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عفيف.. ستيني يعاني من ٦ أمراض وذووه يناشدون "الصحة" بعلاجه

منها القلب وورم خبيث وتليّف الكبد

ينتظر مسن في العقد السادس من العمر في عفيف الفرج، بعد أن تكالبت عليه ستة أمراض أنهكت قواه، وتعذرت مستشفيات الرياض قبول حالته، رغم التقارير الطبية التي رفعتها أسرته وسعيهم الحثيث مع المستشفيات دون جدوى.

روى ابن المريض، محمد سجدي العتيبي، أن والده أدخل مستشفى عفيف قبل فترة، وشخص الأطباء حالته بأنه يعاني من وباء كبدي (ب)، وورم خبيث في الكبد، وتليّف، واستسقاء في البطن بسبب قصور في عمل الكبد، بالإضافة لمرض قلب مزمن وتشنجات.

وأضاف أن المستشفى رفع طلباً لنقل الحالة لأحد مستشفيات الرياض المتقدمة لعلاجه فيها، لكن جميعها تعذرت قبوله وما زال وأسرته ينتظرون الفرج من الله سبحانه.

وناشد المسؤولين في وزارة الصحة ومستشفيات الرياض؛ النظر في إيجاد حل لقبول حالة والده، ليتلقى العلاج اللازم، بحكم أن مستشفى المحافظة لا يملك الإمكانات التي يمكن أن تخدم الحالة، مبيناً أن الرقم الطبي لملف المريض هو (١٤٠٢٠١٩).

وأكد مصدر طبي في مستشفى عفيف - طلب عدم ذكر اسمه - وجود حالة المريض وتعذر قبوله في أي من مستشفيات الرياض منذ تسجيله في النظام منذ قرابة أسبوعين.

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عفيف.. ستيني يعاني من ٦ أمراض وذووه يناشدون "الصحة" بعلاجه
سبق

ينتظر مسن في العقد السادس من العمر في عفيف الفرج، بعد أن تكالبت عليه ستة أمراض أنهكت قواه، وتعذرت مستشفيات الرياض قبول حالته، رغم التقارير الطبية التي رفعتها أسرته وسعيهم الحثيث مع المستشفيات دون جدوى.

روى ابن المريض، محمد سجدي العتيبي، أن والده أدخل مستشفى عفيف قبل فترة، وشخص الأطباء حالته بأنه يعاني من وباء كبدي (ب)، وورم خبيث في الكبد، وتليّف، واستسقاء في البطن بسبب قصور في عمل الكبد، بالإضافة لمرض قلب مزمن وتشنجات.

وأضاف أن المستشفى رفع طلباً لنقل الحالة لأحد مستشفيات الرياض المتقدمة لعلاجه فيها، لكن جميعها تعذرت قبوله وما زال وأسرته ينتظرون الفرج من الله سبحانه.

وناشد المسؤولين في وزارة الصحة ومستشفيات الرياض؛ النظر في إيجاد حل لقبول حالة والده، ليتلقى العلاج اللازم، بحكم أن مستشفى المحافظة لا يملك الإمكانات التي يمكن أن تخدم الحالة، مبيناً أن الرقم الطبي لملف المريض هو (١٤٠٢٠١٩).

وأكد مصدر طبي في مستشفى عفيف - طلب عدم ذكر اسمه - وجود حالة المريض وتعذر قبوله في أي من مستشفيات الرياض منذ تسجيله في النظام منذ قرابة أسبوعين.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
07:35 PM

عفيف.. ستيني يعاني من ٦ أمراض وذووه يناشدون "الصحة" بعلاجه

منها القلب وورم خبيث وتليّف الكبد

A A A
فهد الغبيوي - عفيف
3
1,826

ينتظر مسن في العقد السادس من العمر في عفيف الفرج، بعد أن تكالبت عليه ستة أمراض أنهكت قواه، وتعذرت مستشفيات الرياض قبول حالته، رغم التقارير الطبية التي رفعتها أسرته وسعيهم الحثيث مع المستشفيات دون جدوى.

روى ابن المريض، محمد سجدي العتيبي، أن والده أدخل مستشفى عفيف قبل فترة، وشخص الأطباء حالته بأنه يعاني من وباء كبدي (ب)، وورم خبيث في الكبد، وتليّف، واستسقاء في البطن بسبب قصور في عمل الكبد، بالإضافة لمرض قلب مزمن وتشنجات.

وأضاف أن المستشفى رفع طلباً لنقل الحالة لأحد مستشفيات الرياض المتقدمة لعلاجه فيها، لكن جميعها تعذرت قبوله وما زال وأسرته ينتظرون الفرج من الله سبحانه.

وناشد المسؤولين في وزارة الصحة ومستشفيات الرياض؛ النظر في إيجاد حل لقبول حالة والده، ليتلقى العلاج اللازم، بحكم أن مستشفى المحافظة لا يملك الإمكانات التي يمكن أن تخدم الحالة، مبيناً أن الرقم الطبي لملف المريض هو (١٤٠٢٠١٩).

وأكد مصدر طبي في مستشفى عفيف - طلب عدم ذكر اسمه - وجود حالة المريض وتعذر قبوله في أي من مستشفيات الرياض منذ تسجيله في النظام منذ قرابة أسبوعين.

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