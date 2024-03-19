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أمير الباحة ينوه بمواقف رجال أعمال بالمنطقة مع أزمة كورونا

البعض عرض عقاره تحت تصرف الصحة وآخرون أعفوا المستأجرين

نوه أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبد العزيز، إلى مواقف رجال الأعمال بالمنطقة على مبادرتهم في إعفاء المستأجرين من قيمة الإيجار الشهري لمحلاتهم خلال فترة إغلاق المحلات.

يأتي هذا في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الجهات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا، وحفاظاً على سلامة المواطنين، كما شكر عدداً من رجال الأعمال بالمنطقة لعرض عقاراتهم تحت تصرف الصحة في حال دعت الحاجة لها.

وأكد أمير المنطقة أن هذه الخطوات غير مستغربة على أبناء هذا الوطن الغالي الأوفياء، الذين يؤكدون للعالم دوماً تكاتفهم لكل ما فيه مصلحة هذا الوطن المعطاء، ودعماً لجهود حكومة المملكة في كافة المجالات والقرارات التي تتخذها، واستشعارهم للمسؤولية المجتمعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الباحة ينوه بمواقف رجال أعمال بالمنطقة مع أزمة كورونا
سبق

نوه أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبد العزيز، إلى مواقف رجال الأعمال بالمنطقة على مبادرتهم في إعفاء المستأجرين من قيمة الإيجار الشهري لمحلاتهم خلال فترة إغلاق المحلات.

يأتي هذا في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الجهات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا، وحفاظاً على سلامة المواطنين، كما شكر عدداً من رجال الأعمال بالمنطقة لعرض عقاراتهم تحت تصرف الصحة في حال دعت الحاجة لها.

وأكد أمير المنطقة أن هذه الخطوات غير مستغربة على أبناء هذا الوطن الغالي الأوفياء، الذين يؤكدون للعالم دوماً تكاتفهم لكل ما فيه مصلحة هذا الوطن المعطاء، ودعماً لجهود حكومة المملكة في كافة المجالات والقرارات التي تتخذها، واستشعارهم للمسؤولية المجتمعية.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
08:09 PM

أمير الباحة ينوه بمواقف رجال أعمال بالمنطقة مع أزمة كورونا

البعض عرض عقاره تحت تصرف الصحة وآخرون أعفوا المستأجرين

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
5
2,957

نوه أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبد العزيز، إلى مواقف رجال الأعمال بالمنطقة على مبادرتهم في إعفاء المستأجرين من قيمة الإيجار الشهري لمحلاتهم خلال فترة إغلاق المحلات.

يأتي هذا في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الجهات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا، وحفاظاً على سلامة المواطنين، كما شكر عدداً من رجال الأعمال بالمنطقة لعرض عقاراتهم تحت تصرف الصحة في حال دعت الحاجة لها.

وأكد أمير المنطقة أن هذه الخطوات غير مستغربة على أبناء هذا الوطن الغالي الأوفياء، الذين يؤكدون للعالم دوماً تكاتفهم لكل ما فيه مصلحة هذا الوطن المعطاء، ودعماً لجهود حكومة المملكة في كافة المجالات والقرارات التي تتخذها، واستشعارهم للمسؤولية المجتمعية.

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