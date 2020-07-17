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الولايات المتحدة تسجل 72,045 إصابة بفيروس كورونا

926 وفاة .. وإجمالي الإصابات يتجاوز 3.5 ملايين

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 72,045 إصابة مؤكدة و926 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 3,555,877 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 137,864 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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الولايات المتحدة تسجل 72,045 إصابة بفيروس كورونا
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 72,045 إصابة مؤكدة و926 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 3,555,877 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 137,864 حالة وفاة.

17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
11:44 PM

الولايات المتحدة تسجل 72,045 إصابة بفيروس كورونا

926 وفاة .. وإجمالي الإصابات يتجاوز 3.5 ملايين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 72,045 إصابة مؤكدة و926 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 3,555,877 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 137,864 حالة وفاة.

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