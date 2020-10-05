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لأول مرة.. 24 سعودية يشاركن في تقييم جائزة الملك عبدالعزيز للجودة

للاستفادة من القدرات النسائية الوطنية ورفع معدلات مشاركة المرأة

أعلنت جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، عن مشاركة 24 سعودية في أعمال تقييم المنشآت المتنافسة على دورتها الخامسة؛ في خطوة مميزة نحو الاستفادة من القدرات النسائية الوطنية، ورفع معدلات مشاركة المرأة في أعمال التقييم المؤسسي.

وقد بدأت الجائزة مرحلة التقييم والتحكيم في 15 سبتمبر الماضي، وسوف تستمر حتى 17 أكتوبر 2020م؛ مشيرة إلى أن اختيار المقيمات جاء بعد عدد من الاختبارات الفنية والمتخصصة عن مدى العمق المعرفي في النموذج الوطني للتميز المؤسسي وأداة القياس المؤسسي "إتقان"، ومدى كفاءة وخبرة المتقدمين من المقيمين في مجال التقييم المؤسسي للمنشآت.

وأشارت الجائزة إلى أن المرحلة الأولى من عمليات التقييم والتحكيم، تبدأ بتقييم المنشآت المتنافسة مكتبيًّا عن طريق فِرَق التقييم البالغ عددها 24 فريقًا حسب جدول زمني محدد من خلال استخدام منظومة رقمية "تميز.نت".

وتقوم فِرَق التقييم بتحديد مواضيع الزيارة الميدانية وتصنيفها حسب الأهمية، ومراجعة أنظمة، وممارسات، ونتائج أداء المنشآت من خلال تقارير الجاهزية التي تقدمت بها الشركات لإدارة الجائزة أثناء عملية استقبال طلبات المشاركات، وتحليلها باستخدام معايير النموذج الوطني للتميز المؤسسي وأداة القياس "إتقان".

ويتمثل الهدف من المرحلة الثانية في الزيارة الميدانية، ويكمن في تقييم مدى تطبيق المنشأة لمتطلبات النموذج الوطني للتميز المؤسسي على أرض الواقع باستخدام أداة القياس "إتقان".

أما بخصوص المرحلة الثالثة؛ فقد أوضحت الجائزة أنها مرحلة التحكيم وفيها يقوم المحكمون من أصحاب الخبرة العالية في مجال الجودة والتميز المؤسسي بمراجعة نتائج فِرَق التقييم، والتأكد من انسجام النتائج مع مبادئ الجودة والتميز المؤسسي، وتطبيق معايير النموذج الوطني للتميز المؤسسي.

وتتولى الجائزة، في المرحلة الرابعة، مراجعة صياغة التقارير التعقيبية لكل منشأة، بعد الانتهاء من عملية التحكيم؛ ليكون خارطة طريق للمنشأة لتطوير أدائها المؤسسي من خلال فرص التحسين.

جائزة الملك عبدالعزيز للجودة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لأول مرة.. 24 سعودية يشاركن في تقييم جائزة الملك عبدالعزيز للجودة
سبق

أعلنت جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، عن مشاركة 24 سعودية في أعمال تقييم المنشآت المتنافسة على دورتها الخامسة؛ في خطوة مميزة نحو الاستفادة من القدرات النسائية الوطنية، ورفع معدلات مشاركة المرأة في أعمال التقييم المؤسسي.

وقد بدأت الجائزة مرحلة التقييم والتحكيم في 15 سبتمبر الماضي، وسوف تستمر حتى 17 أكتوبر 2020م؛ مشيرة إلى أن اختيار المقيمات جاء بعد عدد من الاختبارات الفنية والمتخصصة عن مدى العمق المعرفي في النموذج الوطني للتميز المؤسسي وأداة القياس المؤسسي "إتقان"، ومدى كفاءة وخبرة المتقدمين من المقيمين في مجال التقييم المؤسسي للمنشآت.

وأشارت الجائزة إلى أن المرحلة الأولى من عمليات التقييم والتحكيم، تبدأ بتقييم المنشآت المتنافسة مكتبيًّا عن طريق فِرَق التقييم البالغ عددها 24 فريقًا حسب جدول زمني محدد من خلال استخدام منظومة رقمية "تميز.نت".

