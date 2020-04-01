أسعار النفط تنخفض بنسبة 3.68%
بلغ ثمن مزيج برنت 25.38 دولارًا أمريكيًّا
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت) للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 0.97 سنتًا أو بنسبة 3.68% إلى 25.38 دولارًا أمريكيًّا.
وهبط سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، بمقدار 0.29 سنتًا أو بنسبة 1.42% إلى 20.19 دولارًا أمريكيًّا.
النفط
أسعار النفط
أسعار النفط تنخفض بنسبة 3.68%
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-04-01
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت) للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 0.97 سنتًا أو بنسبة 3.68% إلى 25.38 دولارًا أمريكيًّا.
وهبط سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، بمقدار 0.29 سنتًا أو بنسبة 1.42% إلى 20.19 دولارًا أمريكيًّا.
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
11:02 AM
أسعار النفط تنخفض بنسبة 3.68%
بلغ ثمن مزيج برنت 25.38 دولارًا أمريكيًّا
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت) للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 0.97 سنتًا أو بنسبة 3.68% إلى 25.38 دولارًا أمريكيًّا.
وهبط سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، بمقدار 0.29 سنتًا أو بنسبة 1.42% إلى 20.19 دولارًا أمريكيًّا.