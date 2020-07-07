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سياح صيف عسير 2020 على موعد مع 99 فعالية في جميع المحافظات

على الشريط السياحي الجبلي الممتد من ظهران الجنوب إلى البشائر شمالاً

انطلق، مساء أمس، صيف عسير 2020 في شارع الفن بأبها، بحضور أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، كما تم تدشين مبادرة خيرات عسير وهي احدى مبادرات نشامى عسير.

ويهدف المشروع إلى تسويق المنتجات الزراعية للمزارعين المحليين المتضررين من جائحة كورونا بطرق نظامية وباتباع إجراءات السلامة المعتمدة من قبل وزارة الصحة.

ويشمل صيف عسير 2020 والذي جاء تحت شعار "مرحباً ألف تنزه بحذر" 99 فعالية سياحية متنوعة في جميع محافظات المنطقة لمدة 60 يوماً، وتستهدف جميع أفراد العائلة.

ومن هذه الفعاليات فعالية خيرات عسير ورياضة المشي بمشاركة كل الأعمار برياضة مشى لمسافة 6 كم، نقطة الانطلاق من مركز خثعم (قبقاب) وصولاً إلى الساحة الشعبية، وتقديم جوائز لعدد 20 متسابقاً عن طريق القرعة العلنية، وعروض الألعاب النارية وعروض الصقور ورياضة الفروسية وهو سباق بين الخيالة السعوديين المتخصصين، وتقديم عروض الفروسية بمضمار مركز البشائر.

كما شملت الفعاليات عروض الطيران المسرحي وعروض السيارات الكلاسيكية ورياضة الجري وأوبريت افتتاح صيف بلقرن والأسر المنتجة، حيث سيتم تسليم الأسر المنتجة عن طريق القرعة العلنية مواقع بحدائق الإبداع لدعمهم وتقديم منتجاتهم وسيتم تقديم الأولوية لأبناء الشهداء والمشاركين بالحد الجنوبي.

وتضمّنت الفعاليات فعالية الفود الترك وليالينا التراثية وفعالية علايا آرت الموسم الثاني، وتجربة الهدوء والاسترخاء في شفا بني عمرو، واستعراض الدراجات النارية، وزيارة المتاحف، ومسيرة بالدراجات الهوائية، والسيارات المعدلة، ومعرض لجميع الفنون التشكيلية، والهايكنج، وبرنامج زيارة القرى التراثية، والفلكلور الشعبي، ومارثون الجري، والأمسيات الشعرية، وتجربة الهدوء والاسترخاء في منتزه الجاضع.

ويأتي من أبرز الفعاليات مهرجان البُر وهي فعالية تبرز أهم المنتجات الزراعية الموسمية للمنطقة، ومهرجان العنب والفواكه الموسمية بالماوين، وملتقى رجال الحجر، ومهرجان السمن بمركز الاثب ببللحمر، وفعاليات قرية بن عضوان التراثية، وسينما القرية، ومعرض مفتوح للفنون، وسوق ألمع للعسل والبن، وفعالية الإنتاج والابداع، ومهرجان رجال ألمع، وأكاديميات ومونديال أمانة منطقة عسير، وفعالية وطننا ساحتنا.

إلى هذا شمل صيف عسير 2020 على فعالية عيد الأضحى المبارك، وافتتاح صيف خميس مشيط، ومهرجان خميس مشيط الترفيهي في مركز الأمير سلطان الحضاري، وفعالية حسن الوفادة، وتفعيل برنامج الصم والبكم، وليالي خميس مشيط التراثية والثقافية، والتثقيف الصحي، وشارع الفود ترك، ومقهى الحديقة، واستعراض الدبابات النارية، والليلة الثقافية الجنوبية، وفعاليات تحجير السيارات، وليالي الشعر والإنشاد، والمعرض البلدي، ومجلس القصر السياحي، والباص السياحي، ومسارات السحاب والنماص والحبلة والمطار.

يُذكر أن فعاليات صيف عسير 2020 تتميز بمشاركة جميع مدن ومحافظات المنطقة على الشريط السياحي الجبلي الممتد من ظهران الجنوب إلى البشائر شمالاً.

