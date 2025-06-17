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عسير.. 231 إصابة جديدة بكورونا في 18 مدينة

100 حالة بخميس مشيط و58 في أبها

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 231 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.

وأوضحت الوزارة -خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس- أن حالات الإصابة الـ 231 موزعة على 18 مدينة تتبع منطقة عسير.

وسجلت خميس مشيط 100 حالة، وأبها 58 حالة، وبيشة 13حالة، وأحد رفيدة 11 حالة، والمجاردة سبع حالات، وسبت العلاية سبع حالات، والنماص خمس حالات، الحرجة أربع حالات، وبللسمر أربع حالات، وتنومة أربع حالات، تثليث أربع حالات، وظهران الجنوب ثلاث حالات، وادي بن هشبل ثلاث حالات، والمضة حالتين، ومحايل عسير حالتين، والبشائر حالتين، والفرشة حالة واحدة، ورجال ألمع حالة واحدة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عسير.. 231 إصابة جديدة بكورونا في 18 مدينة
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 231 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.

وأوضحت الوزارة -خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس- أن حالات الإصابة الـ 231 موزعة على 18 مدينة تتبع منطقة عسير.

وسجلت خميس مشيط 100 حالة، وأبها 58 حالة، وبيشة 13حالة، وأحد رفيدة 11 حالة، والمجاردة سبع حالات، وسبت العلاية سبع حالات، والنماص خمس حالات، الحرجة أربع حالات، وبللسمر أربع حالات، وتنومة أربع حالات، تثليث أربع حالات، وظهران الجنوب ثلاث حالات، وادي بن هشبل ثلاث حالات، والمضة حالتين، ومحايل عسير حالتين، والبشائر حالتين، والفرشة حالة واحدة، ورجال ألمع حالة واحدة.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
04:12 PM

عسير.. 231 إصابة جديدة بكورونا في 18 مدينة

100 حالة بخميس مشيط و58 في أبها

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سويد الحارثي - عسير
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2,701

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 231 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.

وأوضحت الوزارة -خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس- أن حالات الإصابة الـ 231 موزعة على 18 مدينة تتبع منطقة عسير.

وسجلت خميس مشيط 100 حالة، وأبها 58 حالة، وبيشة 13حالة، وأحد رفيدة 11 حالة، والمجاردة سبع حالات، وسبت العلاية سبع حالات، والنماص خمس حالات، الحرجة أربع حالات، وبللسمر أربع حالات، وتنومة أربع حالات، تثليث أربع حالات، وظهران الجنوب ثلاث حالات، وادي بن هشبل ثلاث حالات، والمضة حالتين، ومحايل عسير حالتين، والبشائر حالتين، والفرشة حالة واحدة، ورجال ألمع حالة واحدة.

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