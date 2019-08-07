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مكة المكرمة.. إنقاذ يمني دهمته جلطة قلبية أثناء الطواف

سأل الله أن يوفِّق حكومة خادم الحرمين في خدمة المسلمين

تمكَّن حاج يمني بالعقد السادس من العمر - بعد فضل الله - من العودة لإكمال حجه، وذلك بعدما تعرَّض لأزمة قلبية أثناء الطواف بالحرم المكي؛ إذ نجح فريق طبي بوزارة الصحة ممثلة بمركز صحة القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة في إجراء قسطرة طبية عاجلة له.

وبدعاء خالجته دموع الفرح يروي الحاج اليمني قصته بأنه كان ينتظر لحظة أدائه فريضة الحج بفارغ الصبر حينما دهمته جلطة قلبية بإحدى القرى النائية باليمن، وحالت الظروف دون أن يتمكن من تلقي كامل علاجه هناك. وأردف قائلاً: تيسر لي الذهاب لأداء الحج، وبعد رحلة طويلة برفقة زوجتي وأخواتي، وأثناء أدائي الطواف، شعرت بآلام في الصدر، غيَّبتني عن الوعي.

واستقبلت طوارئ المدينة الطبية الحالة، وتم تشخيصها بأزمة واحتشاء بعضلة القلب (جلطة قلبية)، ومن ثم على وجه السرعة أُجريت له قسطرة قلبية، وتصوير الشرايين التاجية التي أظهرت وجود تخثر دموي بالشريان التاجي الأيسر؛ فتم وضعه تحت العلاج المسيل الوريدي، وتم عمل تنظيف للشريان التاجي المصاب، وتوسيعه بواسطة الدعامات الحديثة المغلفة دوائيًّا، وتماثل للشفاء -ولله الحمد-، وتم إخراجه لإكمال حجه ونسكه.

وقال الحاج في ختام حديثه إنه كان يخشى أن يقف العارض الصحي حائلاً أمام إكماله نسكه لولا فضل الله، ثم الاهتمام الكبير الذي لمسه من الأطباء، وتقديم العلاج بسرعة؛ وهو ما طمأنه بإمكانية عودته لعائلته لإكمال الحج. سائلاً المولى أن يسبغ على هذه البلاد أمنها وأمانها، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة لما يقدمونه لضيوف بيت الله الحرام، وتسخير الإمكانيات كافة لهم.

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مكة المكرمة.. إنقاذ يمني دهمته جلطة قلبية أثناء الطواف
سبق

تمكَّن حاج يمني بالعقد السادس من العمر - بعد فضل الله - من العودة لإكمال حجه، وذلك بعدما تعرَّض لأزمة قلبية أثناء الطواف بالحرم المكي؛ إذ نجح فريق طبي بوزارة الصحة ممثلة بمركز صحة القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة في إجراء قسطرة طبية عاجلة له.

وبدعاء خالجته دموع الفرح يروي الحاج اليمني قصته بأنه كان ينتظر لحظة أدائه فريضة الحج بفارغ الصبر حينما دهمته جلطة قلبية بإحدى القرى النائية باليمن، وحالت الظروف دون أن يتمكن من تلقي كامل علاجه هناك. وأردف قائلاً: تيسر لي الذهاب لأداء الحج، وبعد رحلة طويلة برفقة زوجتي وأخواتي، وأثناء أدائي الطواف، شعرت بآلام في الصدر، غيَّبتني عن الوعي.

واستقبلت طوارئ المدينة الطبية الحالة، وتم تشخيصها بأزمة واحتشاء بعضلة القلب (جلطة قلبية)، ومن ثم على وجه السرعة أُجريت له قسطرة قلبية، وتصوير الشرايين التاجية التي أظهرت وجود تخثر دموي بالشريان التاجي الأيسر؛ فتم وضعه تحت العلاج المسيل الوريدي، وتم عمل تنظيف للشريان التاجي المصاب، وتوسيعه بواسطة الدعامات الحديثة المغلفة دوائيًّا، وتماثل للشفاء -ولله الحمد-، وتم إخراجه لإكمال حجه ونسكه.

وقال الحاج في ختام حديثه إنه كان يخشى أن يقف العارض الصحي حائلاً أمام إكماله نسكه لولا فضل الله، ثم الاهتمام الكبير الذي لمسه من الأطباء، وتقديم العلاج بسرعة؛ وهو ما طمأنه بإمكانية عودته لعائلته لإكمال الحج. سائلاً المولى أن يسبغ على هذه البلاد أمنها وأمانها، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة لما يقدمونه لضيوف بيت الله الحرام، وتسخير الإمكانيات كافة لهم.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
08:56 PM

مكة المكرمة.. إنقاذ يمني دهمته جلطة قلبية أثناء الطواف

سأل الله أن يوفِّق حكومة خادم الحرمين في خدمة المسلمين

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غزوان الحسن - بعثة المشاعر المقدّسة
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تمكَّن حاج يمني بالعقد السادس من العمر - بعد فضل الله - من العودة لإكمال حجه، وذلك بعدما تعرَّض لأزمة قلبية أثناء الطواف بالحرم المكي؛ إذ نجح فريق طبي بوزارة الصحة ممثلة بمركز صحة القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة في إجراء قسطرة طبية عاجلة له.

وبدعاء خالجته دموع الفرح يروي الحاج اليمني قصته بأنه كان ينتظر لحظة أدائه فريضة الحج بفارغ الصبر حينما دهمته جلطة قلبية بإحدى القرى النائية باليمن، وحالت الظروف دون أن يتمكن من تلقي كامل علاجه هناك. وأردف قائلاً: تيسر لي الذهاب لأداء الحج، وبعد رحلة طويلة برفقة زوجتي وأخواتي، وأثناء أدائي الطواف، شعرت بآلام في الصدر، غيَّبتني عن الوعي.

واستقبلت طوارئ المدينة الطبية الحالة، وتم تشخيصها بأزمة واحتشاء بعضلة القلب (جلطة قلبية)، ومن ثم على وجه السرعة أُجريت له قسطرة قلبية، وتصوير الشرايين التاجية التي أظهرت وجود تخثر دموي بالشريان التاجي الأيسر؛ فتم وضعه تحت العلاج المسيل الوريدي، وتم عمل تنظيف للشريان التاجي المصاب، وتوسيعه بواسطة الدعامات الحديثة المغلفة دوائيًّا، وتماثل للشفاء -ولله الحمد-، وتم إخراجه لإكمال حجه ونسكه.

وقال الحاج في ختام حديثه إنه كان يخشى أن يقف العارض الصحي حائلاً أمام إكماله نسكه لولا فضل الله، ثم الاهتمام الكبير الذي لمسه من الأطباء، وتقديم العلاج بسرعة؛ وهو ما طمأنه بإمكانية عودته لعائلته لإكمال الحج. سائلاً المولى أن يسبغ على هذه البلاد أمنها وأمانها، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة لما يقدمونه لضيوف بيت الله الحرام، وتسخير الإمكانيات كافة لهم.

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