لمشاهدة جدول الفعاليات الضغط هنا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سياح صيف عسير 2020 على موعد مع 99 فعالية في جميع المحافظات
سبق

انطلق، مساء أمس، صيف عسير 2020 في شارع الفن بأبها، بحضور أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، كما تم تدشين مبادرة خيرات عسير وهي احدى مبادرات نشامى عسير.

ويهدف المشروع إلى تسويق المنتجات الزراعية للمزارعين المحليين المتضررين من جائحة كورونا بطرق نظامية وباتباع إجراءات السلامة المعتمدة من قبل وزارة الصحة.

ويشمل صيف عسير 2020 والذي جاء تحت شعار "مرحباً ألف تنزه بحذر" 99 فعالية سياحية متنوعة في جميع محافظات المنطقة لمدة 60 يوماً، وتستهدف جميع أفراد العائلة.

ومن هذه الفعاليات فعالية خيرات عسير ورياضة المشي بمشاركة كل الأعمار برياضة مشى لمسافة 6 كم، نقطة الانطلاق من مركز خثعم (قبقاب) وصولاً إلى الساحة الشعبية، وتقديم جوائز لعدد 20 متسابقاً عن طريق القرعة العلنية، وعروض الألعاب النارية وعروض الصقور ورياضة الفروسية وهو سباق بين الخيالة السعوديين المتخصصين، وتقديم عروض الفروسية بمضمار مركز البشائر.

كما شملت الفعاليات عروض الطيران المسرحي وعروض السيارات الكلاسيكية ورياضة الجري وأوبريت افتتاح صيف بلقرن والأسر المنتجة، حيث سيتم تسليم الأسر المنتجة عن طريق القرعة العلنية مواقع بحدائق الإبداع لدعمهم وتقديم منتجاتهم وسيتم تقديم الأولوية لأبناء الشهداء والمشاركين بالحد الجنوبي.

وتضمّنت الفعاليات فعالية الفود الترك وليالينا التراثية وفعالية علايا آرت الموسم الثاني، وتجربة الهدوء والاسترخاء في شفا بني عمرو، واستعراض الدراجات النارية، وزيارة المتاحف، ومسيرة بالدراجات الهوائية، والسيارات المعدلة، ومعرض لجميع الفنون التشكيلية، والهايكنج، وبرنامج زيارة القرى التراثية، والفلكلور الشعبي، ومارثون الجري، والأمسيات الشعرية، وتجربة الهدوء والاسترخاء في منتزه الجاضع.

ويأتي من أبرز الفعاليات مهرجان البُر وهي فعالية تبرز أهم المنتجات الزراعية الموسمية للمنطقة، ومهرجان العنب والفواكه الموسمية بالماوين، وملتقى رجال الحجر، ومهرجان السمن بمركز الاثب ببللحمر، وفعاليات قرية بن عضوان التراثية، وسينما القرية، ومعرض مفتوح للفنون، وسوق ألمع للعسل والبن، وفعالية الإنتاج والابداع، ومهرجان رجال ألمع، وأكاديميات ومونديال أمانة منطقة عسير، وفعالية وطننا ساحتنا.

إلى هذا شمل صيف عسير 2020 على فعالية عيد الأضحى المبارك، وافتتاح صيف خميس مشيط، ومهرجان خميس مشيط الترفيهي في مركز الأمير سلطان الحضاري، وفعالية حسن الوفادة، وتفعيل برنامج الصم والبكم، وليالي خميس مشيط التراثية والثقافية، والتثقيف الصحي، وشارع الفود ترك، ومقهى الحديقة، واستعراض الدبابات النارية، والليلة الثقافية الجنوبية، وفعاليات تحجير السيارات، وليالي الشعر والإنشاد، والمعرض البلدي، ومجلس القصر السياحي، والباص السياحي، ومسارات السحاب والنماص والحبلة والمطار.

يُذكر أن فعاليات صيف عسير 2020 تتميز بمشاركة جميع مدن ومحافظات المنطقة على الشريط السياحي الجبلي الممتد من ظهران الجنوب إلى البشائر شمالاً.

