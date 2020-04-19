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"الصحة" : تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 9362 (إنفوجرافيك)

الإمارات تواصل إجلاء رعاياها ورعايا الدول الصديقة إلى مواطنهم

في ظلّ انتشار وباء "كورونا"

أجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 22900 شخص من رعايا الدول الصديقة المتواجدين في الإمارات، إلى مواطنهم؛ من خلال رحلات جوية، في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وأوضح وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات خالد عبدالله بالهول، في تصريح اليوم؛ أنه خلال الأسبوعين الماضيين تم إنجاز عدد 127 عملية إجلاء جوية للرعايا الأجانب؛ ما يعادل إجلاء مجموع 22900 شخص.

وأبان أن العمل جارٍ على 27 عملية إجلاء قابلة للزيادة خلال الأيام القليلة القادمة لرعايا الدول الشقيقة والصديقة، الذين لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بعد تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى دولة الإمارات، وذلك بالتنسيق مع سفارات وقناصل البعثات التمثيلية المعتمدة لدى الدولة.


وأشار بالهول إلى أنه تمت تغطية 43 دولة من خلال تنفيذ 86 عملية إجلاء جوية وبرية لمواطني دولة الإمارات ومرافقيهم، وإجلاء ما يعادل 2286 شخصًا، كما يجري العمل على 11 عملية إجلاء خلال الأيام القليلة القادمة، مستهدِفة 755 شخصًا.

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الإمارات تواصل إجلاء رعاياها ورعايا الدول الصديقة إلى مواطنهم
سبق

أجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 22900 شخص من رعايا الدول الصديقة المتواجدين في الإمارات، إلى مواطنهم؛ من خلال رحلات جوية، في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وأوضح وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات خالد عبدالله بالهول، في تصريح اليوم؛ أنه خلال الأسبوعين الماضيين تم إنجاز عدد 127 عملية إجلاء جوية للرعايا الأجانب؛ ما يعادل إجلاء مجموع 22900 شخص.

وأبان أن العمل جارٍ على 27 عملية إجلاء قابلة للزيادة خلال الأيام القليلة القادمة لرعايا الدول الشقيقة والصديقة، الذين لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بعد تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى دولة الإمارات، وذلك بالتنسيق مع سفارات وقناصل البعثات التمثيلية المعتمدة لدى الدولة.


وأشار بالهول إلى أنه تمت تغطية 43 دولة من خلال تنفيذ 86 عملية إجلاء جوية وبرية لمواطني دولة الإمارات ومرافقيهم، وإجلاء ما يعادل 2286 شخصًا، كما يجري العمل على 11 عملية إجلاء خلال الأيام القليلة القادمة، مستهدِفة 755 شخصًا.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
08:09 PM

الإمارات تواصل إجلاء رعاياها ورعايا الدول الصديقة إلى مواطنهم

في ظلّ انتشار وباء "كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 22900 شخص من رعايا الدول الصديقة المتواجدين في الإمارات، إلى مواطنهم؛ من خلال رحلات جوية، في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وأوضح وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات خالد عبدالله بالهول، في تصريح اليوم؛ أنه خلال الأسبوعين الماضيين تم إنجاز عدد 127 عملية إجلاء جوية للرعايا الأجانب؛ ما يعادل إجلاء مجموع 22900 شخص.

وأبان أن العمل جارٍ على 27 عملية إجلاء قابلة للزيادة خلال الأيام القليلة القادمة لرعايا الدول الشقيقة والصديقة، الذين لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بعد تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى دولة الإمارات، وذلك بالتنسيق مع سفارات وقناصل البعثات التمثيلية المعتمدة لدى الدولة.


وأشار بالهول إلى أنه تمت تغطية 43 دولة من خلال تنفيذ 86 عملية إجلاء جوية وبرية لمواطني دولة الإمارات ومرافقيهم، وإجلاء ما يعادل 2286 شخصًا، كما يجري العمل على 11 عملية إجلاء خلال الأيام القليلة القادمة، مستهدِفة 755 شخصًا.

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