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"دار وإعمار" تحصد جائزة التميز للمشاريع لمشروعها "سرايا الجوان"

ضمن ملتقى "سكني 2022".. والاختيار استند إلى 3 معايير أساسية

حصدت شركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري وفي تقدير جديد يعكس جودة أداء الشركة، جائزة التميز للمشاريع مع الشركة الوطنية للإسكان عن مشروعها "سرايا الجوان"، وذلك ضمن جوائز ملتقى سكني 2022 الذي أقيم مساء يوم السبت، تحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وحضور كبار المسؤولين التنفيذيين والاستشاريين والرسميين في الوزارة والشركة الوطنية للإسكان وصندوق التنمية العقارية.
جاء ذلك تكريماً لشركاء النجاح في برنامج "سكني" من الجهات التمويلية والمطورين العقاريين، والمكاتب الاستشارية والمقاولين.

ويمثّل تكريم "دار وإعمار" بهذا الجائزة، إشادة بالمستوى المتميز والمعايير المتقدمة التي تحكم أداء الشركة في تنفيذ مشاريعها السكنية القائمة بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان، وتحت مظلة برنامج "سكني" وتحديداً فيما يخص مشروع "سرايا الجوان" الذي تعمل "دار وإعمار" على تطويره في ضاحية الجوان شمال الرياض.

واختيرت الجهات الفائزة بهذه الجائزة استناداً إلى 3 معايير أساسية هي: التسويق بوزن 20%، وإجراءات المبيعات بوزن 45% وسرعة الإنجاز بوزن 35%، حيث استحوذت دار وإعمار على درجة تقييم متقدمة ضمن هذه الفئة، مما أهّلها لنيل هذا التقدير لدورها وأدائها المتميز في تنفيذ وإنجاز المشاريع السكنية وفق مستويات متقدمة من التميز والكفاءة، وبما يدعم توجهات تمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم ضمن أحياء سكنية عالية الجودة.

وثمّن الرئيس التنفيذي لشركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري أسامة الخنيزي هذا التكريم، الذي يعد تتويجاً للدور الريادي الذي تضطلع به الشركة في صناعة التطوير العقاري في المملكة، والشراكة القائمة بينها وبين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والشركة الوطنية للإسكان، لتطوير أحياء سكنية تلبي الاحتياجات المتنامية، والاستجابة لرؤية المملكة 2030 في رفع نسبة تملك المواطنين للسكن إلى 70%.

وأكد حرص الشركة على تبني أفضل المعايير التي تمكّن من تعزيز جودة وإجراءات إنجاز المشاريع القائمة.

ويبرز مشروع "سرايا الجوان" باعتباره أحد أكبر المشاريع السكنية التي تعمل "دار وإعمار" على تطويره تحت مظلة الشراكة مع برنامج "سكني" على مساحة تزيد عن 491 ألف متر مربع وبسعة 936 وحدة سكنية من فئة تاون هاوس.

وبدأ العمل بتجهيز الأراضي المخصصة للإنشاء في شهر يونيو الماضي 2021، فيما انطلقت الأعمال الإنشائية في شهر أغسطس الماضي، ووصلت نسبة الإنجاز في المشروع إلى 28% في الوقت الذي توصلت فيه الشركة في شهر نوفمبر الماضية إلى اتفاقية لإضافة أكثر من 400 وحدة سكنية للمشروع كمرحلة ثانية.

ويصل حجم محفظة المشاريع السكنية التي تعمل الشركة على تطويرها حالياً ضمن شراكتها مع الشركة الوطنية للإسكان حوالي ٢٦٠٠ وحدة سكنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"دار وإعمار" تحصد جائزة التميز للمشاريع لمشروعها "سرايا الجوان"
سبق

حصدت شركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري وفي تقدير جديد يعكس جودة أداء الشركة، جائزة التميز للمشاريع مع الشركة الوطنية للإسكان عن مشروعها "سرايا الجوان"، وذلك ضمن جوائز ملتقى سكني 2022 الذي أقيم مساء يوم السبت، تحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وحضور كبار المسؤولين التنفيذيين والاستشاريين والرسميين في الوزارة والشركة الوطنية للإسكان وصندوق التنمية العقارية.
جاء ذلك تكريماً لشركاء النجاح في برنامج "سكني" من الجهات التمويلية والمطورين العقاريين، والمكاتب الاستشارية والمقاولين.

ويمثّل تكريم "دار وإعمار" بهذا الجائزة، إشادة بالمستوى المتميز والمعايير المتقدمة التي تحكم أداء الشركة في تنفيذ مشاريعها السكنية القائمة بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان، وتحت مظلة برنامج "سكني" وتحديداً فيما يخص مشروع "سرايا الجوان" الذي تعمل "دار وإعمار" على تطويره في ضاحية الجوان شمال الرياض.

واختيرت الجهات الفائزة بهذه الجائزة استناداً إلى 3 معايير أساسية هي: التسويق بوزن 20%، وإجراءات المبيعات بوزن 45% وسرعة الإنجاز بوزن 35%، حيث استحوذت دار وإعمار على درجة تقييم متقدمة ضمن هذه الفئة، مما أهّلها لنيل هذا التقدير لدورها وأدائها المتميز في تنفيذ وإنجاز المشاريع السكنية وفق مستويات متقدمة من التميز والكفاءة، وبما يدعم توجهات تمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم ضمن أحياء سكنية عالية الجودة.

