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"آل الشيخ" يقوم بجولة افتراضية على المشاعر المقدسة اليوم الأربعاء

عبر تطبيق زووم.. للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن

يقوم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الشؤون الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بجولة تفقدية افتراضية على المشاعر المقدسة عبر تطبيق زووم، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثانية ظهراً، للوقوف على جاهزية قطاعات الوزارة لاستقبال ضيوف الرحمن من خلال تطبيق البروتوكولات الصحية.

ويلتقي الوزير " آل الشيخ " خلال الجولة بكافة العاملين والمشرفين والمراقبين والفنيين بكافة مرافق الوزارة بمنطقة المشاعر المقدسة للاطمئنان على الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن وفق الخطة التنفيذية المعتمدة من الجهات المختصة، كما دعت الوزارة الجهات الإعلامية الراغبة بالمشاركة في تغطية الجولة التواصل مع منسق الشؤون الإعلامية محمد الغامدي على جوال رقم 0557774222.

الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أعلنت جاهزية كافة مرافقها بجميع الخدمات المقدمة لضيوف الحرمين الشريفين في المشاعر المقدسة، وذلك عبر منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات في ظل الخطة الاستثنائية للحج هذا العام، وفق "البروتوكولات" الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

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"آل الشيخ" يقوم بجولة افتراضية على المشاعر المقدسة اليوم الأربعاء
سبق

يقوم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الشؤون الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بجولة تفقدية افتراضية على المشاعر المقدسة عبر تطبيق زووم، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثانية ظهراً، للوقوف على جاهزية قطاعات الوزارة لاستقبال ضيوف الرحمن من خلال تطبيق البروتوكولات الصحية.

ويلتقي الوزير " آل الشيخ " خلال الجولة بكافة العاملين والمشرفين والمراقبين والفنيين بكافة مرافق الوزارة بمنطقة المشاعر المقدسة للاطمئنان على الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن وفق الخطة التنفيذية المعتمدة من الجهات المختصة، كما دعت الوزارة الجهات الإعلامية الراغبة بالمشاركة في تغطية الجولة التواصل مع منسق الشؤون الإعلامية محمد الغامدي على جوال رقم 0557774222.

الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أعلنت جاهزية كافة مرافقها بجميع الخدمات المقدمة لضيوف الحرمين الشريفين في المشاعر المقدسة، وذلك عبر منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات في ظل الخطة الاستثنائية للحج هذا العام، وفق "البروتوكولات" الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
12:29 AM

"آل الشيخ" يقوم بجولة افتراضية على المشاعر المقدسة اليوم الأربعاء

عبر تطبيق زووم.. للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يقوم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الشؤون الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بجولة تفقدية افتراضية على المشاعر المقدسة عبر تطبيق زووم، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثانية ظهراً، للوقوف على جاهزية قطاعات الوزارة لاستقبال ضيوف الرحمن من خلال تطبيق البروتوكولات الصحية.

ويلتقي الوزير " آل الشيخ " خلال الجولة بكافة العاملين والمشرفين والمراقبين والفنيين بكافة مرافق الوزارة بمنطقة المشاعر المقدسة للاطمئنان على الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن وفق الخطة التنفيذية المعتمدة من الجهات المختصة، كما دعت الوزارة الجهات الإعلامية الراغبة بالمشاركة في تغطية الجولة التواصل مع منسق الشؤون الإعلامية محمد الغامدي على جوال رقم 0557774222.

الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أعلنت جاهزية كافة مرافقها بجميع الخدمات المقدمة لضيوف الحرمين الشريفين في المشاعر المقدسة، وذلك عبر منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات في ظل الخطة الاستثنائية للحج هذا العام، وفق "البروتوكولات" الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

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