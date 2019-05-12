وأكد الأهالي أن وجود مركز للفحص البصري والمسح الحراري من قِبل الفرق الصحية والتطوعية بنقطة التفتيش أصبح مطلبًا ضروريًا للاطمئنان على سلامة القادمين من خارج المحافظة وفرز الحالات المشتبه بها قبل مخالطة المجتمع للحد من انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك بعد تسجيل أربع حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لأشخاص قادمين من خارج المحافظة في غضون أيام.

طالب أهالي الأفلاج من الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة بسرعة تكليف فرق صحية وتطوعية بنقطة التفتيش على مدخل المحافظة الشمالي وذلك لإجراء العمليات المبدئية للتأكد من سلامة القادمين من خارج المحافظة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

أهالي الأفلاج يطالبون بالفحص البصري والمسح الحراري في نقاط التفتيش مسلّم الهواملة سبق 2020-05-12 طالب أهالي الأفلاج من الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة بسرعة تكليف فرق صحية وتطوعية بنقطة التفتيش على مدخل المحافظة الشمالي وذلك لإجراء العمليات المبدئية للتأكد من سلامة القادمين من خارج المحافظة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. يأتي ذلك بعد تسجيل أربع حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لأشخاص قادمين من خارج المحافظة في غضون أيام. وأكد الأهالي أن وجود مركز للفحص البصري والمسح الحراري من قِبل الفرق الصحية والتطوعية بنقطة التفتيش أصبح مطلبًا ضروريًا للاطمئنان على سلامة القادمين من خارج المحافظة وفرز الحالات المشتبه بها قبل مخالطة المجتمع للحد من انتشار فيروس كورونا.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441 10:19 PM

اخر تعديل 12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441 11:44 PM

أهالي الأفلاج يطالبون بالفحص البصري والمسح الحراري في نقاط التفتيش بعد تسجيل 4 حالات حاملة لفيروس كورونا قادمة من خارج المحافظة





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طالب أهالي الأفلاج من الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة بسرعة تكليف فرق صحية وتطوعية بنقطة التفتيش على مدخل المحافظة الشمالي وذلك لإجراء العمليات المبدئية للتأكد من سلامة القادمين من خارج المحافظة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك بعد تسجيل أربع حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لأشخاص قادمين من خارج المحافظة في غضون أيام.

وأكد الأهالي أن وجود مركز للفحص البصري والمسح الحراري من قِبل الفرق الصحية والتطوعية بنقطة التفتيش أصبح مطلبًا ضروريًا للاطمئنان على سلامة القادمين من خارج المحافظة وفرز الحالات المشتبه بها قبل مخالطة المجتمع للحد من انتشار فيروس كورونا.