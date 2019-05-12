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أهالي الأفلاج يطالبون بالفحص البصري والمسح الحراري في نقاط التفتيش

بعد تسجيل 4 حالات حاملة لفيروس كورونا قادمة من خارج المحافظة

طالب أهالي الأفلاج من الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة بسرعة تكليف فرق صحية وتطوعية بنقطة التفتيش على مدخل المحافظة الشمالي وذلك لإجراء العمليات المبدئية للتأكد من سلامة القادمين من خارج المحافظة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك بعد تسجيل أربع حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لأشخاص قادمين من خارج المحافظة في غضون أيام.

وأكد الأهالي أن وجود مركز للفحص البصري والمسح الحراري من قِبل الفرق الصحية والتطوعية بنقطة التفتيش أصبح مطلبًا ضروريًا للاطمئنان على سلامة القادمين من خارج المحافظة وفرز الحالات المشتبه بها قبل مخالطة المجتمع للحد من انتشار فيروس كورونا.

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أهالي الأفلاج يطالبون بالفحص البصري والمسح الحراري في نقاط التفتيش
سبق

طالب أهالي الأفلاج من الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة بسرعة تكليف فرق صحية وتطوعية بنقطة التفتيش على مدخل المحافظة الشمالي وذلك لإجراء العمليات المبدئية للتأكد من سلامة القادمين من خارج المحافظة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك بعد تسجيل أربع حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لأشخاص قادمين من خارج المحافظة في غضون أيام.

وأكد الأهالي أن وجود مركز للفحص البصري والمسح الحراري من قِبل الفرق الصحية والتطوعية بنقطة التفتيش أصبح مطلبًا ضروريًا للاطمئنان على سلامة القادمين من خارج المحافظة وفرز الحالات المشتبه بها قبل مخالطة المجتمع للحد من انتشار فيروس كورونا.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
10:19 PM
اخر تعديل
12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
11:44 PM

أهالي الأفلاج يطالبون بالفحص البصري والمسح الحراري في نقاط التفتيش

بعد تسجيل 4 حالات حاملة لفيروس كورونا قادمة من خارج المحافظة

A A A
مسلّم الهواملة - الأفلاج
0
351

طالب أهالي الأفلاج من الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة بسرعة تكليف فرق صحية وتطوعية بنقطة التفتيش على مدخل المحافظة الشمالي وذلك لإجراء العمليات المبدئية للتأكد من سلامة القادمين من خارج المحافظة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك بعد تسجيل أربع حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لأشخاص قادمين من خارج المحافظة في غضون أيام.

وأكد الأهالي أن وجود مركز للفحص البصري والمسح الحراري من قِبل الفرق الصحية والتطوعية بنقطة التفتيش أصبح مطلبًا ضروريًا للاطمئنان على سلامة القادمين من خارج المحافظة وفرز الحالات المشتبه بها قبل مخالطة المجتمع للحد من انتشار فيروس كورونا.

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