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"التجارة" تستدعي 8133 مركبة "فورد فيوجن- لينكون MKZ"

بسبب احتمال انفصال عجلة القيادة عن عمود التوجيه ووقوع حادث

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، عن استدعاء 8133 مركبة "فورد فيوجن، لينكون MKZ"، موديلات: 2014- 2018.

وذكرت الوزارة في حسابها عبر "تويتر" أن الاستدعاء سببه احتمالية انفصال عجلة القيادة بالكامل عن عمود التوجيه، مما يؤدي إلى فقد السيطرة على المركبة ووقوع حادث.

ودعت الوزارة أصحاب المركبات إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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"التجارة" تستدعي 8133 مركبة "فورد فيوجن- لينكون MKZ"
سبق

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، عن استدعاء 8133 مركبة "فورد فيوجن، لينكون MKZ"، موديلات: 2014- 2018.

وذكرت الوزارة في حسابها عبر "تويتر" أن الاستدعاء سببه احتمالية انفصال عجلة القيادة بالكامل عن عمود التوجيه، مما يؤدي إلى فقد السيطرة على المركبة ووقوع حادث.

ودعت الوزارة أصحاب المركبات إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
03:23 PM

"التجارة" تستدعي 8133 مركبة "فورد فيوجن- لينكون MKZ"

بسبب احتمال انفصال عجلة القيادة عن عمود التوجيه ووقوع حادث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، عن استدعاء 8133 مركبة "فورد فيوجن، لينكون MKZ"، موديلات: 2014- 2018.

وذكرت الوزارة في حسابها عبر "تويتر" أن الاستدعاء سببه احتمالية انفصال عجلة القيادة بالكامل عن عمود التوجيه، مما يؤدي إلى فقد السيطرة على المركبة ووقوع حادث.

ودعت الوزارة أصحاب المركبات إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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