وثمّن الرئيس التنفيذي لشركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري أسامة الخنيزي هذا التكريم، الذي يعد تتويجاً للدور الريادي الذي تضطلع به الشركة في صناعة التطوير العقاري في المملكة، والشراكة القائمة بينها وبين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والشركة الوطنية للإسكان، لتطوير أحياء سكنية تلبي الاحتياجات المتنامية، والاستجابة لرؤية المملكة 2030 في رفع نسبة تملك المواطنين للسكن إلى 70%.

وأكد حرص الشركة على تبني أفضل المعايير التي تمكّن من تعزيز جودة وإجراءات إنجاز المشاريع القائمة.

ويبرز مشروع "سرايا الجوان" باعتباره أحد أكبر المشاريع السكنية التي تعمل "دار وإعمار" على تطويره تحت مظلة الشراكة مع برنامج "سكني" على مساحة تزيد عن 491 ألف متر مربع وبسعة 936 وحدة سكنية من فئة تاون هاوس.

وبدأ العمل بتجهيز الأراضي المخصصة للإنشاء في شهر يونيو الماضي 2021، فيما انطلقت الأعمال الإنشائية في شهر أغسطس الماضي، ووصلت نسبة الإنجاز في المشروع إلى 28% في الوقت الذي توصلت فيه الشركة في شهر نوفمبر الماضية إلى اتفاقية لإضافة أكثر من 400 وحدة سكنية للمشروع كمرحلة ثانية.

ويصل حجم محفظة المشاريع السكنية التي تعمل الشركة على تطويرها حالياً ضمن شراكتها مع الشركة الوطنية للإسكان حوالي ٢٦٠٠ وحدة سكنية.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
02:43 PM

"دار وإعمار" تحصد جائزة التميز للمشاريع لمشروعها "سرايا الجوان"

ضمن ملتقى "سكني 2022".. والاختيار استند إلى 3 معايير أساسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصدت شركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري وفي تقدير جديد يعكس جودة أداء الشركة، جائزة التميز للمشاريع مع الشركة الوطنية للإسكان عن مشروعها "سرايا الجوان"، وذلك ضمن جوائز ملتقى سكني 2022 الذي أقيم مساء يوم السبت، تحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وحضور كبار المسؤولين التنفيذيين والاستشاريين والرسميين في الوزارة والشركة الوطنية للإسكان وصندوق التنمية العقارية.
جاء ذلك تكريماً لشركاء النجاح في برنامج "سكني" من الجهات التمويلية والمطورين العقاريين، والمكاتب الاستشارية والمقاولين.

ويمثّل تكريم "دار وإعمار" بهذا الجائزة، إشادة بالمستوى المتميز والمعايير المتقدمة التي تحكم أداء الشركة في تنفيذ مشاريعها السكنية القائمة بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان، وتحت مظلة برنامج "سكني" وتحديداً فيما يخص مشروع "سرايا الجوان" الذي تعمل "دار وإعمار" على تطويره في ضاحية الجوان شمال الرياض.

واختيرت الجهات الفائزة بهذه الجائزة استناداً إلى 3 معايير أساسية هي: التسويق بوزن 20%، وإجراءات المبيعات بوزن 45% وسرعة الإنجاز بوزن 35%، حيث استحوذت دار وإعمار على درجة تقييم متقدمة ضمن هذه الفئة، مما أهّلها لنيل هذا التقدير لدورها وأدائها المتميز في تنفيذ وإنجاز المشاريع السكنية وفق مستويات متقدمة من التميز والكفاءة، وبما يدعم توجهات تمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم ضمن أحياء سكنية عالية الجودة.

وثمّن الرئيس التنفيذي لشركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري أسامة الخنيزي هذا التكريم، الذي يعد تتويجاً للدور الريادي الذي تضطلع به الشركة في صناعة التطوير العقاري في المملكة، والشراكة القائمة بينها وبين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والشركة الوطنية للإسكان، لتطوير أحياء سكنية تلبي الاحتياجات المتنامية، والاستجابة لرؤية المملكة 2030 في رفع نسبة تملك المواطنين للسكن إلى 70%.

وأكد حرص الشركة على تبني أفضل المعايير التي تمكّن من تعزيز جودة وإجراءات إنجاز المشاريع القائمة.

ويبرز مشروع "سرايا الجوان" باعتباره أحد أكبر المشاريع السكنية التي تعمل "دار وإعمار" على تطويره تحت مظلة الشراكة مع برنامج "سكني" على مساحة تزيد عن 491 ألف متر مربع وبسعة 936 وحدة سكنية من فئة تاون هاوس.

وبدأ العمل بتجهيز الأراضي المخصصة للإنشاء في شهر يونيو الماضي 2021، فيما انطلقت الأعمال الإنشائية في شهر أغسطس الماضي، ووصلت نسبة الإنجاز في المشروع إلى 28% في الوقت الذي توصلت فيه الشركة في شهر نوفمبر الماضية إلى اتفاقية لإضافة أكثر من 400 وحدة سكنية للمشروع كمرحلة ثانية.

ويصل حجم محفظة المشاريع السكنية التي تعمل الشركة على تطويرها حالياً ضمن شراكتها مع الشركة الوطنية للإسكان حوالي ٢٦٠٠ وحدة سكنية.

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