظمة الدولية ووزارة الثقافة في مجالات العلوم والثقافة والفنون والتراث.

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