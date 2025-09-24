بالفيديو .. شاشة بانورامية على واجهة برج "الإسلامية" تستوقف سالكي طريق الملك فهد

الوزارة عرضت كلمات خالدة لقادة السعودية في حب الوطن والتلاحم بين القيادة والشعب

تميّزت مشاركة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في الاحتفاء بالذكرى الـ89 لتوحيد السعودية بإطلاق برامج ومبادرات متنوعة، تتواكب مع حجم هذه المناسبة. ومن ضمن هذه المبادرات الشاشات التفاعلية التي أطلقتها الوزارة في أروقتها، وعلى واجهات برج الوزارة المطل على طريق الملك فهد؛ إذ جهزت الوزارة شاشات كبيرة بانورامية، طولها (15 مترًا)، وبعرض (5 أمتار)، يشاهدها جميع سالكي طريق الملك فهد.

وتعرض الشاشات التفاعلية كلمات خالدة لقادة السعودية في حب الوطن، والتلاحم بين القيادة والشعب، وأسباب الاجتماع والألفة، إلى جانب عدد من الكلمات في السياسة الحصينة التي قامت عليها هذه البلاد من خدمة للإسلام والمسلمين، ورعاية الحرمين الشريفين وقاصديهما، إلى جانب نشر الأمن والسلام والوسطية والاعتدال، ومحاربة الغلو والتطرف والإرهاب.

وحظيت هذه الشاشات بإعجاب وإشادة من قِبل المواطنين والمقيمين الذين شكروا الوزارة على محتواها، وما تقدمه من عروض تجسد حرص الوزارة بقيادة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على تعميق قيم الانتماء والمواطنة.