لمشاهدة جدول الفعاليات الضغط هنا

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
05:58 PM

سياح صيف عسير 2020 على موعد مع 99 فعالية في جميع المحافظات

على الشريط السياحي الجبلي الممتد من ظهران الجنوب إلى البشائر شمالاً

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رائد القرفي - أبها
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انطلق، مساء أمس، صيف عسير 2020 في شارع الفن بأبها، بحضور أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، كما تم تدشين مبادرة خيرات عسير وهي احدى مبادرات نشامى عسير.

ويهدف المشروع إلى تسويق المنتجات الزراعية للمزارعين المحليين المتضررين من جائحة كورونا بطرق نظامية وباتباع إجراءات السلامة المعتمدة من قبل وزارة الصحة.

ويشمل صيف عسير 2020 والذي جاء تحت شعار "مرحباً ألف تنزه بحذر" 99 فعالية سياحية متنوعة في جميع محافظات المنطقة لمدة 60 يوماً، وتستهدف جميع أفراد العائلة.

ومن هذه الفعاليات فعالية خيرات عسير ورياضة المشي بمشاركة كل الأعمار برياضة مشى لمسافة 6 كم، نقطة الانطلاق من مركز خثعم (قبقاب) وصولاً إلى الساحة الشعبية، وتقديم جوائز لعدد 20 متسابقاً عن طريق القرعة العلنية، وعروض الألعاب النارية وعروض الصقور ورياضة الفروسية وهو سباق بين الخيالة السعوديين المتخصصين، وتقديم عروض الفروسية بمضمار مركز البشائر.

كما شملت الفعاليات عروض الطيران المسرحي وعروض السيارات الكلاسيكية ورياضة الجري وأوبريت افتتاح صيف بلقرن والأسر المنتجة، حيث سيتم تسليم الأسر المنتجة عن طريق القرعة العلنية مواقع بحدائق الإبداع لدعمهم وتقديم منتجاتهم وسيتم تقديم الأولوية لأبناء الشهداء والمشاركين بالحد الجنوبي.

وتضمّنت الفعاليات فعالية الفود الترك وليالينا التراثية وفعالية علايا آرت الموسم الثاني، وتجربة الهدوء والاسترخاء في شفا بني عمرو، واستعراض الدراجات النارية، وزيارة المتاحف، ومسيرة بالدراجات الهوائية، والسيارات المعدلة، ومعرض لجميع الفنون التشكيلية، والهايكنج، وبرنامج زيارة القرى التراثية، والفلكلور الشعبي، ومارثون الجري، والأمسيات الشعرية، وتجربة الهدوء والاسترخاء في منتزه الجاضع.

ويأتي من أبرز الفعاليات مهرجان البُر وهي فعالية تبرز أهم المنتجات الزراعية الموسمية للمنطقة، ومهرجان العنب والفواكه الموسمية بالماوين، وملتقى رجال الحجر، ومهرجان السمن بمركز الاثب ببللحمر، وفعاليات قرية بن عضوان التراثية، وسينما القرية، ومعرض مفتوح للفنون، وسوق ألمع للعسل والبن، وفعالية الإنتاج والابداع، ومهرجان رجال ألمع، وأكاديميات ومونديال أمانة منطقة عسير، وفعالية وطننا ساحتنا.

إلى هذا شمل صيف عسير 2020 على فعالية عيد الأضحى المبارك، وافتتاح صيف خميس مشيط، ومهرجان خميس مشيط الترفيهي في مركز الأمير سلطان الحضاري، وفعالية حسن الوفادة، وتفعيل برنامج الصم والبكم، وليالي خميس مشيط التراثية والثقافية، والتثقيف الصحي، وشارع الفود ترك، ومقهى الحديقة، واستعراض الدبابات النارية، والليلة الثقافية الجنوبية، وفعاليات تحجير السيارات، وليالي الشعر والإنشاد، والمعرض البلدي، ومجلس القصر السياحي، والباص السياحي، ومسارات السحاب والنماص والحبلة والمطار.

يُذكر أن فعاليات صيف عسير 2020 تتميز بمشاركة جميع مدن ومحافظات المنطقة على الشريط السياحي الجبلي الممتد من ظهران الجنوب إلى البشائر شمالاً.

لمشاهدة جدول الفعاليات الضغط هنا

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