وتقوم فِرَق التقييم بتحديد مواضيع الزيارة الميدانية وتصنيفها حسب الأهمية، ومراجعة أنظمة، وممارسات، ونتائج أداء المنشآت من خلال تقارير الجاهزية التي تقدمت بها الشركات لإدارة الجائزة أثناء عملية استقبال طلبات المشاركات، وتحليلها باستخدام معايير النموذج الوطني للتميز المؤسسي وأداة القياس "إتقان".

ويتمثل الهدف من المرحلة الثانية في الزيارة الميدانية، ويكمن في تقييم مدى تطبيق المنشأة لمتطلبات النموذج الوطني للتميز المؤسسي على أرض الواقع باستخدام أداة القياس "إتقان".

أما بخصوص المرحلة الثالثة؛ فقد أوضحت الجائزة أنها مرحلة التحكيم وفيها يقوم المحكمون من أصحاب الخبرة العالية في مجال الجودة والتميز المؤسسي بمراجعة نتائج فِرَق التقييم، والتأكد من انسجام النتائج مع مبادئ الجودة والتميز المؤسسي، وتطبيق معايير النموذج الوطني للتميز المؤسسي.

وتتولى الجائزة، في المرحلة الرابعة، مراجعة صياغة التقارير التعقيبية لكل منشأة، بعد الانتهاء من عملية التحكيم؛ ليكون خارطة طريق للمنشأة لتطوير أدائها المؤسسي من خلال فرص التحسين.

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
01:49 PM

لأول مرة.. 24 سعودية يشاركن في تقييم جائزة الملك عبدالعزيز للجودة

للاستفادة من القدرات النسائية الوطنية ورفع معدلات مشاركة المرأة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، عن مشاركة 24 سعودية في أعمال تقييم المنشآت المتنافسة على دورتها الخامسة؛ في خطوة مميزة نحو الاستفادة من القدرات النسائية الوطنية، ورفع معدلات مشاركة المرأة في أعمال التقييم المؤسسي.

وقد بدأت الجائزة مرحلة التقييم والتحكيم في 15 سبتمبر الماضي، وسوف تستمر حتى 17 أكتوبر 2020م؛ مشيرة إلى أن اختيار المقيمات جاء بعد عدد من الاختبارات الفنية والمتخصصة عن مدى العمق المعرفي في النموذج الوطني للتميز المؤسسي وأداة القياس المؤسسي "إتقان"، ومدى كفاءة وخبرة المتقدمين من المقيمين في مجال التقييم المؤسسي للمنشآت.

وأشارت الجائزة إلى أن المرحلة الأولى من عمليات التقييم والتحكيم، تبدأ بتقييم المنشآت المتنافسة مكتبيًّا عن طريق فِرَق التقييم البالغ عددها 24 فريقًا حسب جدول زمني محدد من خلال استخدام منظومة رقمية "تميز.نت".

وتقوم فِرَق التقييم بتحديد مواضيع الزيارة الميدانية وتصنيفها حسب الأهمية، ومراجعة أنظمة، وممارسات، ونتائج أداء المنشآت من خلال تقارير الجاهزية التي تقدمت بها الشركات لإدارة الجائزة أثناء عملية استقبال طلبات المشاركات، وتحليلها باستخدام معايير النموذج الوطني للتميز المؤسسي وأداة القياس "إتقان".

ويتمثل الهدف من المرحلة الثانية في الزيارة الميدانية، ويكمن في تقييم مدى تطبيق المنشأة لمتطلبات النموذج الوطني للتميز المؤسسي على أرض الواقع باستخدام أداة القياس "إتقان".

أما بخصوص المرحلة الثالثة؛ فقد أوضحت الجائزة أنها مرحلة التحكيم وفيها يقوم المحكمون من أصحاب الخبرة العالية في مجال الجودة والتميز المؤسسي بمراجعة نتائج فِرَق التقييم، والتأكد من انسجام النتائج مع مبادئ الجودة والتميز المؤسسي، وتطبيق معايير النموذج الوطني للتميز المؤسسي.

وتتولى الجائزة، في المرحلة الرابعة، مراجعة صياغة التقارير التعقيبية لكل منشأة، بعد الانتهاء من عملية التحكيم؛ ليكون خارطة طريق للمنشأة لتطوير أدائها المؤسسي من خلال فرص التحسين.

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