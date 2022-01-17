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البنتاغون يعلن استئناف تدريب الطلاب السعوديين قريبًا

عقب انتهاء التحقيقات في حادثة إطلاق النار بقاعدة فلوريدا

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أنه سيتم استئناف برنامج تدريب العسكريين السعوديين مجدداً في وقت قريب عقب انتهاء التحقيقات في حادثة إطلاق النار التي شهدتها القاعدة عسكرية في ولاية فلوريدا الشهر الماضي والتي أدت إلى مقتل ثلاثة أمريكيين .
وصرح جوناثان هوفمان، كبير المتحدثين باسم البنتاغون أنه سيتم الإعلان عن بعض الإجراءات الجديدة بالنسبة للطلاب الأجانب الذين يتدربون في أمريكا .
وقد سبق أن أعلن البنتاغون أنه سيضطلع بدور أكبر في فحص الطلاب الأجانب القادمين للتدريبات العسكرية على الأراضي الأمريكية.

وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تدريب العسكريين السعوديين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البنتاغون يعلن استئناف تدريب الطلاب السعوديين قريبًا
سبق

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أنه سيتم استئناف برنامج تدريب العسكريين السعوديين مجدداً في وقت قريب عقب انتهاء التحقيقات في حادثة إطلاق النار التي شهدتها القاعدة عسكرية في ولاية فلوريدا الشهر الماضي والتي أدت إلى مقتل ثلاثة أمريكيين .
وصرح جوناثان هوفمان، كبير المتحدثين باسم البنتاغون أنه سيتم الإعلان عن بعض الإجراءات الجديدة بالنسبة للطلاب الأجانب الذين يتدربون في أمريكا .
وقد سبق أن أعلن البنتاغون أنه سيضطلع بدور أكبر في فحص الطلاب الأجانب القادمين للتدريبات العسكرية على الأراضي الأمريكية.

17 يناير 2020 - 22 جمادى الأول 1441
01:11 PM

البنتاغون يعلن استئناف تدريب الطلاب السعوديين قريبًا

عقب انتهاء التحقيقات في حادثة إطلاق النار بقاعدة فلوريدا

A A A
خالد علي - الرياض
0
2,973

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أنه سيتم استئناف برنامج تدريب العسكريين السعوديين مجدداً في وقت قريب عقب انتهاء التحقيقات في حادثة إطلاق النار التي شهدتها القاعدة عسكرية في ولاية فلوريدا الشهر الماضي والتي أدت إلى مقتل ثلاثة أمريكيين .
وصرح جوناثان هوفمان، كبير المتحدثين باسم البنتاغون أنه سيتم الإعلان عن بعض الإجراءات الجديدة بالنسبة للطلاب الأجانب الذين يتدربون في أمريكا .
وقد سبق أن أعلن البنتاغون أنه سيضطلع بدور أكبر في فحص الطلاب الأجانب القادمين للتدريبات العسكرية على الأراضي الأمريكية.

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